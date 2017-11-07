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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: взрыв (4547) дети (3532) Донецк (7503) ОБСЕ (2920) смерть (5432)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Один ребенок погиб, еще двое ранены в результате инцидента с неразорвавшимся снарядом в Донецке, - ОБСЕ

Один ребенок погиб, двое ранены в результате в результате инцидента с неразорвавшимся снарядом в оккупированном Донецке.

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так казламордых и просят об этом - не убивайте детей и в Украине, и в Сирии...
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А когда руссо-фашисто стирали с лица Земли Грозны, ты где, сука, был?
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тебя не оскорбляют - а пишут кто ты есть, и не стоит из себя здесь строить девственницу...
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Там зона бойових дій і ніхто не гарантований від загибелі. Іде війна і населенню не місце на фронті.
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а почему бы и нет? На Каширке своих взрывали, а то какой то Донецк
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Вот для того, чтобы продолжал ненавидеть - регулярно и обстреливают. Начиная с 14го года.
82мм мины - они вообще от мест дислокации ВСУ долетать не способны. Ровно как и в обратную сторону. При этом "васильки" из города стабильно минусуют. Вопрос: куда и по ком?
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Ныне уже покойный Болотов, признался в раша СМИ , что люди Плотницкого и не только его, обстреливали Луганск в провокационных целях .
А вот и конкретный видос подобного явления. Стреляют одновременно по позициям ВСУ и по жилым домам Лугандона, для того, чтоб при ответке ВСУ, всё подумали, что их мочит именно ВСУ.
https://www.youtube.com/watch?v=mHSRqRqyoqA
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Может ВСУ хватит манерничать и уже надо брать пример с России, сделав с Донецком то, что российская армия сделала с Грозным?
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Все это понимают и именно поэтому ВСУ стреляет по Донецку, чтобы не развязывать руки )(уйлу!
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Я понимаю все прекрасно, но вы раздули слона из мухи. Дети, к сожалению, подорвались на растяжке, а вы уже приписали ВСУ обстрелы Донецка и убийство этих детей. Своим комментарием я вам показала, что именно ВСУ и не делают этого, а могли бы.
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Немає сторін,є агресор на нашій території.Щоб все припинилось, він мусить піти.
Це елементарні речі.
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Ой,слухайте...
Правда від цього не зміниться.
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Да, я читала об этом "многострадальном" населении и смотрела видео. То медок на блокпост принесут со взрывчаткой в банке, то животы вспарывают за украинский флаг, то руку отрезают за тату тризуба, то парады пленных украинцев устраивают с избиением тем же "многострадальным" населением.
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Да, гражданская война между гражданами Украины и России. В Краматорске и Славянске отмечают годовщины освобождения от "ВЕЛИКОГО УКРАИНЦА" Гиркина и его банды.
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Хорошо, я ошиблась. Не растяжка, а снаряд. Но почему претензии к ВСУ? Украинская армия на украинской земле и имеет полное право зайти в украинский Донбасс. Другое дело, что этого не хочет Россия. И, видно, ей до этих детей совершенно нет дела.
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Вбити окупанта то святий обов'язок.Це вирішувати нам,українцям.Ясно?
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очень...
засыпаем с кацапским страхом под подушкой и
просыпаемся с ним же.
особенно боимся тебя... - чур чур - замените
на 2 милонова и одну ксюху.
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Вы должны понять, что верить рашистам нельзя. Если ВСУ прекратит что-то делать, это будет только хуже. Вам напомнить, как образовались котлы, про так называемые зеленые коридоры?
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Какой обстрел? Дети притащили снаряд и рванули его!
В дыре рассказали, что это ВСУ обстреляло, а ОБСЕ это не продтвердило!
Так какой обстрел?
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ну да Вася - если бы кацапы не захватили Крым и их дальнейшие действия - то ВСУ бы однозначно обстреливало Лугандонию априори...?
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Я чего-то не обнаружил ссылку ОБСЕ, что неразорвавшийся снаряд был ВСУ!
Вы читаете роспрессу, которая публикует, что им выгодно!
ОБСЕ констатировала только факт взрыва неразорвавшегося снаряда, а не чей он (не считая также обстрелов, а не чьи они), который притащили дети непонятно откуда, но роспресса бездоказательно и однобоко обвинила ВСУ!
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вивсеврете . по москальским новостям уже всю правду рассказали . это фашисты и каратели Донецк обстреляли даже Следком успел дело на наших военных завести
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Це ще траплятиметься довгі роки після війни. Дамбасяни самі винні в цьому, але зізнатись не хочуть що закликали війну в свій дім.
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так и хочется саню креста процитировать,
шо б вы, падлюки кацапсянские, уже повыздыхали все
со своим срусским миром, танками - хуянками
и мироточущей мотороллой.
тупорылые кацскоты, когда вас будут вешать - весь мир будет пуговицы пришивать...
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Дети расплачиваться за тупоголовость своих родителей, которые насмотрелись распятых мальчиков и привели войну на свою землю. Речь, конечно, идет не о всех жителях Донбасса, а о кучке коллаборантов, которые в силу своего умственного недоразвития повелись на поводу больных амбиций кабаева
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОдин ребенок погиб, еще двое ранены в результате инцидента с неразорвавшимся снарядом в Донецке, - ОБСЕ
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