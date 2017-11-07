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Теги: революция (1410) Бутусов Юрий (1395)
Тему создал: Цензор.НЕТ

100 лет назад началась Октябрьская Террористическая революция

Ровно сто лет назад на нашей земле начался страшный и не имеющий аналогов в мировой истории эксперимент, последствия которого мы преодолеваем до сих пор: в Петербурге произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция. Но Революция оказалась не Социалистической, а Террористической.

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Как быстро летить время. Вроде неадвно отмечали 50 летие, и казалось, что на столетний юбилей будет грандиозный праздник. А оказалсь, что это обчная бандтская раборка пьяной матросни в Питере
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Ні, не звичайна- все значно гірше. Як і завжди, коли нЕлюди намагаються нав'язати свою ідеологію іншим.
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идеалогию к этой разборке подвязали позже, хронические идиоты вроде Ульянова-Блнака, которые наслушались пьяных базаров в кабаке с Маркса с Энгельсом.
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Ну Ульянов за брата-терра мстил,что остальными двигало вопрос
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остальных дивагал лозун - Грабь награбленное! Любимый у всех популистов даже сегодня.
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З ідеології все починається. Як зараз в рашці.
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если бы не немецкие деньги, у них не было шанса.
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это главное! Без немцев никто бы не знал Ленина. Тогда эссеры были на много популярней.
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Німці вирішували свої шкурні проблеми- і вирішили. На свою голову.
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Ленин едиственный, кто обещал немцам вывести Россию из войны.
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Сьогодні має бути день трауру за десятками міліонів загиблих від цієї події. Імхо.
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100 лет назад началась Октябрьская Террористическая революция - Цензор.НЕТ 6654
© Владимир Цеслер. К 100-летию Октябрьской революции. Дерево, инкрустация, 2017.
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Такое было время. На рубеже веков, всевозможные политические авантюристы пробовали свои силы на незрелом капитализме. И только в Раше такая гниль как большевизм, могла прижиться. Ужастно другое, что до сих пор процветает.
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Были причины почему прижился,царский режим те ещё ребята народ гнобили тоже хорошо и думали так будет всегда.
Запад давно понял после всех революций и гражданских войн что верхушка хапает , но и простым людям надо давать более менее человеческие условия существования ,иначе время от времени головы у гильотины будут и богатства не помогут.
А у нас всё феодальными понятиями живут до поры до времени...
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совершенно врено. Я к тому, что в Раше до сих пор ничего не изменилось. Так и остались дикарями.
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нацизм, вот что там негласно поддерживает государство
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нацизм это синоим большенвизма. Один труп Ленина в центе, чего стоит...
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"Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России" (Ленин В. И)
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Список пассажировСписок пассажиров «пломбированного вагона» составленный В. Л. БурцевымСам Ульянов - БЛАНК получил от германского правительства на ведение подрывной деятельности через Шведский банк 250 000 (двести пятьдесят тыс. ) золотых дойч марок .Ульянов, Владимир Ильич (Ленин).Сулиашвили, Давид Сократович.Ульянова, Надежда Константиновна.Арманд, Инесса Федоровна.Сафаров, Георгий Иванович.Морточкина, Валентина Сергеевна.Харитонов, Моисей Мотькович.Константинович, Анна Евгениевна.Усиевич, Григорий Александрович.Кон, Елена Феликсовна.Равич, Сарра Наумовна.Цхакая, Михаил Григорьевич.Сковно, Абрам Анчилович.
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Це була не революція,це була мутація імперії у ще більш страшного звіра.
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Це була саме революція- у всій своїй "красі". Не еволюція.
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Найденная в подвале харьковской ЧК кожа, содранная с рук жертв при помощи металлического гребня и специальных щипцов
Вот свидетельство жены Троцкого - Натальи Ивановны Седовой:
«...Красной кетовой икры было в изобилии... Этой неизменной икрой окрашены не в моей только памяти первые годы революции». Во время, когда обезумевшие люди стояли в длинных очередях за хлебом,
комиссарша Красной армии Лариса Рейснер
, занимая особняк с прислугой, принимала ванны из шампанского и устраивала вечера. На приёме делегатов Первого конгресса Коминтерна в Большом Кремлёвском Дворце 5 марта 1919 года большевики повергли всех в шок, столы ломились от яств. Ленин лично приказал доставить к столу из запасов Совнаркома «икры - 110 пудов, поросят молочных - 800 пудов, рыбы красной - 200 пудов» (Ю. Козенков, «Голгофа России», стр. 354).
http://www.rv.ru/content.php3?id=7088 Голодомор возымел своё. От лютого голода в 1921-1922 годах погибло 5.033.000 человек. А если учесть голод в 1918-1920 годах, эта цифра возрастает до 8.000.000 человек. И к ним надо прибавить ещё 3.000.000 человек, умерших от тифа, сопровождавшего голод.
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В блокадном Ленинграде тоже кто-то от голода умирал,а кто-то жрал деликатесы...
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Колыма. Фильм 3-ий. Война после войны.

