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 Форум Украины(633113)
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Теги: нон грата (341) Польша (4208) МИД Польши (173) Дуда (175) Ващиковский (136)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинским чиновникам, блокирующим эксгумацию тел польских жертв, запретят въезд в Польшу: такая процедура уже начата по одному человеку, - Ващиковский

Витольд Ващиковский, который вернулся из Украины, заявил, что у него нет оптимистичных новостей для президента Польши Анджея Дуды о ситуации в Украине.

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надо Киву им подкинуть, пусть развлекутся
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ага встречное предложение эксгумация в Польше захоронений Украинцев??!! КА шо такое нема таких а чому а потому что Польша в свое время все кладбища поселений украинцев высеенные в 1944 году и переведенных и ополяченных в поляков в 1947 году и немного пострелянных (операция Висла 1947 ) год сравняли бульдозерами вроневень с землей... но радует то что в тех селениях где жили веками украинцы поляки жить не могут их насильно заселяли в те села переименовывали на польский лад православные храмы переделали в костелы а жить не смогли тикали как черти от ладана.. нет урождая на тех землях, дохнет скотина, болеют и умирают люди, стихийные и погодные катаклизмы все время.. так и стоят брошенные поросшие бурьянами остовы тех сел и селений....а подлянка от поляков в том что лица и их родственники и наследники выселенные из Польши в 1944 году не могут переехать, приехать априори в Польшу и получить визу поляка или визу рабочую или студента....это прямо записано в Заокне о визе поляка.. а также иных актах которыми руководствуются консульства и посольства Польши в Украине у меня есть письменные ответ от Посольства Польши Консула в Одессе что увы раз вашего тестя вышвырнули из Польши в возрасте 5 лет в УССР в 1944 году его внучка и внук не могут приехзать в Польшу как студенты и поляки по визам...
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Йоббики успокоились...
Кацапопшек рвёт и мечет уже несколько дней...
Эстафету перенял шоли?
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Очень странный министр иностранных дел. Он вообще, своим ли делом занят ? Такое впечатление что в Польше нет централизованного управления со стороны кабинета министров; Ващиковский двигает свою повестку дня, которая состоит из поисков повода к скандалу. Согласовано ли было вообще содержание этого визита с Премьер-министром ?
Один только Мацаревич занимается делом: обороной.
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ну, вообще-то, это перманентное состояние ляхов по отношению к украинцам.
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Taк вроде исторический опыт 20-го века должен был оставить просветление в мозгах.
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Да, в украинских - сильно. Таки 2-й Майдан вышвырнул из власти иностранных агентов.
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В некотором смысле, верно: за "Батькивщину" могут голосовать только умственно отсталые.
http://maxpark.com/community/8211/content/6069253
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причём здесь батькивщина или ещё какое-нить говно? тролль, не пались
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открыл. непонятный ресурс, непонятное дерьмо.
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Тебе перевести с русского на русский, или сам справишься ?
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милейший, мне не интересны ни тимошенко, ни хуйло. разместите-ка лучше заметку о том, как депутат бэпэпэ олег недава хотел взять на поруки белогородского. алех, вынеси казла, мля!
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Не вопрос; он мелкая рыбка. Тимошенко в миллион раз опаснее.
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Или глобалистами, учитывая что он учился в Женеве и работал в Иране. Для них тоже: идея национальной государственности является анафемой, а идея Балтийско-Черноморского Союза - вообще нетерпимой.
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Я очень подозрительный. Всех подозреваю. Мало ли кто тут шатается.
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"враг народа"... где-то мы такое уже слышали.
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"voldemar 22

