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Теги: выборы (21931) местные выборы (1226) Тимошенко (25503) Батькивщина (1908)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Партия "Батькивщина" получила первенство на местных выборах в объединенных территориальных общинах - Тимошенко

По подсчету 100% голосов, "Батькивщина" получила поддержку почти трети избирателей (29%) и завоевала 921 депутатский мандат.

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Но к утру-то она превратиться в ту, что на той фотке.
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Что по настоящему полезного сделал юля для Украины? Может анти-коррупционный суд? А может диверсефикацию энергетической зависимости? Контрактную армию?
Я четко помню мега газовый контракт по принципу "бери или плати" без права перепродажи. Офера с тамифлю. Также Тимошенко выступила против принятия законопроекта продажи сельскохозяйственных земель, в тоже время будучи премьер-министром подписала меморандум с МВФ, который предусматривает их продажу. Всё ради власти и наживы.
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как приходила Йуля к власти - сразу шли положительные изменения.
Она остановила веерные отключения света.

Как только её убирали - начиналось гавно.
Я ещё тогда удивлялся - неужели толпа такие дебилы что просто не смотрят на факты - а слушают всякую срань...
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ЖПП наверняка получила большинство. Как и ПР в свое время...
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Ничем не хуже и не коварней - те же черти в очереди до кормушки.
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а шо такое?шоколад заставляет есть? а хочется говнеца...проблемка-с...
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когда лижешь задницу панамским патриотам ты думаешь что шоколад слизываешь? Партия "Батькивщина" получила первенство на местных выборах в объединенных территориальных общинах - Тимошенко - Цензор.НЕТ 312
тебя обманули...
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У этой одна власть в голове. Она пойдет на сделку с дьяволом, булет называть белое черным, а бы только до власти добраться. В любой нормальной стране такой политик после газовых контрактов и демарша в голосовании за признание факта агрессии РФ против Грузии, уже давно был бы на политической помойке. У нас же народ продолжает верить в этот популизм и "юлину 1000". Это еще до конца не раскрыта тема посланцов правительства тимошенко в НАТО, которые сорвали нам при Юще ПДЧ. Есть политики которые ведут народ за собой (типа Черчеля и т.д.), а есть политики которые идут в хвосте за городом и говорят то что хочет слышать народ, это Тимошенко
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Тимошенко:
- Все на 3-ий майдан!!!
Порошенко шепчет Луценко:
- По-моему, кто-то не досидел свой срок до конца

Луценко:
- Ну за что вы так? Я стараюсь... батя...
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у москалей завсегда цыфра 146 получается...не зависимо от того ,на чьем они сайте находятся.так мозги заточены.так и определяеи их.а в старину-по ширинке,застегиваемой на улице
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разница между Порохом и Люлей только в том что Петро штаны носит а баба Юля юбку
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не спорю . но я за то что бы она получила ее авансом
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Люля заробить ще швидше,тільки шансів щось їй заподіяти не буде ніяких,бо за нею вова.
Вони вже давно мріяли царювати на пару.
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у ВАНИ справжні ЯЙЦЯ ...чи знайдеться в українській "політиці" ще хто з "такими"
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яйца штука полезная но важнее иметь голову и ээээээ.... не знаю в каком там органе совесть находится
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а ти що вважаєш ВАНУ дурою ...у єї мізків в однієї більше ніж у всії її "фракції" ...її б енергію та на користь Україні ...а так звичайна ВОРОВКАНАДОВЕРИЕ ...
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она конечно не идиотка но и шибко умной ее не назовешь . на счет энергии так у грузинского остарбайтера ее еще по более будет ну и что ?
воровка на ДОВЕРИЕ это ты здорово подобрал выражение . так можно сказать про всю нашу политическую элиту
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Вот это настрой! Не ожидал от соесоса, если честно. Меняешь окрас?
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Так.Вирішила свій рудий колір перефарбувати в блонд.
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Партия воров процветает. Всё что могу - воровать. Эта кляча за всю свою жизнь ничего хорошего не слелала.... не умеет.
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Запитання до пополизів педра ліпецького..Сьогодні в світовій пресі всплила інформація про оффшорників на райських островах де фігурує Ваш босс..а от де оффшори Юльки? Де її приховані мільони?
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Обратите внимание, какие злобные соесосы - никакого креатива, одна похабная ругань) Значит Стецько опять все резервы на ветку кинул, опять смердам всю ночь корячиться, бабу Юлю дерьмом поливать) Удачно вам поотбивать пальцы об клаву, клоуны)
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Типу бютососи креативніші :D
В ругані-ТАК.
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Работай, Ксюха, не отвлекайся) До утра исчо далече) А то хозяин без пайки оставит))) Хотя ты завсегда отработать устно или задним числом можешь
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Нам, украинцам, наши шеф-повара политической кухни, подают всяку фигню на стол...
И когда мы просим что-то вкусненькое, нам говорят, что нет такового...
(Сами всё жрут, жлобы)...

А ФИГНЯ заключается в том, что нет других шеф-поваров!!!
Только эти и есть!!!
Вот и приходится нам кушать то, что эти хмыри нам готовят!!!

Жаль, что нам нельзя заказать из-за границы хорошого повара...
Конституция не позволяет!!!
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А если у БЮТ есть доказательства, так идите в суд. Да, соевые 3,14дорасы?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПартия "Батькивщина" получила первенство на местных выборах в объединенных территориальных общинах - Тимошенко
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