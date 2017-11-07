Омелян: Согласовали в ВР единый законопроект по рынку электрокаров в Украине

Ангел Справедливый
, Ksenia VB
, vadyan
, Преображенский ФФ
, Ким Чен Ир
, Константин 1041a131
, Colt
, Олексій Голота
, Игорь Д
, aquarius580 .
, Senator S 01a656ec
, Дегтярева Людмила
, Rita Olhovskaya 2208c582
, elitium
, Olga Mansika
, Протоирей Филармонов
, Байгали
, RobinHood dfb9bea2
, БендеровскийЗаяц
, Khmelnitskiy
, Sergiy Nimuy
, майор швейк
, три - пятнадцать
, Leo Uxmal
, Bogdan_
, Сергей Ивашин
, Denisn
, Игорь Хирскл
, Маркиз
, Степан Остапенко ee28ae65
, Надія Лезновська
, Марта Федак
, Sergii Ustim
, Dimonich
, Gerri Philantrop
, Ron Ma
, KonstnT
, Wevelsburg
, Олксандр
, Sergey Chubenko
, Papai Papaov
, Юрко Янгол
, aleksag
, Eugeniusz 1
, senia
, Алег Федоров
, Chigr
, Larisa_BY
, cvthtrf
, Natalia Mangion
, Валерий Жданов
, Дус Мытарчук
, SergTranscarpathian
, Paulo Kit
, Александр Берладин ebe1df52
, Hanka Panyanka
, линда либерман
, ьля
, Aлександр Alexsis
, Kare Resa
, Франческа
, Fell
, виталий луцюк 030674cb
, Лола Ножкинв
, Николай Журавель 28f686bb
, Makhonina Valentina
, Juli Schubs
, Евгений Даценко
, Rjr
, Константин Гризодубо
, GayParade
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Trot91
, STAS 777
, gontaruk
, Лера Ларченко
, Alexandr Kolisnichenko
, GSN
, Коваленко Егор
, roshenko q
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, Bander_UA 1d21dedd
, Maks Kolorto
, Саша Крест
, Дмитрий Чехомов 60787605
, Eispickel
, Мабон
, Andrew Fedchenko
, Максим М.
, Стальной Детройт 2395145b
, Владимир Копяк
, Taras Franco
, Алексей Носов d8330900
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Igor Andreychuk
, archer_v
, Великая Исландия
, Cтарий Кінь
, Оріяна
, Stog
, Алла Новосад 5b57f84f
, OldCat
, Карпов Олег
, GoodWin
, Ласковый зверь
, Валентин Илюк
, Alexsei Borisov
, Иван Иванов 0a96c8bb
, Radoslav Sikorsky
, cimbitep
, trawler_tug
, Андрей Шевченко 73396fdd
, росися вперде d82e7584
, Baks13
, Pavlo Dudra
Ким Чен Ир, Преображенский ФФ, Байгали, Ksenia VB, Bogdan_, aquarius580 ., Sergiy Nimuy, Sergii Ustim, Gerri Philantrop, Wevelsburg, Colt, три - пятнадцать, Eugeniusz 1, Марта Федак, SergTranscarpathian, Сергей Ивашин, Aлександр Alexsis, Natalia Mangion, Игорь Д, Степан Остапенко ee28ae65, Rita Olhovskaya 2208c582, Игорь Хирскл, Olga Mansika, Маркиз, cvthtrf, Дегтярева Людмила, Евгений Даценко, Rjr, Дус Мытарчук, Juli Schubs, Григорий Барковский 5bc4f112, Khmelnitskiy, senia, STAS 777, Eispickel, gontaruk, Саша Крест, Andrew Fedchenko, elitium, Франческа, виталий луцюк 030674cb, Мабон, Стальной Детройт 2395145b, Fell, Карпов Олег, Cтарий Кінь, Максим М., Taras Franco, Великая Исландия
Всего на сайте: 164 писателя
Детективы НАБУ провели обыск в доме министра инфраструктуры Владимира Омеляна в пятницу, 3 ноября. Его заподозрили в незаконном обогащении. Об этом сообщает "Обозреватель".
Ранее в НАБУ сообщили, что в отношении Омеляна начато расследование. Детективы установили, что с декабря 2016 года глава Мининфраструктуры и его семья проживают в доме, который принадлежит двоюродной племяннице его жены. Стоимость постройки оценивают в 7 млн гривен (около $269 тыс.). При этом сам дом в декларации чиновника не указан, в ней говорится, что министр проживает в квартире жены.
Кроме того, по данным налоговых органов, у родственницы Омеляна не было официальных доходов, на которые она могла бы купить такую дорогую недвижимость.
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Кто там из Киева. Пожалуйста убейте эту шыкаладную петушилу о стенку, больно.
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Для цього запустили цю програму: wkvg.tk
У кого є можливість расспостроніте це посилання в інтернеті. Всі зібрані гроші, ми передамо в АТО.засланні
В засланні не вірус, там курс навчання: Як зоработать в інтернеті.
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на новые кацапские футболки не хватает ?
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