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Теги: ВР (23381) законопроект (1967) инвестиции (828) Омелян (371) электромобиль (9)
Тему создал: Антон Татарніков

Омелян: Согласовали в ВР единый законопроект по рынку электрокаров в Украине

В понедельник в парламенте был согласован общий законопроект по стимулированию развития рынка электроавтомобилей и их производства.

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А это с кем согласовали??? И судя по всему- как с гуся вода... Пописывает, в ФБ.

Детективы НАБУ провели обыск в доме министра инфраструктуры Владимира Омеляна в пятницу, 3 ноября. Его заподозрили в незаконном обогащении. Об этом сообщает "Обозреватель".
Ранее в НАБУ сообщили, что в отношении Омеляна начато расследование. Детективы установили, что с декабря 2016 года глава Мининфраструктуры и его семья проживают в доме, который принадлежит двоюродной племяннице его жены. Стоимость постройки оценивают в 7 млн гривен (около $269 тыс.). При этом сам дом в декларации чиновника не указан, в ней говорится, что министр проживает в квартире жены.
Кроме того, по данным налоговых органов, у родственницы Омеляна не было официальных доходов, на которые она могла бы купить такую дорогую недвижимость.
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Оно начало рассуждать о рынке автомобилей в Украине.
Кто там из Киева. Пожалуйста убейте эту шыкаладную петушилу о стенку, больно.
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в киеве прикормленное соей население в состоянии анабиоза
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Значит еще ублюдки повысят цены на автомобили. И тогда мы будем не как Куба а как папуасы на ослах ездить.
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госпади... вы ж читайте не только заголовки "Мы должны действовать не запретом, а стимулировать спрос на электрокары налоговыми скидками, что удешевит их цену на 30-40%."
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Ми з хлопцями хочемо зібрати грошей для воїнів.
Для цього запустили цю програму: wkvg.tk
У кого є можливість расспостроніте це посилання в інтернеті. Всі зібрані гроші, ми передамо в АТО.засланні
В засланні не вірус, там курс навчання: Як зоработать в інтернеті.
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це все добре, але треба з бідністю в Україні, щось робити, а це олігархат не допустить!
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Одним словом Омелян разработал новую схему как подоить уже три раза доеную корову с уже синими сиськами.
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Согласовали свои действия, для дальнейшего обогащения. Как мантру твердят "БУ авто из Европы плохо. Покупайте авто в наших автосалонах." Но забывают сказать, что в самой бедной стране Европы, самые дорогоие цены на новые автомобили.
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Ета конченая влась уже перешла все рамки и границы. даже хуже чем на кацапстане. Вместо повысить уровень жизни и снизить налоги на автомобили, ета власть решила запретить вообще покупать бедным автомобили. Чтобы все как при совке быдловозами передвигались на завод и обратно. А Омелян и его друзяки рошеновские будут кортежами как цари без пробок на новых машинах раскатывать.
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Равно согласованию выращивания буряков на Марсе. Уже дороги в порядке, Укрзализныця без коррупции и больше нечем заниматься%? Как настохерели эти фейсбучные дебилы в статусе министров.
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нельзя ничего делать пока ахметов не сидит!
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соевая падаль во главе с парашенко гордится тем, что рабы у них дешевле, чем в китае ?
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порашенко и его шобла уже подняли автозаз и теперь решили поиметь с электромобилей ?
на новые кацапские футболки не хватает ?
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нет. теперь у соевых появится новый гешефт.
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Значит не будет у нас производства дешевых автомобилей, ни каких.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОмелян: Согласовали в ВР единый законопроект по рынку электрокаров в Украине
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