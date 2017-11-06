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 Форум Украины(633063)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (21065) СБУ (15148) Тымчук (1563)
Тему создал: Цензор.НЕТ

После оккупации Крыма в Украину вернулось 217 сотрудников СБУ. ДОКУМЕНТ

После оккупации Крыма Россией на материковую часть Украины переехало 217 из 1619 сотрудников Службы безопасности Украины.

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Хорошая подготовка и школа по подбору и проверке кадров, отличный патриотизм, профпригодность и порядочность, и это офицеры СБУ........... этим всё сказано.
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одне питання - що зробили ці 217 в лютому-березні , аби захистити Україну ?
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Если бы в СССР в каком то из регионов всплыла подобная статистика по КГБ, пол главка расстреляли б в ту же ночь, а в последующие 3 дня расстреляли всех политруков, инструкторов, психологов которые с ними работали и сочли возможным продолжение нахождения их на службе.
Вроди как элита, а по факту 87% тупо предали на ровном месте, не под пытками, не за деньги, а так просто предали.
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а конкретнее! сколько на 1.03.2014 вернулось?
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ни то-ни другое.Малейшая нестабильность вызывает колебание в ту или в другую сторону.
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Бизнес любой ценой происходит. Как говорил известный кацап Ульянов: "капиталисты Запада продадут нам веревку на которой мы их и повесим".
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Зато в не оккупированнах регионах 100% патриотичности среди них. Чы навить 104. .
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Судя по Крымской статистике, туда устраиваются за бабки чтобы потом косить бабки. От сБУ там только название.
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Возможно, что однозначный ответ - сколько в СБУ работало на паРашу в 2013 году...
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У меня вопрос куда интереснее: сколько работает в 2017?
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1400 сбу шников занимались отгребание Крыма раисе (((

