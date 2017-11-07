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Теги: нон грата (341) пропаганда (2307) Россия (72874) СБУ (15149) Гитлянская (117)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российского журналиста Захара Виноградова не пустили в Украину: "Сняли с поезда и запретили ему въезд в страну на пять лет", - "РИА Новости" (обновлено)

Работника кремлевского пропагандистского информагентства "РИА Новости" Захара Виноградова не пустили в Украину. Ему запрещен въезд в страну на 5 лет.

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Мы даже за то,чтоб им клеймо на лоб ставили.Заработали.
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Надо было пустить, найти у него пару патронов
- и посадить этого пропагандона, на те же пять лет...
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Если в материалах любого кацапского депила поменять "украинцы/хохлы" на "русские/кацапы" вы бы его тут на руках носили. Причем явная неадекватность изложенного, никого бы не смущала...
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если СБУ запретили, то причина известна. Пускай спасибо скажет, что не поступили как с Грибом., приписав ложное обвинение.
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Шел захар в ленинград..А на встречу ему двенадцать ребят ))
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Дом-о-о-о-о-о-о-й!...
В епучую резань, в обосранный саратов!...
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Надо было обвинить в террористической деятельности, и осудить на 20 лет, как Сенцова.
Тем более, что это на половину правда.
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Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь (в Конотопе. - Ред.). Сейчас готовят документы", - сообщил Виноградов.

Очень хорошо. Может, тебя ещё и отпи2дить успеют..
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У родственников пленных есть шанс ету тварь словить и обменять на своих родных.
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ты так говоришь, как будто, это , что то не нормальное
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Вообще-то надо было бы его арестовать и впаять лет 10 как это делают в кацапстане!!!
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А могли пустить , а потом он бы обменять его на Сенцова. Ах, да, мы же либералы и терпилы. Нам бьют по морде а мы должны подставлять другую щеку пока враг не устанет нас избивать.
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Вы наивно полагаете что этого Оленя рашкованы на кого-то бы меняли?
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Обменяли бы и еще как. Журналисты в любой стране, а особенно те которые работают на власть ето вторые люди после правительства. Пропагандоны на Рашке такой бы вой подняли, что Хуйло не хочет ихнего колегу выручать что тот быстро бы согласился. Так же как Хуйло быстро обменивал разейских спецназовцев и офицеров потому что разейская армия чуть ли не доходила до бунтов.
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не было в расейской армии никаких бунтов
пока получают приличные по российским меркам деньги - они все молчат
а кто попался или завалили - сам виноват - знал на что шел
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Вот как раз ето мы терпилы. Барыги не терпилы. Если бы Рашка например похитила и посадила на подвал синка Порошенка или Югика то Барыги бы землю рвали но искали бы способ как отомстить и вернуть свою родню.
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Нас 112 и 24ньюс, так славно работают, что никаких кацапских пропагандонов не нужно, такое уже дермо со дна черпают, что можно перепутать со Звездой. Всякие Рабиновичи, Червоненки, Гади, Пихвовшеки и прочая мерзость.
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дыг я ж не против демократии, я к тому что на фоне этих ребят кацапурой больше кацапурой меньше, чисто косметические детали.
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Где-где, в ласточкином гнезде, решил не отсвечивать пока не начнут подзабывать его деятельность. Брал бы он пример с Киселька, отработал ФСБшные бабки в Украине и на расиюшку, вате по ушам ездить.
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писали раньше шо при данилыче температурил он со страшной силой!!
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хай бог милує, тёща с тестем смотрят эту ебалу на почве повреждения зрадой, ну а "Звезда" это как подсматривать в щелочку за душевнобольными
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опозиційна думка ПОВИННА БУТИ.
Інша справа,що Держава повинна чітко відслідковувати "п"яту колону" в українських ЗМІ.

Антидержавне висловлювання =втрата роботи.Без права поновлення у ЗМІ .Будь-яких...Каналу -штраф..Тисяч 50 гривень
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Просто сняли с поезда еще легко отделался. А могли бы забрать в нацгвардию.
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В трусиках на холод и распять на доске расписания поездов
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Це лайно потрібно було закопати, а місце утилізації накрити кацапським аквафрешем, з написом: "Обережно! Біосміття".
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Да ладно, "перестали врать"...Живы они, немного поцарапало, скоро очухаются и снова начнут врать.
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Зачем запретили въезд ---- пустили и пусть бы он пропал месяцев на 6 -- мы ж не виноваты , что "какой то БОМЖ украл чемодан на вокзале без документов " -- в России же постоянно пропадают граждане Украины -- пора и нам у Хуйла учиться .....
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расийскй журналист... и не разпятый на щите ((((((... не порядок
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Кацапский пропагандист ехал пропагандировать--Кому?Что? Вот так сел и поехал,а вдруг проскачу на дурачка. Или боярышник ориентации затуманил. Хотел в Бурятию попал в Украину.
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Копняка дали? Обов'язково при відбутті дати копняка.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийского журналиста Захара Виноградова не пустили в Украину: "Сняли с поезда и запретили ему въезд в страну на пять лет", - "РИА Новости" (обновлено)
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