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Материалы по теме:  Справа Колмогорова
Теги: Бердянськ (37) суд (3539) Колмогоров (27)
Тему создал: Антон Татарніков

Дело Колмогорова пересмотрят в Бердянске, - экс-командир пограничника

Дело пограничника Сергея Колмогорова будет просматривать суд в Бердянске.

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Надо карту украинского порошенковского правосудия составлять: тут - правосудие, тут - немножко кривосудие, тут - баблосудие, а там и там - кумосудие.
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А багатим, в перспективі ще гірше (там паля, гілляка). Генерал-полковник Литвин, со тов братами, цього не просік.
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В сепарском Бердянске дело патриота пересмотрит сепарский гражданский судья, выслушивая сепаров которые машиной хотели задавить погранцов? Я правильно понял?
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Бердянск кстати ещё тот ватный городок,мда не аезёт парню...
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Вчера смотрел новости, как руссотеррористы обстреляли гражданских в Песках. И пофантазировал, что в ДНР судят какого-нить боевого бурята, заряжающего 152-го миномета, по показаниям по скайпу с украинской стороны хозяина дома, который разбомбил этот бурят. Такое представить невозможно. А вот украинская прокуратура и судьи могут
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Пока в Украине не будет власть украинская , украинцы будут сидет не за что по тюрьмах. Так само с Польшей есть , что поляки убивали украинцев , а во всех грехах виноваты украинцы .
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100% !!! Кацапезды и ляхи веками гнобили украинцев а в итоге ещё и остались виноваты в том что защищались от оккупантов !!! Слава Украине !!! Смерть оккупантам !!!
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И чем Бердянск лучше Мариуполя? Такой же ватный.
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оооо!!!...Бердянск не менее сепарский, чем Марик!....
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Пришлось дважды перечитать, прежде чем понял, о каком Медведчуке идет речь ) Между прочим, самое интересное было обронено между слов: "...это так называемые "прифронтовые суды", и можно сказать, что они могут быть предвзятыми, судьи могут иметь связи с оккупированными территориями...". Другими словами, мы признаем как данность то, что судьи, сидящие на прифронтовых территориях, не представляют интересы независимого и суверенного государства Украина. И миримся с этим, перепоручая некоторые дела (лишь после огромного резонанса) - другим судам. Которые, кстати, отнюдь не гарантируют честное рассмотрение. А не правильнее было бы наказать и выгнать тех судей, которые не отвечают интересам Украины, поскольку "поддерживают связи с оккупантами"? Мы и дальше будем лечить следствие, а не причину?
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Это только что касается судебной системы - "мы признаем, что судьи не представляют интересы независимого и суверенного государства Украина". А законодательная, исполнительная и президентские ветви власти - они представляют интересы независимого и суверенного государства Украина?
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прочитал - Медведчук и сердце екнуло...
потом протер глаза - Олег Медведчук! и славненько!
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Странно что всех добробатов и рыгоаналов а так же тех кто защищал страну везут на даунбас на сепарские судилища. Почему например нельзя суд провести В Киевской области или еще западнее. Ведь очевидно же что на востоке Украины проукраинских судей просто не существует, уже не говорю о их справедливости.
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суд не сказал, что Колмогоров не виновен, ведь женщина была убита, но мне кажется, что такие случаи должны рассматриваться военным судом или трибуналом с учетом реалий 2014 года, а не гражданским судом
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И уж тем более не сепароВатным судом Мариуполя и/или Бердянска.
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все соглашаются с тем, что судьи настоящие ватники а-ля путенвведи. но они продолжают вершить "правосудие".
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Дело пограничника Сергея Колмогорова будет просматривать суд в Бердянске.

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Такой же сапароВатный суд, как и в Мариуполе, который приговорил его к 13 годам за исполнение своих должностных обязанностей?
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Теперь понятно, ведь недаром солдатик падал у ног многоуважаемого Пети,думаю падающий солдат - это карма,как падающий венок и Ёлка для ЯнукОвоща..!
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Да, и правда плохим знаком стало то падение солдата. Для солдат.

Но, искренне надеюсь, что и для Пэти он тоже станет плохим знаком. Как венок для янукОвища.
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Т.е., к самим мариупольским судьям вопросов нет? Я так и думал!
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Таки Да! Ваты там в Бердянске, Шо в Ростове,валом!
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вчера смотрела по ЗИК интервью с адвокатами этого хлопца. по их данным в тюрягах донецкой и луганской обл. сидит порядка 150!!!!!!! солдат за аналогичное... это только начало , если копнуть глубже то гораздо больше... часть положили в котлах, остальных запраторили в тюряги, чтоб неповадно было защищать страну или возникать против шоколадного рая
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Ладно, парня скорее всего вытащат, а что делать с судьями? Эти твари всегда смогут отмазаться, ссылаясь на закон мирного времени.
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що таке закон мирного часу?) На війні діють точно такі самі закони як у мирний час
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДело Колмогорова пересмотрят в Бердянске, - экс-командир пограничника
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