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Теги: оружие (4267) Путин (24363) Россия (72880) терроризм (20640)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Мы видим ряд тревожных тенденций", - Путин обеспокоился неконтролируемым ростом поставок оружия террористам

Президент РФ Владимир Путин призвал всех участников глобального рынка вооружений к ответственному поведению, отметив рост неконтролируемых поставок оружия террористам.

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а чё оригинал картинки не кинул?
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Та да... По виду она и правда в говне по щиколотку.
Скрепы. Однозначно.
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У пуйла раздвоение личности и он говорит сам о себе?
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я бы не месте ВВП шмальнул бы по этим "умеренным"- ракетами, ибо нехер.
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Когда мы увидим радостные тенденции? Например,коросту на этой ботоксной харе.
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Так пусть россия не поставляет оружие террористам... вова, в чем вопрос?!
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Ахренеть,сам снабжает всех террористов мира и что то вякает,тварь.
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Путин обеспокоился неконтролируемым ростом поставок оружия террористам
---------------
Ну так, )(уйло, от кого эти "неконтролируемые поставки" зависят? Вот с себя и спрашивай. И нечего тут перед всем миром "путина" валять.
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ПС
Я так понимаю, что России нечего сказать по поводу регулярных поставок оружия Талибану, Хезболле и ИГИЛ, кроме "озабоченности? )))
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Рассисяне!
Здается мне что повар кормит вашего Хла не теми грибами!
"Мы видим ряд тревожных тенденций", - Путин обеспокоился неконтролируемым ростом поставок оружия террористам - Цензор.НЕТ 8124
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Грибы тут не виноваты. Оно такое по жизни. Русский. Паталогический лжец.
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Хуйло специально тролит мир такими речами! Смотрит на реакцию!
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Ага. Вода мокрая, колесо круглое. (ну типа прояснил ситуацию).
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Под словом террорист, Россия понимает только тех, кто воюет против России ....
Признанных во всем мире террористами Хисболлу, Хамас ... Россия считает их своими союзниками ...
Россия ,,забыла,, как террористы Хисболы похитили троих советских дипломатов в Ливане, одного из которых они убили ... сегодня Россия союзник Хисболлы, защищают террориста Асада ...
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Это из рубрики "А что там думает о проблеме терроризма террорист №1"...
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Когда путлер заявляет, что россия против терроризма, то это звучит, как "Пчёлы против мёда!".
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какой же все таки он уеб..н!!!)))
мы в Украине наблюдаем твои УБЛЮДОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ последних 4 года!!!
Шо б тебя парализовало!!! ПАДЛА!!!
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а контроллирукмые раиськой поставки оружия террористам его значит не беспокоят...
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очередная операция прикрытия ...готовят козломордиши партию оружия в горячие точки
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В Кремле раздавалась печальная музыка - очко Хуйла играло "Лебединое озеро"...

😎
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вчера в ГосДуре была истерика, когда США предложили продать Японии противоракеты (ПРО для защиты от СевКореи).. Франц Клинкевич объявил это пересмотром итогов 2 мировой войны... от так вот!
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любая мерзота знает, что подпустив в лифте среди людей лучше всего громко всех спрашивать "это не вы случайно сделали?", пуйло этим и занимается, ну настоящий "русский" из числа тех, кто предательнице Руси орде смердом служит
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Путлер обеспокоен,что с такого оружия могут и его...
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когда путеныш говорит "мы" это он себя имеет ввиду или кого-то еще?
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Если видишь в стене руки,
Не пугайся, это...глюки!....
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Шо оно может видеть, кроме как наебать соседей?
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За проданный российкий биоматериал закупают оружие. Бизнес.
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показали как то ето чмо в 10 секунд по новостям.
кацапы - шо вы ему и куда воткнули?
оно же не ходит, а семенит отыми ноженятками - от головы до задницы пол метра не меньше, если в профиль..
шо с растопыркой у вошдя казламордии?
наш дедок и то как то постройнее )
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Цензор.НЕТФорум Украины"Мы видим ряд тревожных тенденций", - Путин обеспокоился неконтролируемым ростом поставок оружия террористам
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