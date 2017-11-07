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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: КПРФ (72) Ленин (721) оккупация (7456) Севастополь (1676) Октябрьский переворот (18)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Подло и цинично гламурные светские львицы Ленина из мавзолея вынести хотят. Мы не хотим жить в такой стране", - коммунисты оккупированного Севастополя требуют нового переворота. ВИДЕО

В оккупированном Севастополе коммунисты провели митинг в честь 100-летия октябрьского переворота.

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В США тратят огромные деньги, чтоб сделать дебилов нормальными людьми. На Московии тратят огромные деньги, чтоб нормальных людей сделать дебилами.
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Не верьте. В ЕС делают из людей консервы. https://www.youtube.com/watch?v=9K6_mB2a6Pg&t=39s
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ищите теперь этого оратора с бутылкой в очке на окраине ватостополя
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Им уже и рашка не мила, я ж ещё в конце февраля, начале марта 2014 писал, что крымчане, не настоящие кацапы, они испорчены украинской вольницей. Теперь вот в рашке мутить начали. Скоро услышим как они раисю кормят.
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Кто этот молодой дурак в портупеях да офицерском ремне?
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Це --дебіл--терорист.Вбивав українців на Донбасі і в Криму.
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Правильно. Ату этих прихвостней пуйловских. И ленин такой молодой. И юный октябри впереди. Светские львицы и нынешние коммунисты не понимают и не хотят понять роли В. И. Ленина в мировой истории. И токо пуйло, своим крысиным чутьём чует что ленин всех развёл, но до конца ишчо не вкурил роль В.И. Ленина в крушении фашиствующих идей русського мира.
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Если уж Ленин для них такой свет в окне - то брали бы с него пример - заразились бы массово СИФИЛИСОМ !!!! Как Вождь !!!
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Ксюха пасанам скажет, этому воробью ДЧопу порвут на немецкий знак.
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А что по сути Кремль??? Йобта, да Это....КЛАДБИЩЕ!!! В центре города!!!
И забылось...так что вы хотите от мумии, повторите?
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Коммунисты убили царя Николая 2 и его семью. Поэтому предлагаю коммунистам не отступать от традиций и убить нынешнего действующего российского царя.
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Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 23 ч.23 часа назад

Самое смешное, что если завтра к Мавзолею приедут 40 чеченцев и станут выносить мумию из склепа, на их дороге не встанет ни один коммунист.
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А помолиться-то коммуняки не забыли перед "демонстрацией"?
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Интересно а тот морячок чтотплясал жив ещё?!
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СТАРТАП для кацапни, порубать членина топором на мосчи пятка там нос, ребра, запулить их по бескрайней параше и давать кацапне причащатся за деньги. Типа если у вас нет членина то членин идет к вам. Я в доле если шо
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Чо, майданить вздумали? Путя, введи войска, это не коммунисты, это агенты СБУ и Госдепа.
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И чем этот молодой в берете от гитлеровского фашиста отличается? Убрать русскую речь и не отличишь, такая же агрессия и ненависть ко всему миру.
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"Подло и цинично гламурные светские львицы Ленина из мавзолея вынести хотят. Мы не хотим жить в такой стране", - коммунисты оккупированного Севастополя требуют нового переворота - Цензор.НЕТ 8093
как-то ночью в мавзолей,
пробрался одинокий гей.
и теперь у ильича
вывих правого плеча
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Это Кадыров гламурная светская львица? Чего не знал - того знал. Извините, товарищи коммунисты крысчанские.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Подло и цинично гламурные светские львицы Ленина из мавзолея вынести хотят. Мы не хотим жить в такой стране", - коммунисты оккупированного Севастополя требуют нового переворота. ВИДЕО
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