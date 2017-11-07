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Теги: земля (1583) мораторий (128) земельная реформа (86)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Украинец должен получить земельную свободу, а украинская земля - волю", - нардеп Мушак. ВИДЕО

Новая украинская власть, в том числе постмайданная, боится дать экономическую земельную свободу украинцам.

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Скільки там нас зараз 30-40 млн. Так от, давайте спочатку розділимо ту землю порівну між громадянами і надамо її у власність, а потім і відкривайте ринок. Слабо?
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Земля вже давно розділена, але власники паїв не можуть її продати. За час мораторію на землю вже померли півтора мільйони власників паїв, які не змогли ні отримати за неї гроші ні передати нащадкам.
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Один траст - не ROSHENаст Ноябрь 7, 2017Комментарии: 4Метки: Александр Дубинский, офшоры Порошенко, слепой траст
"Украинец должен получить земельную свободу, а украинская земля - волю", - нардеп Мушак - Цензор.НЕТ 6034Порошенко точно умнее Януковича. Если Батя бежал с КАМАЗами налички, то Порошенко будет бежать на легке. Передавая «ROSHEN» в траст Ротшильдам, он заодно сделал так, что вся прибыль от его кондитерского бизнеса без уплаты налогов в Украине оседает в офшорах, дожидаясь окончания его каденции. Публикуемые мною документы вполне могут укоротить его срок пребывания на этом посту.
Об этом говорится в статье известно журналиста-расследователя Александра Дубинского (картинка тоже его).
Украинское информационное пространство буквально взорвало расследование моих коллег журналистов hromadske.ua о том, что, передавая в траст Корпорацию «ROSHEN» Президент Порошенко попросту уклонялся от уплаты налогов.
Озвученная ими информация конечно интересная, но скорее всего Порошенко и его окружение на это расследование никак не отреагирует.
Почему? А скажут, что все это ваши предположения, и доказательств этому нет. И отчасти это так и есть, добыть документы из офшоров очень непросто. Порошенко это знает и на это и рассчитывает.
Но я решил подойти к этому вопросу с другой стороны, и нанесу удар Порошенко изнутри, из самого ROSHEN.
Ко мне в руки попала целая стопка внутренних документов этой корпорации. Кроме истинной структуры бизнеса Порошенко, и того, как именно он передавал ROSHEN в траст, я опубликую объемы уплаченных налогов, которые он пытался скрыть, а также истинную информацию о том, сколько же Порошенко заработал в России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором).
В общем, документов много, поэтому радовать вас буду долго.
А начну с темы «Проект 85», который сегодня анонсировал в Фейсбуке.
Итак, «Проект 85» - это пошаговая схема вывода кондитерского бизнеса Петра Алексеевича в ТРАСТ, а заодно и его вывод из-под украинского налогообложения.
Теория этого процесса понятна - пока Петр Алексеевич у руля страны, операционным управлением его бизнеса занимается Банк Ротшильда.
Он же аккумулирует прибыль от деятельности корпорации ROSHEN и складывает ее на счетах до момента, когда наш Гарант закончит свою каденцию и сможет насладиться заработанными миллиардами.
Но анализируя проект «Проект 85», сразу понимаешь, что наслаждаться миллиардами Порошенко собирается совсем не в Украине.
Когда Порошенко декларирует в своих выступлениях заботу о стране, народе и готовность к самопожертвованию, он откровенно врет.
Ведь вряд ли Президент, верящий в свои слова, станет выводить свою компанию из-под украинской юрисдикции и переставать платить налоги в Украине. Человек делающий такое, может быть бизнесменом, а вот Президентом точно не должен быть.
Теперь по сути «Проект 85».
Публикуемый ниже документ - пошаговая инструкция для сотрудников Порошенко к тому, как совместить передачу компании в траст и техничный вывод 85% акционерного капитала ROSHEN из Украины.
До момента его реализации структура ROSHEN выглядела так:
Всеми активами корпорации ROSHEN владела компания ООО «Центрально Европейская Кондитерская Компания».
Владельцем этой компании был фонд «Прайм Эссетс Кэпитал».
А единоличным владельцем этого фонда был лично Петр Порошенко.
Первый этап «Проект 85» был реализован еще во время Иловайской трагедии, в августе 2014 с регистрации на Британских Виргинских Островах компании Prime Asset. Об этом писали журналисты Слідство.інфо.
Дальше стал вопрос, а как на эту компанию вывести весь ROSHEN.
Для этого за пределами Украины было зарегистрировано еще 3 компании, Confectionary Investments (Кипр), Roshen Group (Люксембург) и Roshen Europe (Голландия).
После этого Порошенко лично продает акции Prime Asset (БВО) своему фонду «Прайм Эссетс Кэпитал» (Украина), который становится владельцем офошорной компании.
Следующий этап - это сам вывод активов ROSHEN. Сделал это путем перевода 85% акционерного капитала главной компании ООО «Центрально Европейская Кондитерская Компания» трем зарубежным компаниям, а именно: Confectionary Investments (Кипр), Roshen Group (Люксембург) и Roshen Europe (Голландия).
После этого весь этот бутерброд и был передан в ТРАСТ Ротшильдам.
Сложно описанная мною схема на самом деле выглядит просто, вот так.
"Украинец должен получить земельную свободу, а украинская земля - волю", - нардеп Мушак - Цензор.НЕТ 6034Порошенко остался владеть компанией «Прайм Эссетс Кэпитал» (Украина), которая в свою очередь теперь владеет офшором с БВО Prime Asset, который и был передан в траст Ротшильдам.
Кстати, почему план называется «Проект 85»? Потому что Порошенко пожадничал передачей Ротшильдам 100% своего бизнеса, оставив 15% ООО «Центрально Европейская Кондитерская Компания» во владении «Прайм Эссетс Кэпитал» (Украина).
Это же надо так суметь, пряча компанию в офшорах, спрятать от офшора 15% заначку.
На всю эту операцию было отведено ровно 2 месяца. Причем с заранее спланированными нужными ответами НБУ и МЭУ.
Проходила вся эта трастовая афера под чутким руководством вечного оруженосца Порошенко Макара Пасенюка и его компании ICU, а также юридической компании AVELLUM.
В тему - Юристы Порошенко снова соврали насчет его офшоров и «слепого траста»
Ну и в качестве десерта я сделаю анонс следующей публикации, которая раскроет еще большую ложь Порошенко, а именно то, что его бизнес в России не работает.
Вашему вниманию будет представлен внутренний отчет ROSHEN о прибыли ООО «Рошен» (РФ) за последние три года. Готовьтесь. 🙂
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Справедливість в нас ще та . От родилась людина в селі , батьки ,бувші колкгоспники, получили на себе і на свою дитину паї . Мают на сім"ю пару гектарів . Зараз більшість таких сімей дали ту землю в аренду , має хто за це зерно , а хтой гроші , а хто лиш обіцянки. Але ,по тіпа закону - земля народа , в цему випадку тих самих пайщиків , і після одобрямса властєй кожен пайщик може своЙо продати і стати охрєнітєльно багатим .

