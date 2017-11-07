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 Форум Украины(633237)
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Теги: Польша (4209) Порошенко (14231) Гройсман (3600) Дуда (176)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Дуда - Порошенко: Люди, провозглашающие националистические и антипольские взгляды, не должны занимать важных должностей в украинской политике

Президент Польши Анджей Дуда призвал руководство Украины не назначать на высокие должности лиц с антипольскими взглядами.

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Польща використовує сьогоденне важке становище України для своїх внутриполитичних цілей.
Це ницо, ефективно та геть недалекоглядно.
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Він у ляшку націоналіста побачив чи в арсені? А може в тих, що казлів виносять з ВР пішов він на"""уй, щоб нам вказувати що робити.
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Дуда тепер буде вказувати панамському поросяткі, кого можна призначати на посади, а кого ні.
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Кого украинцы изберут тот и будет на важных политических постах в Украине. Ещё какого то ляха забыли спросить, что ему не нравится.
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Вобщето, Дуде нужно знать, что в политике важные места занимают не те, кого назначат, а те, кто рейтинг имеет.
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Украінці їздять на заробітки до Європи з середини 90х.В Канаді,кажуть,нас міліон живуть-поживають,добра наживають.Не буду впадати в розкази,як нашого цвіту по цілому світу,бо Ви всі замі це прекрасно знаєте.Але «суть сеи баики»:поляку НАТО дало десять танків,ЄС-посунув Шенген,даючи можливість відкривати візи в Європу через польські посольства,і поляк зробився фраєром.Направду,нема хіршого,ніш з дзяда-пан.
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Людям внутренне несвободным всегда был нужен предмет поклонения, нужен был идол, кумир. Октябрьский переворот 1917 года в
России, столетие которого сегодня, названный впоследствии Великой Октябрьской
социалистической революцией, должен был, по мысли его организаторов, освободить и
раскрепостить людей. В результате люди получили нового идола, памятниками
которому была усеяна вся страна. Как говорил в свое время поэт о Сталине: «Вынесли из
мавзолея его, но как из наследников Сталина, Сталина вынести?» Некоторые силы в Украине, которые положили в основу своего
отношения к личности гражданина его национальность, пытаются создать нового
кумира. Устраивают факельные шествия в честь Бандеры, провозглашают его героем
Украины, идеализируют его. Хотят памятники Ленину и портреты Сталина заменить
портретами Бандеры? Оставим исторических деятелей историкам. Перед Украиной стоит много неотложных и важных задач.
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Просто еще один сосед больной на шизоимперию. Ну уж точно Польша нам не будет диктовать свои условия.
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Кацапы -
не такие, ляхи - не такие, мадьяры - не такие, цыгане - не такие... Не пора
ли остановиться и посмотреть в зеркало...
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Почему только полякам, может еще и мадьярам и румынам...
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Можно и мадьярам и румынам. Всем, кто бьет в спину, ослабленную войной и внутренними распрями Украину.
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Вы хотите, чтоб поляки аплодировали проспекту Бендеры в столице Украины?...
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Дуда - Порошенко: Люди, провозглашающие националистические и антипольские взгляды, не должны занимать важных должностей в украинской политике
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Ну, тогда ответ бумерангом полякам, тогда и из польской политики уберите людей, провозглашающих националистические и антиукраинские взгляды и с подачи которых сеется смута между украинским и польским народами.
Начнём с мера Перемышля...
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Люди которые имеют украинофобские настроения не должны занимать должности в Польши. Как звучит Дудик?!
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на востоке кацапы на западе уже ляхи в себя поверили.ни че су..и будет еще и праздник на нашей улице но вы его не увидете
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С обеих сторон идиотов хватает. В одном уверен точно: Хуйло потные ладошки потирает.
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Только после Вас г-н Дуда Ваш ход это украинофоб пан Ващиковский. Г-н президент покажите пример
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Раша Венгрия Румыния теперь Польша Вот интересно может все таки вернуться к теме ядерного оружия и тогда соседи станут потише
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А со стороны Польши на высоких должностях в правительстве есть такие, которые не выражают националистические, антиукраинские взгляды? Я таких не знаю, один Ващиковский чего стоит.
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Люди, имеющие антиукраинские взгляды, не должны иметь должностей в Польше и влияния в польской политике. Например, Качинський . . .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДуда - Порошенко: Люди, провозглашающие националистические и антипольские взгляды, не должны занимать важных должностей в украинской политике
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