И интересно а сколько их появилось в Крыму за последние 5-10 лет с раиси??
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Подавляющие большинство это пятая колонна крымское СБУ.
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Предатели в Крыму, активно критикующие ужасы оккупации, до сих пор приходят в себя о того, что оккупанты объявили их "агентами СБУ". По ссылке прочтите подборку сообщений оккупантов и пропагандонов, пишущих о "врагах народа", и реакцию активно скулящей крымской ваты на обвинения в свой адрес https://ru.krymr.com/a/28837460.html
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це що кацяпи тільки змогли перевербувати))) 217 лохів?!
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та отож), краще лягати спати))!
ніз читати такі новини!
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Кто-то сомневается, что в СБУ такой же процент предателей был бы и по любому другому гипотетически оккупированному региону (Днепр, Львов, Киев и т.д.)?
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зато у русских свиней в героях ходит дура, изменившая Присяге. Но предатели, конечно, это биндеры! А то, что ни Бандера, ни его хлопцы Совку никаких Присяг не давали - то таке....
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Переприсягнули. :D
Наверное, в шпионские органы специально набирают людей с отсутствием порядочности, либо их там такими делают.
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Хороша у нас СБУ
PS Сколько из приехавших завербованы гебнёй?
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В силовики идут не работать, зарабатывать и иметь.
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Особисто чув . Турчинов сказав.СБУ в Криму було 2240ч Повернулось на материк-242ч. Кому вірити?
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Ильми́ Русте́мович Уме́ров зам голови Меджлісу недавно сказав, що в Криму всі 100% службисти СБУ та міліції зрадники України і я йому вірю. То мабуть це ті 217, яких росіяни не взяли на роботу або залишились без квартир
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Вы думаете во Львове % был бы меньше ? С чего ? Они учились в тех же ВУЗах, их проверяли и брали на работу одни и те же люди, по одной и той же методике (заноси и работай). Не стоит искать высокоморальных людей в системе тотальной коррупции.
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Сколько сотрудников СБУ во Львове заявляли о фальсификации выборов, о развале армии. Сколько во время Майдана, стали на защиту простых украинцев или хотя б просто уволились в знак протеста. Сколько публично выступило в 2005 когда по всем каналам крутили ролик где делили украинцев на сорта ? А ведь это именно это была работа СБУ, не китайские брелки, не игральные автоматы, а именно упреждения и подавления преступлений против госсударства и его суверинитета.
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те що в ЗМІ потрапляє : Жінка офіцер працювала у нацгвардії та зливала таємну інфу у фсб, погоняло взяла для маскування "Невский". Сама пошла на контакт з ними, сестра у рф. Ось такі кадри працюють.
В 2014 співробітник СБУ донецького відчинив службовий ліфт донецького аєропорту по якому група яку очолював Бородай потрапила в ДАП. Це випадково зафіксувала прихована камера.
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А я вот о чем думаю: А если бы Пукан таки захватил 6 областей, то сколько из 10 тыс сотрудников СБУ вернулись в Киев? Или кто-то полагает, что "предатели" дивным образом собрались именно в Крыму? Тото и оно.....
А они ж, суки, все сейчас продолжают работать....
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Статистика сумна . Майже 90% відсотків зрадників . Представляєте? І хто після цего скаже що СБУ це не філіал ФСБ ?
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А решта, що зрадники, планують прийняти Китайську присягу, якщо їм пенсії пообіцяють великі?
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За такої статистики мене дивує, яким чином взагалі залишилась держава Україна. Як не парадоксально, але на захист держави стали майданівці, яких держава розстрілювала, і футбольні фанати, яких держава частувала дубинками. А ті, хто отримував житло, пенсії, пільги - ті її майже поголовно зрадили. За чверть століття президенти так і не спромоглися визначити вектор розвитку і сутність національної ідеї. Війна все поставила на місце, виявляється у нас існують національні інтереси, є своя територія, мова, історія, релігія, культура, гідність. До того були одні гроші, гроші і гроші.
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Донецк, весна 2014 года.
Пора последних и самых ожесточённых проукраинских митингов ...
Время поголовного предательства всей вертикали и всех ветвей "региональной власти" ...
"Выгуливание" Богачёвым 200-гривневых "региональных" демонстрантов закончилось ...
А крики "беркут с нами" уже раздаются и появилась первая кровь ...
В ход пошли "ростовские варяги". Более жестокие и действующие из-за спин "милицейского охранения". Но их присутствие всё еще "властью предателей" если и не отрицалось, то и не выпячивалось.
На пересечении Университетской ул. и Освобождения Донбасса пр., находится маленькая "бильярдная", облюбованная болельщиками Шахтёра, с соответствующей клубной атрибутикой.
Зимой, когда Шишацкий ждал так и не состоявшегося нашествия "правого сектора", от "ментов" было не протолкнуться, а тут "хоть шаром покати" ...
Так вот, когда "возмущённые граждане", помимо украинского, начали с остервенением срывать и рвать клубный флаг Шахтёра, стало уж совсем очевидно, что в городе "беснуются" чужие ...
Только их могли "возбудить" чёрно-красные "бандеровские" цвета клубного флага. Местным это и в голову бы не пришло. Ну а дальше пошёл уже полный беспредел, хорошо вооруженный.
И то, что по началу воспринималось как "бунт регионалов", оказалось "обычным" предательством ... Предательством тех сволочей, кого мы считали "властью".
На смену "регионалам" вначале пришли то ли местные, то ли заезжие "баркашевцы" и "лимоновцы", а вслед за ними подтянулись и российские "ополченцы" ...
На танках, с Град-ами, пушками и прочим "военторговским" оснащением. Началась стрельба тяжелого вооружения из жилых кварталов ...
На площади Ленина появились палатки "зазывал": коммунистов и "русской православной армии", рядышком, как братья-близнецы ...
"Шабаш ведьм" набирал обороты ...

А вы мне тут про СБУ рассказываете ...
Вся машина государства прогнившая, сверху до низу.
И вся эта человеческая гниль практически вся осталась на своих местах.
Засветились лишь самые одиозные.
Так, что "быстро только кошки родятся", и дай бог нашим детям "увидеть свет в конце тоннеля".
И то, если выдержим вектор развития ... и не сломаемся.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПосле оккупации Крыма в Украину вернулось 217 сотрудников СБУ. ДОКУМЕНТ
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