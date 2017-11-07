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Теги: Кабмин (10657) субсидия (363) Гройсман (3599) монетизация (25)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кабмин начал выплаты компенсаций за сэкономленный газ и электроэнергию в рамках монетизации субсидий, - Гройсман. Инфографика

Деньги получат 1,7 млн домохозяйств, которые сэкономили на потреблении энергоносителей в прошлом отопительном сезоне.

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Та давай быстрее. Новую вытяжку надо купить.😊
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сколько еще эта банда будет керувать, жду не дождусь выборов, кого-нибудь, только не это
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нет, жду закона, который на веки вечные узаконить царствование парашенки
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Покращення життя українців? Для цього немає підстав!!! (© В.Гройсман)
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Я бы вообще не давал компенсацию за газ , но увеличить за электроэнергию. Не надо поощрять людей варить борщи на газе , если их можно борщи варить на электроплите
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типа дешевле? ти тут поживи узнаешь шо такоє повари на елєктроплітє))
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В апреле 2017 году я приехал в Полтаву в тещи , и могу тебе сказать что я увидел , что днём у них горит свет , и плюс к тому у них нет энергосбережению ламп, так если люди не экономят, то все у них хорошо
? Так и по всей Украине
.
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И ещё , я покупал телевизор и холодильник , и одно с важный вопросов у меня был энергоэкономность . В Украине над этим никто не думает , сколько этот прибор берет электричества ?
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УКРАИНА ДОБЫВАЕТ 18 МЛРД КУБ ГАЗА КАКОЙ ПО КОНСТИТУЦИИ ПРЕНАДЛЕЖИТ НАРОДУ И ПРИХОДИТ ВРЕМЯ КОГДА МЫ СПРОСИМ ПАРХАТОГО ГНОЙСМАНА И ЗА ГАЗ И ЗА РОТЕРДАМ ЕЩЕ ЧУТОК
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Какая-то афера ! А разве кто сэкономил? Неужели есть такие придурки.
ЭТО ВСЕ РАВНО, ЧТО У ПОПА СДАЧУ ПОЛУЧИТЬ ИЛИ У ГАИШНИКА.
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есть, например я,уезжал, так пришлось надолго и не топил, дома котел
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поставил на еденичку котел, было градусов 12-18 в зависимости от погоды, и все нормально, а также много экономили, кто снимает жилье, они ведь не имеют субсидий, хозяйскую квартиру не жалко, а платить меньше
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А как же утеплиться пенопластом или изовером? Поменять окна? Утеплить крышу? Не, не слышал.
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За какой хрен уважаемый? Ты хоть имеешь примерно понятие сколько это стоит!
Или тебе написать смету хоть одного квадратного метра. ВУМНЫЕ ВЫ КАК ГРОЙСМАН. Наверно с одного базара.
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6 ноября 2017 года, впервые увидел небо новый самолет Ан-148, бортовой номер RA-61732, серийный номер 43-09, предназначенный для Министерства обороны России. Это двенадцатый борт для Минобороны РФ.
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За 2 комнатную квартиру оплата коммуналки - 2 500 грн в месяц.
а 12 мес = 30 000 грн.

До повышения тарифа в 10 раз в 2013 году коммуналка стоила 300 грн в мес.

Сейчас переплата 2 500-300 = 2200 грн.
За 12 мес - 2200х12=26 400 грн.

гройсман вернул АЖ 600 грн.

где подевались 26400-600=25 800 грн??

Пошли на роттердам плюс и панаму??

но народ молчит -
терпит как на конхветной фабрике.

да и на фронте тоже терпит - оружие забрали,
стрелять запретили.

Ну и кто ентому населению дохтор??
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При сумме оплаты за коммуналку выше 10-15% от совокупного месячного дохода семья претендует на субсидию и оплату только части коммунальных услуг.

Я лично оформил субсидию, в среднем плачу 300-400 грн. в месяц за ком. услуги.
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В 2010 году так же платил. Только теперь гораздо больше в карманы олигархов попадает.
И на 300% наш слепой пэпо-траст при делах и в долях.
Шо, пэрэмога?
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Вот нахера пиз*еть? (я про 2500 на 12 месяцев....где подевались 26400-600=25 800 грн??)
3-ёх комнатная (70кв.м.)
с апреля по ноябрь:
газ 250грн/мес.(гор.вода + га.поверхность)
электричество 100(115)грн/мес (светодиодное освещение +эл приборы)
квартплата 165грн/мес
вода 200грн/мес(по счетчику +/- 20грн)
вывоз мусора 10грн/мес
итого (в теплое время) 725грн!!!!!!!!!!!! а не 2500
в холодное время + за газ 1000 + электричество 50грн (отопление и теплые полы)
так что поднимите свою жопу и сделайте для себя же хоть что-то! Утеплитесь, окна замените, лампы экономные поставьте... или это я вам должен сделать? а не хотите - сидите и молчите.
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интересно, если бы народ знал, что будет, если свалить зека и привести к власти сегодняшних, как бы поступил?
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Если бы знал? Гнали бы Порошенка с Майдана сраной метлой и не голосовали бы.
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Интересно как можно сэкономить газ и электроэнергию, если:
1. В доме централизованное отопление.
2. Нет счетчика на газ для плиты (поставить за свой счет порядка 4200,00грн).
3. Почти 20 лет нет централизованной подачи горячей воды и приходится пользоваться электрическим бойлером.
.... Впрочем один вариант уже есть.... перестать мыться горячей водой, отключить холодильник, телевизор, компьютер... Так может на 100 гривен "монетизации" за электроэнергию и наскребем.
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Вы думаете счётчики вас спасут?Только пошла эта волна про монетизацию,так они льготные кубы сразу обрезали с 14 до 10кубов.
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газ - имелся ввиду только для частных домовладений, где газ используют и для отопления (вот там могут при экономии вернуть, если побегаете, 600 грн т.е за 86 кубов газа)
електричество - тоже не все так просто, но и цифра "внушительная" - 120 грн - или за 72 квт)
смеемся вместе (это говорят продлевает жизнь!)
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"В ноябре правительство начало выплаты в рамках программы монетизации субсидий тем хозяйствам, которые, будучи получателями субсидий, в прошлом отопительном сезоне обеспечили экономию потребления энергоносителей. Давайте вместе сделаем Украину энергоэффективной и энергонезависимой!", - заявил Гройсман.
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Вот только Гройсман не сказал: каким образом это будет происходить.


Если на основании заявлений, то их в собесе не принимали.


И вообще, непонятно, зачем писать заявление, если на самом деле хотите возвратить деньгами неиспользованную субсидию, ведь все данные у них есть.


Кроме того, почему не сказал телефон горячей линии, куда можно обращаться в случае, если в собесе будут беспредельничать.
















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Экономии не будет,т.к подняли пенсии,но урезали субсидию
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Лохотрон продолжается.
Урезали в этом отопительном сезоне субсидии на один месяц, уменьшили нормы кубов потребления , безработным считают виртуальную минимальную зарплату 3200....
За каких же идиотов держат украинцев эти толстожопые "рехорматоры"!!!!
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Нет большей мерзости чем этническая ОПГ вальцмана-яценюка у власти.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКабмин начал выплаты компенсаций за сэкономленный газ и электроэнергию в рамках монетизации субсидий, - Гройсман. Инфографика
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