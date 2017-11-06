Вася Городской
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Всего на сайте: 148 писателей
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А если после 22 декабря солнечный день не начнёт увеличиваться, то мы пойдём на крайние меры !
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https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1175907-populyatsya_pngvnv_antarktidi_zmenshutsya_cherez_nestachu_krilya_1005280.html
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от біло желание у миллиона людей попасть на Михомайдан, но обломаются...
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!внимание, слово чурка вжито в значении бестолочь, бездарь, короче ограниченный человек внезависимости от национальности
бот, привет, как дила, что ты умеешь говорить, матюкаться тебе программер -дегенерат мизантроп научил или у тебя был нормальный папа
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https://www.youtube.com/watch?v=7o1S77FCA4o
Канал типа оппозиционный Лугандону. В комментах встречаю ярых ютубовских украинофобов любителей Петушария и они там плачут как у них в ДыНыРы пуйово...
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Вместе с чугунной "стелой" в обоих направлениях.
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А на опорах "московского" моста висят две байды ростом не менее полутора метров,на которых и указано это "гордое" наименование.
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Почему этого нельзя было сделать в сезон отпусков,когда траффик был не таким интенсивным,да и сырости было поменее.
Обнародуют,сколько на этот раз в асфальт закатают?
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шо такэ мацковский мост ?
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Или к мостам Аврора подойдет?
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