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Он тут свеженький, только что принят на работу в "Центр интернет-исследований". Школота какая-то; осваивает азы профессии.
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это мало о чём говорит. У меня "в друзьях" 6 тел... Кто они? Что они? Я хз. Ни разу с ними не общался... Мож московиты за активностью следят?..
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Он новенький, и неопытный. Судя по уровню работы, он тут продержится недолго.
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В Смоленск надо Ващиковскому съездить, обломки самолета привезти...
Или это полякам неинтересно?
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Замовлення надійшло шукати скандалу з Україною. З крембля.
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Да мы сами своих чиновников готовы на фронт отправить,для перевоспитания...И если придираться к историческому прошлому и строить из себя супер-поляка,то пусть Ващиковский вспомнит:сколько грёбаная польская шляхта,уничтожила украинцев,в недавнем прошлом?
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прочла ссылку на польское радио и зачем краткость статьи разбили на Цензоре на части. Что там обсуждать? Задалась бы Польша этими проблемами будь Украина более сильная на сегодня? Повторит ли эти вопросы соседка так сказать годков через 10?
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хлеб куйла ,пшек должен отработать сполна...покойники переворачиваются...нет покоя душам усопших, од деяний лукавого куйла и его польских подельников...
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Може самому Ващіковському заборонити в'їзд в Україну...
Отакі вони друзі,колишні імперії,які шматували нашу країну.
Знову накинулись.
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в поляків плануються зміни в уряді, і кажуть, що крісло під цією гнидою вапшековським, хитається.....тому він і біситься.....імітує діяльність за допомогою скандалів
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Вони майже розворушили полум'я в середині країни-антиукраїнську істерію,вже їм бандерівці не такі,потім дійдуть до мови і культури...Навіть якщо прийде інша політ.сила,то назад нічого не повернеться,бо виборець буде вимагати.
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Запретить твоим друзьям вьезд в Украину которые тебя шматували по подворотням.
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И это говорит овца которая дает в каждой подворотне...
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То не говори,краще помовч...
А чого ти себе вівцею,а не бараном називаєш?
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как то сегодня вся кацпена по верху пузырится.
шо не так, ефрейтор?
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Подвіг дідов в одному місці ворушкається,революцію відмічають...
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я так понимаю у ефрейтора претезий нет и он просто мечтает извинится перед дамой.
я прав, ефрейтор?
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Однозначно,кацапскими консервами смердит....,надо же отвлечь от расследования гибели Польской делегации,всё равно отвлечь не получится,взрыв на борту до аварии уже доказан,а всякие консервы и агенты,-пошли вон..
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піти їм вклонитися і допомогти зруйнувати залишки українських памятників на території польщі?
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Что то этот Ващиковский завелся не на шутку, чувствуется что кто то проплатил нагнетание ситуации, а фамилию я могу и так назвать кому они запретят въезд - Вятровичу. Тут и так проблем по голову с востока козломордые лезут, внутри страны порошены и Ко страну деребанят, и поляки решили воспользовавшись тяжелым положением поковыряться в "грязном белье",одно не могу понять на фиг оно им надо???
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"внутри страны порошены и Ко страну деребанят" - поподробнее. Что у тебя украдено ?
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Бла-бла-бла. Зрада зрадная.
---
Украли-то что у тебя, и кто конкретно ?
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Да, и что там ? Какие-то миллионы лежат ? Чьи, где ,сколько ?
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это как в анекдоте про "самогонный аппарат и изнасилование.". Аппарат же есть? Значит мог совершить преступление!
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Номера счетов, суммы, названия компаний - неси сюда. Разберёмся. Итак ?
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И что там ? Цифры какие ? Сколько миллионов ?
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С такими вопросами обращайтесь к Порошенко, у него самые точные данные.
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Они и так не пускают тех, кто засветился с крано-чёрным флагом, а тут такой пафос...
http://www.theinsider.ua/politics/5a0074c1ee705/
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Доиграются поляки во внутренние политические игры до того что опять потеряют независимость.
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кацапня с польскими подкацапниками изгаляются из последних сил - реформу образования раскачать не получилось,так воно с прокреблявским,уже сбитым летчиком практически,испражняется))))
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Украинцы строят(к сожалению не себе)Польше сильную экономику и безбедное будущее.Трудовая миграция на первом месте.И скоро этого Зашековского уйдут-никому не нужна ,кроме кацапов,война на любых уровнях с Польшей...
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это как лугандон запретил поездку на свою территорию)) смешные пшеки)
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Ну наши чиновники не простые работяги чтоб в Польшу ехать... это они переживут спокойно.
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чим вже польські мертві нам заважають? відкатів не маємо? шоколядна держава, шо поробиш =))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинским чиновникам, блокирующим эксгумацию тел польских жертв, запретят въезд в Польшу: такая процедура уже начата по одному человеку, - Ващиковский
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