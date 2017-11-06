Четыре российских пропагандиста подорвались на фугасе в Сирии

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Вот что бы его "лягушка" "приголубила".
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Discipline Ретвитнул(а) WorldOnAlert
Отпуск в Сирии закончен для этих путинских наемников и казачков
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#DeirEzzor: More #Russia|n soldiers were killed by #ISIS in #DeirEzzor.
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К вопросу о Ленине в Мавзолее
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Источник: https://censor.net.ua/n461911
Раз так, то скоріш за все, вся шрапнель кацапам в голови зайшла (життєво важливі органи не пошкоджені)
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Они что, журналистами местность разминировали? ну, сами знаете как
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Поср*ть решили сесть
Четыре подорвалось
И их осталось шесть
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Это-хорошо.
их жизни ничего не угрожает. (с)
А это-плохо.
фугаса террористов (с)
А вот с этим-совсем не согласен:в данном контексте-не "террористов",а санитаров цивилизации.
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Про що це Ви,шановний?
Яка душа,яке небо,коли це стосується брехливого та підступного москаля?!!
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"Все получают то, за что заплачено" (с)
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С 2014 ты не тыл в интернете.
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Не знаю,как "вы",а лично мне по барабану,кто козломордых зажмуривает.
Главное-побольше и качественнее.
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А ты нет? И чего ж так? )))))
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