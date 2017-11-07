100 лет назад началась Октябрьская Террористическая революция

Ангел Справедливый
, Ksenia VB
, vadyan
, Преображенский ФФ
, Ким Чен Ир
, Константин 1041a131
, Colt
, Олексій Голота
, Игорь Д
, aquarius580 .
, Senator S 01a656ec
, Дегтярева Людмила
, Rita Olhovskaya 2208c582
, elitium
, Olga Mansika
, Протоирей Филармонов
, Байгали
, RobinHood dfb9bea2
, БендеровскийЗаяц
, Khmelnitskiy
, Sergiy Nimuy
, майор швейк
, три - пятнадцать
, Leo Uxmal
, Bogdan_
, Сергей Ивашин
, Denisn
, Игорь Хирскл
, Маркиз
, Степан Остапенко ee28ae65
, Надія Лезновська
, Марта Федак
, Sergii Ustim
, Dimonich
, Gerri Philantrop
, Ron Ma
, KonstnT
, Wevelsburg
, Олксандр
, Sergey Chubenko
, Papai Papaov
, Юрко Янгол
, aleksag
, Eugeniusz 1
, senia
, Алег Федоров
, Chigr
, Larisa_BY
, cvthtrf
, Natalia Mangion
, Валерий Жданов
, Дус Мытарчук
, SergTranscarpathian
, Paulo Kit
, Александр Берладин ebe1df52
, Hanka Panyanka
, линда либерман
, ьля
, Aлександр Alexsis
, Kare Resa
, Франческа
, Fell
, виталий луцюк 030674cb
, Лола Ножкинв
, Николай Журавель 28f686bb
, Makhonina Valentina
, Juli Schubs
, Евгений Даценко
, Rjr
, Константин Гризодубо
, GayParade
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Trot91
, STAS 777
, gontaruk
, Лера Ларченко
, Alexandr Kolisnichenko
, GSN
, Коваленко Егор
, roshenko q
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, Bander_UA 1d21dedd
, Maks Kolorto
, Саша Крест
, Дмитрий Чехомов 60787605
, Eispickel
, Мабон
, Andrew Fedchenko
, Максим М.
, Стальной Детройт 2395145b
, Владимир Копяк
, Taras Franco
, Алексей Носов d8330900
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Igor Andreychuk
, archer_v
, Великая Исландия
, Cтарий Кінь
, Оріяна
, Stog
, Алла Новосад 5b57f84f
, OldCat
, Карпов Олег
, GoodWin
, Ласковый зверь
, Валентин Илюк
, Alexsei Borisov
, Иван Иванов 0a96c8bb
, Radoslav Sikorsky
, cimbitep
, trawler_tug
, Андрей Шевченко 73396fdd
, росися вперде d82e7584
, Baks13
, Pavlo Dudra
Ким Чен Ир, Преображенский ФФ, Байгали, Ksenia VB, Bogdan_, aquarius580 ., Sergiy Nimuy, Sergii Ustim, Gerri Philantrop, Wevelsburg, Colt, три - пятнадцать, Eugeniusz 1, Марта Федак, SergTranscarpathian, Сергей Ивашин, Aлександр Alexsis, Natalia Mangion, Игорь Д, Степан Остапенко ee28ae65, Rita Olhovskaya 2208c582, Игорь Хирскл, Olga Mansika, Маркиз, cvthtrf, Дегтярева Людмила, Евгений Даценко, Rjr, Дус Мытарчук, Juli Schubs, Григорий Барковский 5bc4f112, Khmelnitskiy, senia, STAS 777, Eispickel, gontaruk, Саша Крест, Andrew Fedchenko, elitium, Франческа, виталий луцюк 030674cb, Мабон, Стальной Детройт 2395145b, Fell, Карпов Олег, Cтарий Кінь, Максим М., Taras Franco, Великая Исландия
Всего на сайте: 164 писателя
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© Владимир Цеслер. К 100-летию Октябрьской революции. Дерево, инкрустация, 2017.