https://www.youtube.com/watch?v=fsP0sYuof5U

Фильм №49. Гражданская война. Каратели.

https://www.youtube.com/watch?v=F12SbGEW4Cs

Фильм 39 Гражданская война Ленин Кровью и голодом 1

https://www.youtube.com/watch?v=I88GQm_9CX8
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https://www.youtube.com/watch?v=ib9gHKcWRNw

https://www.youtube.com/watch?v=ib9gHKcWRNw

.
Фильм " Чекист"
по документальной повести повести Н. ЗАРУБИНА " ЩЕПКА".
15.09.2007: «БОЛЬШОЙ ТЕРРОР».
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Девочку жалко.
Сегодняшний день знаменателен не только ВОСРом.
7 ноября 1902 г. 115 лет назад День рождения вытрезвителя
В столице оружейников Туле по инициативе врача Федора Сергеевича Архангельского (1855-1928) в этот день в 1902 году открылся первый в России вытрезвитель под названием «приют для опьяневших».

Источник: http://www.calend.ru/event/4882/
© Calend.ru
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Историки еще долго будут изучать феномен, как хронический неудачник с хроническим геморроем Маркс, болтаясь по кабакам нашел своего врага капиталиста Энегльса и с ним на пару для прикола смогли охмурить будущего сифилитика Ульянова-Бланка так, что весь мир целое столетие купался в кровище.
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Игорь,
про Маркса и Энгельса может так думать и писать, тот кто их работ не читал.

Всё кроме "Манифеста.." и т.п. актуально с поправкой на то что было написано во времена парового двигателя.
К "Капиталу" Маркса и "Марке" Энгельса КОНКРЕТНЫЕ претензии есть?
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"...В интервью американскому журналисту Стеффенсу Ленин говорил откровенно: "Террор служит тому, чему должен служить... Мы должны найти какой-то путь, как избавиться от буржуазии, высших классов. Они не дадут нам совершить никакие экономические перемены, на которые они не пошли бы до революции, поэтому их надо вышибить отсюда...."

- так получается, Ленин тоже с "барыгами" боролся? Чем же тогда Саака лучше террориста Ульянова????
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Ну ви там сильно на критику не налягайте, бо зараз при владі онуки-комсомольці тих хто до основания, а потом😊біжіть свічки ставте, бо ви тепер батьки-атамани на цій території. І трохи коньячку за теперішній стан речей і за крісла-самобранки😉
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https://censor.net.ua/forum/951721/sandarmoh_doljen_stat_dlya_ukraintsev_takim_je_tragicheskim_simvolom_kak_katyn_dlya_polyakov_klimkin/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

05.11.17 10:50
Сандармох должен стать для украинцев таким же трагическим символом, как Катынь для поляков.....
.Админ -
ПРАВДУ жизни не з а б а н и т ь
.Историю вспять не повернуть ..
Из высказывания корреспондента французской "L Illustration" R.Vaucher из книги «L Enfer Bolchevik a Petrograd" 1919.
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства, сразу бросается в глаза факт, что практически все они евреи. Я далёк от антисемитизма, но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах, в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах, я встречал евреев и только евреев. Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм - это еврейское движение».

Герои Октябрьского переворота 25 октября1917 года .. Фотнд истории цк ВКП(б)

Троцкий (Бронштейн).
Ленин (Ульянов. Бланк).
Зиновьев (Апфельбаум.
Лурье (Ларин),

Крыленко (Кличка - «Абрам», ,
Луначарский (Баилих- Мандельштам),
Урицкий(Моисей Соломонович),
Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).

Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.
Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
и т . д . 40 000 тысяч ФИО.
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Жалко что во времена Великой Французской Революции фотографию ещё не изобрели
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Цензор.НЕТФорум Украины100 лет назад началась Октябрьская Террористическая революция
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