Кабмин начал выплаты компенсаций за сэкономленный газ и электроэнергию в рамках монетизации субсидий, - Гройсман. Инфографика

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Всего на сайте: 232 писателя
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? Так и по всей Украине
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ЭТО ВСЕ РАВНО, ЧТО У ПОПА СДАЧУ ПОЛУЧИТЬ ИЛИ У ГАИШНИКА.
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Или тебе написать смету хоть одного квадратного метра. ВУМНЫЕ ВЫ КАК ГРОЙСМАН. Наверно с одного базара.
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Программа летных испытаний самолета включает наземные общетехнические проверки воздушных машин, проводимые по стандартной схеме 4+4: 4 предъявительских и 4 приемо-сдаточных полета.
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а 12 мес = 30 000 грн.
До повышения тарифа в 10 раз в 2013 году коммуналка стоила 300 грн в мес.
Сейчас переплата 2 500-300 = 2200 грн.
За 12 мес - 2200х12=26 400 грн.
гройсман вернул АЖ 600 грн.
где подевались 26400-600=25 800 грн??
Пошли на роттердам плюс и панаму??
но народ молчит -
терпит как на конхветной фабрике.
да и на фронте тоже терпит - оружие забрали,
стрелять запретили.
Ну и кто ентому населению дохтор??
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Я лично оформил субсидию, в среднем плачу 300-400 грн. в месяц за ком. услуги.
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И на 300% наш слепой пэпо-траст при делах и в долях.
Шо, пэрэмога?
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3-ёх комнатная (70кв.м.)
с апреля по ноябрь:
газ 250грн/мес.(гор.вода + га.поверхность)
электричество 100(115)грн/мес (светодиодное освещение +эл приборы)
квартплата 165грн/мес
вода 200грн/мес(по счетчику +/- 20грн)
вывоз мусора 10грн/мес
итого (в теплое время) 725грн!!!!!!!!!!!! а не 2500
в холодное время + за газ 1000 + электричество 50грн (отопление и теплые полы)
так что поднимите свою жопу и сделайте для себя же хоть что-то! Утеплитесь, окна замените, лампы экономные поставьте... или это я вам должен сделать? а не хотите - сидите и молчите.
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1. В доме централизованное отопление.
2. Нет счетчика на газ для плиты (поставить за свой счет порядка 4200,00грн).
3. Почти 20 лет нет централизованной подачи горячей воды и приходится пользоваться электрическим бойлером.
.... Впрочем один вариант уже есть.... перестать мыться горячей водой, отключить холодильник, телевизор, компьютер... Так может на 100 гривен "монетизации" за электроэнергию и наскребем.
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електричество - тоже не все так просто, но и цифра "внушительная" - 120 грн - или за 72 квт)
смеемся вместе (это говорят продлевает жизнь!)
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Вот только Гройсман не сказал: каким образом это будет происходить.
Если на основании заявлений, то их в собесе не принимали.
И вообще, непонятно, зачем писать заявление, если на самом деле хотите возвратить деньгами неиспользованную субсидию, ведь все данные у них есть.
Кроме того, почему не сказал телефон горячей линии, куда можно обращаться в случае, если в собесе будут беспредельничать.
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Урезали в этом отопительном сезоне субсидии на один месяц, уменьшили нормы кубов потребления , безработным считают виртуальную минимальную зарплату 3200....
За каких же идиотов держат украинцев эти толстожопые "рехорматоры"!!!!
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