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Запад давно понял после всех революций и гражданских войн что верхушка хапает , но и простым людям надо давать более менее человеческие условия существования ,иначе время от времени головы у гильотины будут и богатства не помогут.
А у нас всё феодальными понятиями живут до поры до времени...
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Вот свидетельство жены Троцкого - Натальи Ивановны Седовой:
«...Красной кетовой икры было в изобилии... Этой неизменной икрой окрашены не в моей только памяти первые годы революции». Во время, когда обезумевшие люди стояли в длинных очередях за хлебом,
комиссарша Красной армии Лариса Рейснер
, занимая особняк с прислугой, принимала ванны из шампанского и устраивала вечера. На приёме делегатов Первого конгресса Коминтерна в Большом Кремлёвском Дворце 5 марта 1919 года большевики повергли всех в шок, столы ломились от яств. Ленин лично приказал доставить к столу из запасов Совнаркома «икры - 110 пудов, поросят молочных - 800 пудов, рыбы красной - 200 пудов» (Ю. Козенков, «Голгофа России», стр. 354).
http://www.rv.ru/content.php3?id=7088 Голодомор возымел своё. От лютого голода в 1921-1922 годах погибло 5.033.000 человек. А если учесть голод в 1918-1920 годах, эта цифра возрастает до 8.000.000 человек. И к ним надо прибавить ещё 3.000.000 человек, умерших от тифа, сопровождавшего голод.
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https://www.youtube.com/watch?v=fsP0sYuof5U
Фильм №49. Гражданская война. Каратели.
https://www.youtube.com/watch?v=F12SbGEW4Cs
Фильм 39 Гражданская война Ленин Кровью и голодом 1
https://www.youtube.com/watch?v=I88GQm_9CX8
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https://www.youtube.com/watch?v=ib9gHKcWRNw
.
Фильм " Чекист"
по документальной повести повести Н. ЗАРУБИНА " ЩЕПКА".
15.09.2007: «БОЛЬШОЙ ТЕРРОР».
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Сегодняшний день знаменателен не только ВОСРом.
7 ноября 1902 г. 115 лет назад День рождения вытрезвителя
В столице оружейников Туле по инициативе врача Федора Сергеевича Архангельского (1855-1928) в этот день в 1902 году открылся первый в России вытрезвитель под названием «приют для опьяневших».
Источник: http://www.calend.ru/event/4882/
© Calend.ru
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про Маркса и Энгельса может так думать и писать, тот кто их работ не читал.
Всё кроме "Манифеста.." и т.п. актуально с поправкой на то что было написано во времена парового двигателя.
К "Капиталу" Маркса и "Марке" Энгельса КОНКРЕТНЫЕ претензии есть?
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- так получается, Ленин тоже с "барыгами" боролся? Чем же тогда Саака лучше террориста Ульянова????
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05.11.17 10:50
Сандармох должен стать для украинцев таким же трагическим символом, как Катынь для поляков.....
.Админ -
ПРАВДУ жизни не з а б а н и т ь
.Историю вспять не повернуть ..
Из высказывания корреспондента французской "L Illustration" R.Vaucher из книги «L Enfer Bolchevik a Petrograd" 1919.
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства, сразу бросается в глаза факт, что практически все они евреи. Я далёк от антисемитизма, но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах, в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах, я встречал евреев и только евреев. Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм - это еврейское движение».
Герои Октябрьского переворота 25 октября1917 года .. Фотнд истории цк ВКП(б)
Троцкий (Бронштейн).
Ленин (Ульянов. Бланк).
Зиновьев (Апфельбаум.
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка - «Абрам», ,
Луначарский (Баилих- Мандельштам),
Урицкий(Моисей Соломонович),
Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.
Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
и т . д . 40 000 тысяч ФИО.
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