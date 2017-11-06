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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: армия РФ (6922) пропаганда (2306) Сирия (2558)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Четыре российских пропагандиста подорвались на фугасе в Сирии

Пропагандисты телеканалов НТВ и "Звезда" были ранены при подрыве фугаса в Сирии, а также пострадали пять оккупаниов из армии РФ.

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Недоработочка вышла. Всего лишь ранили..слабовато
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Зато эти пид-ры (не путать с безвредными геями) ссатца будут в таких командировках. Вспомните эту мразь -Филлипса.
Вот что бы его "лягушка" "приголубила".
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Олег Тихонов 055f40a1) Не переживайте за Сирийских бойцов, они хорошо знают свое дело! У них нет ни танков, ни артиллерии, ни авиации, а но постоянно долбят россиянцы!
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да як так , в сатті ж написано снаряд управляємий, а их только ранили?
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Не факт,просто не успели стекловату приготовить,подождут и сдохнут. Пы Сы минновзрывная покажет себя чуток позже.
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разве можно ТАК обнадеживать своими заголовками?!...
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Сразу четыре кацапских пропагандона..... ну дуже сумна новина..
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ну може не все потеряно?може в больничке отрежут то,что не оторвало?
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Лучше конечно что бы до больнички они не доезжали, но твой вариант мне определенно нравится
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вот бяда то кокая. бабах и четыре свинособаки из болотной мордовии отправились к шайтанам в правоверный ад.
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Если бы... живы винторогие... Дочитайте до конца статьи(((
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Дятлы сирийские...Подорвалось,а из рашни никто не здох...На ночь настроение испортили
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ну вот кто так заголовок пишет? руки бы поотрывал...
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Жаль что не убило фашистов, хотя наверное теперь кетчуп им жёны открывать будут за ужином.
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команда *фугаса * награждена в полном составе медалями)
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Зачем этот бесчеловечный енот не сочувствует ?
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Так то не фугас а петарда была ,бо фугас,это вам не это ...
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Какой Фугас ?? То Калибр -- транданул -- как всегда -- куда попадя . В России три лаптя на карте --не расстояние .
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надо бы добить ... АТО как то не хорошо вышло. Аллаху Акбар!
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Надеюсь хоть контузии получили? Теперь будут еще с большим огоньком писать контуженіе на всю голову.
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Discipline‏ @tac_ins 14 ч14 часов назад

Discipline Ретвитнул(а) WorldOnAlert
Отпуск в Сирии закончен для этих путинских наемников и казачков
Четыре российских пропагандиста подорвались на фугасе в Сирии - Цензор.НЕТ 3576

Четыре российских пропагандиста подорвались на фугасе в Сирии - Цензор.НЕТ 111

Четыре российских пропагандиста подорвались на фугасе в Сирии - Цензор.НЕТ 95
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Не смахивает!!!А представляет генофонд рососии
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Я вообще не понимаю - есть люди, которым бородка идет, нормальная растительность, равномерная, а тут три рыжих ворсины в два ряда - и на тебе, попик, нарядивший на себя папаху)))))))))))))))
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рыба фугу в приготовлении сирийского повара
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пострадавшие были оперативно доставлены на авиабазу "Хмеймим", где им оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
Источник: https://censor.net.ua/n461911

Раз так, то скоріш за все, вся шрапнель кацапам в голови зайшла (життєво важливі органи не пошкоджені)
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И отметка в личном деле о ранениях на "колчаковских фронтах"...
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А также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности
--------------------------------------------
Они что, журналистами местность разминировали? ну, сами знаете как
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Десять пропагандистов
Поср*ть решили сесть
Четыре подорвалось
И их осталось шесть
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будут колченогими оракулами пропагандизда писилева...
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не, пусть лучше живут долго, но без ручек и ножек
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Шкода, що ті брехливі якизі не повідривало...
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Кацапи вирішили дізнатися що означає приказка "одна нога тут, друга там".
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Четыре российских пропагандиста подорвались на фугасе в Сирии (с)

Это-хорошо.

их жизни ничего не угрожает. (с)

А это-плохо.

фугаса террористов (с)

А вот с этим-совсем не согласен:в данном контексте-не "террористов",а санитаров цивилизации.
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Телеканал "Звезда" легко перетворються на "піZда" для співробітників)
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Навіть хрестика від кацапчика не лишилось,а так старавсь...
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Що робить чудо - фугас ? Він аналізує москаликів, тіло в землю, а душу на небо.
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а душу на небо. (с)

Про що це Ви,шановний?
Яка душа,яке небо,коли це стосується брехливого та підступного москаля?!!
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Не-не-не! Душу в ад.
"Все получают то, за что заплачено" (с)
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так я давно новости не читал, мы уже за ИГИЛ топим? Или не переставали?
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Против рашистов. Все.
С 2014 ты не тыл в интернете.
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мы уже за ИГИЛ топим? (с)

Не знаю,как "вы",а лично мне по барабану,кто козломордых зажмуривает.
Главное-побольше и качественнее.
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ну подорвались, чего про всякое говно писать?
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Про живое и здоровое говно тут никто и не пишет. А вот отпраздновать отгреб винторогими свинособаками очередной порции "благодарности освобожденных народов" - тут всегда рады.
А ты нет? И чего ж так? )))))
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Это разовое исключение из правил, обычно фугасы сильнее раскидывают дерьмо, чем вентилятор, пропагандоны это знают! В данном случае, что-то пошло не так, дерьма было много или фугас слабый!
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Осколками всем жопы изрешетило. Главное оружие рашистских борзописцев-пуканы выведены из строя.
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Выражаю глубокую озабоченность тем, что только ранены. Вполне готова морально и поскорбеть за ними.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧетыре российских пропагандиста подорвались на фугасе в Сирии
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