Один ребенок погиб, еще двое ранены в результате инцидента с неразорвавшимся снарядом в Донецке, - ОБСЕ

Ангел Справедливый
, Ksenia VB
, vadyan
, Преображенский ФФ
, Ким Чен Ир
, Константин 1041a131
, Colt
, Олексій Голота
, Игорь Д
, aquarius580 .
, Senator S 01a656ec
, Дегтярева Людмила
, Rita Olhovskaya 2208c582
, elitium
, Olga Mansika
, Протоирей Филармонов
, Байгали
, RobinHood dfb9bea2
, БендеровскийЗаяц
, Khmelnitskiy
, Sergiy Nimuy
, майор швейк
, три - пятнадцать
, Leo Uxmal
, Bogdan_
, Сергей Ивашин
, Denisn
, Игорь Хирскл
, Маркиз
, Степан Остапенко ee28ae65
, Надія Лезновська
, Марта Федак
, Sergii Ustim
, Dimonich
, Gerri Philantrop
, Ron Ma
, KonstnT
, Wevelsburg
, Олксандр
, Sergey Chubenko
, Papai Papaov
, Юрко Янгол
, aleksag
, Eugeniusz 1
, senia
, Алег Федоров
, Chigr
, Larisa_BY
, cvthtrf
, Natalia Mangion
, Валерий Жданов
, Дус Мытарчук
, SergTranscarpathian
, Paulo Kit
, Александр Берладин ebe1df52
, Hanka Panyanka
, линда либерман
, ьля
, Aлександр Alexsis
, Kare Resa
, Франческа
, Fell
, виталий луцюк 030674cb
, Лола Ножкинв
, Николай Журавель 28f686bb
, Makhonina Valentina
, Juli Schubs
, Евгений Даценко
, Rjr
, Константин Гризодубо
, GayParade
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Trot91
, STAS 777
, gontaruk
, Лера Ларченко
, Alexandr Kolisnichenko
, GSN
, Коваленко Егор
, roshenko q
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, Bander_UA 1d21dedd
, Maks Kolorto
, Саша Крест
, Дмитрий Чехомов 60787605
, Eispickel
, Мабон
, Andrew Fedchenko
, Максим М.
, Стальной Детройт 2395145b
, Владимир Копяк
, Taras Franco
, Алексей Носов d8330900
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Igor Andreychuk
, archer_v
, Великая Исландия
, Cтарий Кінь
, Оріяна
, Stog
, Алла Новосад 5b57f84f
, OldCat
, Карпов Олег
, GoodWin
, Ласковый зверь
, Валентин Илюк
, Alexsei Borisov
, Иван Иванов 0a96c8bb
, Radoslav Sikorsky
, cimbitep
, trawler_tug
, Андрей Шевченко 73396fdd
, росися вперде d82e7584
, Baks13
, Pavlo Dudra
Ким Чен Ир, Преображенский ФФ, Байгали, Ksenia VB, Bogdan_, aquarius580 ., Sergiy Nimuy, Sergii Ustim, Gerri Philantrop, Wevelsburg, Colt, три - пятнадцать, Eugeniusz 1, Марта Федак, SergTranscarpathian, Сергей Ивашин, Aлександр Alexsis, Natalia Mangion, Игорь Д, Степан Остапенко ee28ae65, Rita Olhovskaya 2208c582, Игорь Хирскл, Olga Mansika, Маркиз, cvthtrf, Дегтярева Людмила, Евгений Даценко, Rjr, Дус Мытарчук, Juli Schubs, Григорий Барковский 5bc4f112, Khmelnitskiy, senia, STAS 777, Eispickel, gontaruk, Саша Крест, Andrew Fedchenko, elitium, Франческа, виталий луцюк 030674cb, Мабон, Стальной Детройт 2395145b, Fell, Карпов Олег, Cтарий Кінь, Максим М., Taras Franco, Великая Исландия
Всего на сайте: 164 писателя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
82мм мины - они вообще от мест дислокации ВСУ долетать не способны. Ровно как и в обратную сторону. При этом "васильки" из города стабильно минусуют. Вопрос: куда и по ком?
Ответить
А вот и конкретный видос подобного явления. Стреляют одновременно по позициям ВСУ и по жилым домам Лугандона, для того, чтоб при ответке ВСУ, всё подумали, что их мочит именно ВСУ.
https://www.youtube.com/watch?v=mHSRqRqyoqA
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Це елементарні речі.
Ответить
Правда від цього не зміниться.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
засыпаем с кацапским страхом под подушкой и
просыпаемся с ним же.
особенно боимся тебя... - чур чур - замените
на 2 милонова и одну ксюху.
Ответить
Ответить
В дыре рассказали, что это ВСУ обстреляло, а ОБСЕ это не продтвердило!
Так какой обстрел?
Ответить
Ответить
Вы читаете роспрессу, которая публикует, что им выгодно!
ОБСЕ констатировала только факт взрыва неразорвавшегося снаряда, а не чей он (не считая также обстрелов, а не чьи они), который притащили дети непонятно откуда, но роспресса бездоказательно и однобоко обвинила ВСУ!
Ответить
Ответить
Ответить
шо б вы, падлюки кацапсянские, уже повыздыхали все
со своим срусским миром, танками - хуянками
и мироточущей мотороллой.
тупорылые кацскоты, когда вас будут вешать - весь мир будет пуговицы пришивать...
Ответить
Ответить