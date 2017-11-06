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 Форум Украины(633063)
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Мы даём барыжной владе ровно 5 месяцев, чтобы наступило тепло !

А если после 22 декабря солнечный день не начнёт увеличиваться, то мы пойдём на крайние меры !
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чисельність деяких видів пінгвінів на заході Антарктиди зменшується через нестачу криля, яким вони харчуються.
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1175907-populyatsya_pngvnv_antarktidi_zmenshutsya_cherez_nestachu_krilya_1005280.html
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как вы уже з.....ли с этим бесконечным ремонтом мостов..!
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це вітальковиє) в ім"я совкової революції, рух обмежують?! :p
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ну не у всех же праздник...у большинства рабочий день
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прикинь, люди не то, что на работу, а даже к Саакашвили не попадут!

от біло желание у миллиона людей попасть на Михомайдан, но обломаются...
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- у Вас заикание или просто эхо на почве хронической Петрушки головоного мозга? Или Вам на ферме по 2 раза платят за одинаковые комменты?
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тем, чьи комменты помечены крестиком, платят поштучно
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это кажись бот совсем, и тема подходящая ниочём как и большинство впрочем( совсем бот это когда ну не просто чурка с глазами что пишет то что в инструкции а программа.
!внимание, слово чурка вжито в значении бестолочь, бездарь, короче ограниченный человек внезависимости от национальности
бот, привет, как дила, что ты умеешь говорить, матюкаться тебе программер -дегенерат мизантроп научил или у тебя был нормальный папа
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Я ТВОЮ МАМКУ ЗНАЮ !!! ОНА ТИПА ВАХТЕРШИ НА МОСТАХ СТОИТ !)
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ага, значит первое, отстой, такие скучные
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только быстро реагируют а то скоро вахтёрша придёт
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Как власти ДНР секс-олимпиаду проводили
https://www.youtube.com/watch?v=7o1S77FCA4o

Канал типа оппозиционный Лугандону. В комментах встречаю ярых ютубовских украинофобов любителей Петушария и они там плачут как у них в ДыНыРы пуйово...
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Пригадую щось таке... Наче відос такий бачив роки три тому...
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А хиба в Киеве есть Мацковский мост? Киевгоркнессет агов! Купите карту
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Увы-есть.
Вместе с чугунной "стелой" в обоих направлениях.
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В таком случае, есть и площадь Октябрьской леворюции, где ходит1 и 11 тралембус. А Мацковского моста нет - есть мост им. Фукса
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Ни на бывшей пл."Октябрьской леворюции",ни а бывшей "московской",которую Вы вероятно и имели ввиду (именно там пролегали маршруты 1-го и 11-го троллейбусов) не видел надписей,указывающих на это.
А на опорах "московского" моста висят две байды ростом не менее полутора метров,на которых и указано это "гордое" наименование.
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Как всегда-вовремя.
Почему этого нельзя было сделать в сезон отпусков,когда траффик был не таким интенсивным,да и сырости было поменее.
Обнародуют,сколько на этот раз в асфальт закатают?
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через реку Днепр на нём ездят, хотите найду фотографию показать? не , я не буду лень( там ничего такого особенного правда, он не разводной даже но с определённого ракурса смотрится
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Paulo kit, нафига видео сепара Долгова рекламировать? Его Царёв выкупил с харьковского сизо под залог, и где Долгов в "днр" сбежал, а Царёв в Крым. Теперь ещё Юдаева выпустили чтобы им не скучно было.
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А что, гульки намечаются?
Или к мостам Аврора подойдет?
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Сцуко-утром в аэропорт ехать.Надо с запасом таки вызывать,походу.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Киеве 7 ноября ограничат движение на Московском и Южном мостах, - КГГА
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