Украинским чиновникам, блокирующим эксгумацию тел польских жертв, запретят въезд в Польшу: такая процедура уже начата по одному человеку, - Ващиковский

Ангел Справедливый
, Ksenia VB
, vadyan
, Преображенский ФФ
, Ким Чен Ир
, Константин 1041a131
, Colt
, Олексій Голота
, Игорь Д
, aquarius580 .
, Senator S 01a656ec
, Дегтярева Людмила
, Rita Olhovskaya 2208c582
, elitium
, Olga Mansika
, Протоирей Филармонов
, Байгали
, RobinHood dfb9bea2
, БендеровскийЗаяц
, Khmelnitskiy
, Sergiy Nimuy
, майор швейк
, три - пятнадцать
, Leo Uxmal
, Bogdan_
, Сергей Ивашин
, Denisn
, Игорь Хирскл
, Маркиз
, Степан Остапенко ee28ae65
, Надія Лезновська
, Марта Федак
, Sergii Ustim
, Dimonich
, Gerri Philantrop
, Ron Ma
, KonstnT
, Wevelsburg
, Олксандр
, Sergey Chubenko
, Papai Papaov
, Юрко Янгол
, aleksag
, Eugeniusz 1
, senia
, Алег Федоров
, Chigr
, Larisa_BY
, cvthtrf
, Natalia Mangion
, Валерий Жданов
, Дус Мытарчук
, SergTranscarpathian
, Paulo Kit
, Александр Берладин ebe1df52
, Hanka Panyanka
, линда либерман
, ьля
, Aлександр Alexsis
, Kare Resa
, Франческа
, Fell
, виталий луцюк 030674cb
, Лола Ножкинв
, Николай Журавель 28f686bb
, Makhonina Valentina
, Juli Schubs
, Евгений Даценко
, Rjr
, Константин Гризодубо
, GayParade
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Trot91
, STAS 777
, gontaruk
, Лера Ларченко
, Alexandr Kolisnichenko
, GSN
, Коваленко Егор
, roshenko q
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, Bander_UA 1d21dedd
, Maks Kolorto
, Саша Крест
, Дмитрий Чехомов 60787605
, Eispickel
, Мабон
, Andrew Fedchenko
, Максим М.
, Стальной Детройт 2395145b
, Владимир Копяк
, Taras Franco
, Алексей Носов d8330900
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Igor Andreychuk
, archer_v
, Великая Исландия
, Cтарий Кінь
, Оріяна
, Stog
, Алла Новосад 5b57f84f
, OldCat
, Карпов Олег
, GoodWin
, Ласковый зверь
, Валентин Илюк
, Alexsei Borisov
, Иван Иванов 0a96c8bb
, Radoslav Sikorsky
, cimbitep
, trawler_tug
, Андрей Шевченко 73396fdd
, росися вперде d82e7584
, Baks13
, Pavlo Dudra
Ким Чен Ир, Преображенский ФФ, Байгали, Ksenia VB, Bogdan_, aquarius580 ., Sergiy Nimuy, Sergii Ustim, Gerri Philantrop, Wevelsburg, Colt, три - пятнадцать, Eugeniusz 1, Марта Федак, SergTranscarpathian, Сергей Ивашин, Aлександр Alexsis, Natalia Mangion, Игорь Д, Степан Остапенко ee28ae65, Rita Olhovskaya 2208c582, Игорь Хирскл, Olga Mansika, Маркиз, cvthtrf, Дегтярева Людмила, Евгений Даценко, Rjr, Дус Мытарчук, Juli Schubs, Григорий Барковский 5bc4f112, Khmelnitskiy, senia, STAS 777, Eispickel, gontaruk, Саша Крест, Andrew Fedchenko, elitium, Франческа, виталий луцюк 030674cb, Мабон, Стальной Детройт 2395145b, Fell, Карпов Олег, Cтарий Кінь, Максим М., Taras Franco, Великая Исландия
Всего на сайте: 164 писателя
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Серьезно?
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Кацапопшек рвёт и мечет уже несколько дней...
Эстафету перенял шоли?
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Один только Мацаревич занимается делом: обороной.
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http://maxpark.com/community/8211/content/6069253
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О как !
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Друзья: 0
В друзьях у: 0"
---
Он тут свеженький, только что принят на работу в "Центр интернет-исследований". Школота какая-то; осваивает азы профессии.
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Или это полякам неинтересно?
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Отакі вони друзі,колишні імперії,які шматували нашу країну.
Знову накинулись.
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Гуляй...
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А чого ти себе вівцею,а не бараном називаєш?
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шо не так, ефрейтор?
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я прав, ефрейтор?
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Украли-то что у тебя, и кто конкретно ?
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Сотни журналистов написали об оффшорах чиновников. Порошенко в списке. Среди украинцев в новых документах фигурируют более десятка фамилий, в том числе фамилия президента Украины Петра Порошенко.
У Порошенко заявили, что не будут реагировать на расследования об офшорах.
Всем известно, что "Молчание - знак согласия." Тут слепыми трастами, как фиговым листом, не прикроешься. Надо глухонемым патриотом Украины прикинуться.
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http://www.theinsider.ua/politics/5a0074c1ee705/
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