А як же ті хто не родився в селі ? Чи земля належить не всьому народу ? Для них землі крім місця на кладовищі нема ? Чи городські вже і так жируют ,маючи ельдорадо від акціонерства в заводах і параходах ?

"Продамо ,куме, землю ,тоді наїмось "
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Правильно, надо всё отобрать и поделить! Только, ... блин, где-то я уже это слышал. Ах, да, сегодня как раз столетие...
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И поднялся истошный кацапский вой о "несчастной" Украине и "несчастных" украинцах,
Земля - не товар! Мясо - не еда! Мозги - не для мыслей!
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Viktor Marynich
Здається мені, що на Цензорі мого коментаря щодо ринку землі не було. Тому є сенс у 176-й раз його повторити.
А кількість моїх коментарів щодо ринку орної землі, мабуть, налічує вже більше сотні! Іще раз повторю деякі аргументи щодо злочинності продажу землі зокрема, і ринку землі - взагалі. Всі розмови дилетантів та невігласів, подібних до пана Божка, щодо необхідності ринку сільськогосподарської землі в Україні закінчуються на 2-3 досить невинних запитаннях. На котрі у них відсутня обґрунтована відповідь!
1) Навіщо потрібний продаж орної чи сільськогосподарської у цілому землі, якщо найвищі у світі врожаї отримують у Нідерландах та Ізраїлі? Тобто, в країнах, де торгівля сільськогосподарською землею майже заборонена. А корови дають за добу центнер молока! Кожна корова - це молочна фабрика!
2) Навіщо найліберальніша країна світу - США за останні десятиліття скупила до 3/4 сільськогосподарських земель у державну власність? Навіщо цей досвід копіюють іще чимало ринкових країн?
3) Чому у США та більшості високорозвинених країн у сільському господарстві працює 2-4% працездатного населення, а живе у сільській місцевості до 30% населення країни?
Логічної відповіді на вказані запитання не зустрічав. Як і дискусії щодо земельної ренти. Тієї ренти, котра у вартості кінцевого продукту, отриманого із землі, займає від 20 до 40% його вартості. І котра за однією із найкращих програм від соціалістів-революціонерів, якій 110 років, повинна повертатися у село. Якими шляхами? Ось про це повинна йти дискусія. І ні слова про продаж землі!
Згідно із зґвалтованою у 1996-му році рухівцями і комуністами, буржуями і соціалістами Конституцією земля належить українському народові. То де мій пай? Повинні ж були порівну поділити, чи як? Чи вважається справедливим виділення фермерам до 100 га землі за рахунок десятків таких, як я? Що зроблено, вже не повернеш. Але у власності держави більше 10 млн га.
А якщо вивірити на натурі ту власність, то і всі 15. Тобто, майже половина. Із цього треба починати. А іншу потроху викуповувати. Згідно із світовими тенденціями. Бо ми втратимо найцінніше, що залишилось у спадщину. На жаль, жодне видання в Україні не готове опублікувати правду про землю, земельну ренту. Бо можуть залишити без годівниці. Така сумна правда. І лізуть сюди, у сферу сільськогосподарської землі із пропозиціями не тільки голови уряду, а імениті професори, академіки.
Горбачова у 1990-му застерігали проти введення ринку землі всесвітньо відомі американські вчені, у тому числі 4 лауреатів Нобелівської премії із економіки. Це про щось говорить? Вони що, там із глузду з'їхали? Напишіть, панове автори концепцій земельного ринку аргументовані заперечення тим нобелівським лауреатам! Докажіть, що не земельна рента спонукає такі держави, як США скуповувати сільськогосподарські землі! Докажіть, що ви не куплені за 30 срібняків агромафією та світовими агроходингами дописувачі, а патріоти країни і опікуєтесь дотриманням прав українського народу!
18.09.2017 21:36
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громозека
"К идее снятия моратория на продажу земли я отношусь глубочайше отрицательно"-ключевая фраза.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Украинец должен получить земельную свободу, а украинская земля - волю", - нардеп Мушак. ВИДЕО
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