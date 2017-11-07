"Мы видим ряд тревожных тенденций", - Путин обеспокоился неконтролируемым ростом поставок оружия террористам

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Всего на сайте: 232 писателя
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Скрепы. Однозначно.
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---------------
Ну так, )(уйло, от кого эти "неконтролируемые поставки" зависят? Вот с себя и спрашивай. И нечего тут перед всем миром "путина" валять.
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Я так понимаю, что России нечего сказать по поводу регулярных поставок оружия Талибану, Хезболле и ИГИЛ, кроме "озабоченности? )))
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Здается мне что повар кормит вашего Хла не теми грибами!
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Признанных во всем мире террористами Хисболлу, Хамас ... Россия считает их своими союзниками ...
Россия ,,забыла,, как террористы Хисболы похитили троих советских дипломатов в Ливане, одного из которых они убили ... сегодня Россия союзник Хисболлы, защищают террориста Асада ...
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Шутки тети Розы @Anakoyher 6 нояб.
Бродит твит по интернету.
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мы в Украине наблюдаем твои УБЛЮДОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ последних 4 года!!!
Шо б тебя парализовало!!! ПАДЛА!!!
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😎
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Не пугайся, это...глюки!....
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кацапы - шо вы ему и куда воткнули?
оно же не ходит, а семенит отыми ноженятками - от головы до задницы пол метра не меньше, если в профиль..
шо с растопыркой у вошдя казламордии?
наш дедок и то как то постройнее )
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