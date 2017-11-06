После оккупации Крыма в Украину вернулось 217 сотрудников СБУ. ДОКУМЕНТ

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Всего на сайте: 148 писателей
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Вроди как элита, а по факту 87% тупо предали на ровном месте, не под пытками, не за деньги, а так просто предали.
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И интересно а сколько их появилось в Крыму за последние 5-10 лет с раиси??
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ніз читати такі новини!
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Наверное, в шпионские органы специально набирают людей с отсутствием порядочности, либо их там такими делают.
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PS Сколько из приехавших завербованы гебнёй?
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В 2014 співробітник СБУ донецького відчинив службовий ліфт донецького аєропорту по якому група яку очолював Бородай потрапила в ДАП. Це випадково зафіксувала прихована камера.
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А они ж, суки, все сейчас продолжают работать....
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Пора последних и самых ожесточённых проукраинских митингов ...
Время поголовного предательства всей вертикали и всех ветвей "региональной власти" ...
"Выгуливание" Богачёвым 200-гривневых "региональных" демонстрантов закончилось ...
А крики "беркут с нами" уже раздаются и появилась первая кровь ...
В ход пошли "ростовские варяги". Более жестокие и действующие из-за спин "милицейского охранения". Но их присутствие всё еще "властью предателей" если и не отрицалось, то и не выпячивалось.
На пересечении Университетской ул. и Освобождения Донбасса пр., находится маленькая "бильярдная", облюбованная болельщиками Шахтёра, с соответствующей клубной атрибутикой.
Зимой, когда Шишацкий ждал так и не состоявшегося нашествия "правого сектора", от "ментов" было не протолкнуться, а тут "хоть шаром покати" ...
Так вот, когда "возмущённые граждане", помимо украинского, начали с остервенением срывать и рвать клубный флаг Шахтёра, стало уж совсем очевидно, что в городе "беснуются" чужие ...
Только их могли "возбудить" чёрно-красные "бандеровские" цвета клубного флага. Местным это и в голову бы не пришло. Ну а дальше пошёл уже полный беспредел, хорошо вооруженный.
И то, что по началу воспринималось как "бунт регионалов", оказалось "обычным" предательством ... Предательством тех сволочей, кого мы считали "властью".
На смену "регионалам" вначале пришли то ли местные, то ли заезжие "баркашевцы" и "лимоновцы", а вслед за ними подтянулись и российские "ополченцы" ...
На танках, с Град-ами, пушками и прочим "военторговским" оснащением. Началась стрельба тяжелого вооружения из жилых кварталов ...
На площади Ленина появились палатки "зазывал": коммунистов и "русской православной армии", рядышком, как братья-близнецы ...
"Шабаш ведьм" набирал обороты ...
А вы мне тут про СБУ рассказываете ...
Вся машина государства прогнившая, сверху до низу.
И вся эта человеческая гниль практически вся осталась на своих местах.
Засветились лишь самые одиозные.
Так, что "быстро только кошки родятся", и дай бог нашим детям "увидеть свет в конце тоннеля".
И то, если выдержим вектор развития ... и не сломаемся.
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