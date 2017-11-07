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Теги: взрыв (4549) Киев (18630)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На Соломенке в Киеве взорвался и сгорел автомобиль Audi. ФОТОрепортаж

В Соломенском районе Киева на улице Кудряшова в одном из дворов взорвался и сгорел припаркованный под домом легковой автомобиль Audi.

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Пострадали рядом стоящие машины, да зданию тоже ущерб. Машину жалко, а хозяина - не очень, тот не одну такую наворовал.
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Ты что всевидящее око,прям сразу и знаешь что на воровал.Или у тебя любой чел кто ездит не на Ланосе как ты на воровал?
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Ну наворовал, не наворовал, вопрос конечно спорный.Но вот под кирпичом парконулся!
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Печально. Надеюсь застрахована.

Хотя то, как выглядит алюминевый кузов после пожара стремает
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Зато расход топлива теперь кардинально уменьшился...
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Какому то *бедняку* в кейс со взяткой питарду положили.
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Более того, возил задницу самого Пивоварского. Но тот говорит, что машина записана на другого человека.
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не загораживай подъезд к пункту приема стеклотары!
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а еще вчера кислотный дождик где то прошелся по черным бобикам...
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Такая машина принадлежит кудрявому месеру.Может владелец - коррупционер???Если да - поощряю!
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Тема номера не раскрыта - могильная плита? ретуши не видно...
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А что хотели сказать хозяева этого домика, поцепив в окне запрещающий дорожный знак?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа Соломенке в Киеве взорвался и сгорел автомобиль Audi. ФОТОрепортаж
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