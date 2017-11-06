Женщина, похитившая 9-летнего мальчика с детской площадки, задержана в Одессе, - Нацполиция

Zaporozec
, Авакарсенов
, annexia
, Ольга Мартынюк b6557456
, Oles Ivanov
, WiM
, Панас Рудченко
, Совестно за Брата
, вася п
, Ali Hasan
, Gyro
, Кремль Руинов
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Temprary FD
, Шрек Баблокат
, Fobos
, J Jack 9877a296
, ConfianZa
, Zdravko Zdravkov
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, LVA smart
, Гыг с Вами
, Alex Gnatiuk
, Антонина Бернат
, Валентин Паламарчук
, zwjagel
, Nikcon
, Alexandr Slavich
, Sharl
, Greese
, ipd dip
, Oleksandr Makhmut
, Сидір Очерет
, комэск Титаренко
, bios22
, Gar
, Maksim Perepelitca
, Владимир_1958
, Said_
, Антоніна Принц
, Лаур
, УКРОП c35470c9
, Плюю на Путю
, Senator S 01a656ec
, 133133
, Rjr
, starkon
, RobinHood dfb9bea2
, igor555 ab2700df
, bezmegh
, Yuriy Yurieff
, Ksenia VB
, Aurora
, magic SOM
, Ehor Hexagram
, Илья Ильин e75eb129
, Ozols
, М А Р И К
, Алексус
, малыш Бакинский
, Анатолик
, Sophia-Maria Duglass
, sergik
, Veronika8888
, Антип61
, George Dok
, Кордон
, Ва Ва 7c567806
, Владіслав Українець
, Вася Шевченко f77d76ba
, trawler_tug
, дядя Сэм f4c0ca00
, Иллария Соняшникова
, Та Да _________
, Альфред Соломонович
, Брансбойд
, violator
, Антипа Пилигримов
, Андрiй Вовк
, Andrey Illarionov
, Чип
, Алексей Чкан
, валерий коренев 41e3634f
, Левко Чорний
, Denis Kenner
, Vitaliy Chaykovskiy
, Дедушка АУ
, Nestor Nen
, Олександр Клименко 0582b445
, Hehe
, Виктор Вик
, uegfybyf
, CMEPTb_PAШИCTAM
, Евгений Баштан
, Олег Ковальский 0c309569
, Андрей Шевченко 73396fdd
, George Kozak
, igorOsHKA
, And Rey 66bb6600
, Сэмэн Поштовый
, Гуцул Рой
, Володимир Горбатько
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Ларик Гор
, переигравший ботокс
, Roman Rjevskiy
, kalbasa
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Алекс Фибер
, OldCat
, Yurii Sliusarchuk
, Alex Dave
, буков
, ВКЛ_это_мы_01
, Николай Влад
, Boris D a123de4e
, Стрижов Анатолий
, Серов свидомый
, Роман Степанович Шулла
, Lua Muanalua
, Глеб Тищенко
, Листик Дрегис ba21fa5f
, Леонид Наседкин dc7076a8
, STAS 777
, Ярослав Пр
, vivv555777
, Sergei Wlasenko
, Василий Пидуст
, Сидор Лютый 9d9acd27
, cvthtrf
, Зойч
, Nickol Nickols
, Konstantin Pelagin
, Владимир Грищенко 977179ae
, Alexey Poltorak
, Загорулько Прасковья
, Александр Васильевич 992d5c3f
, Люцифер
, Wevelsburg
, Роман Гончарук 657d1059
, vad
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Лесли
, Ватник Дзедываевалов
, Moskovit
, mrSmith
, deaddreams
, Мабон
, Корсунский
, Александр Третьяков b707700d
, Дмитрий Донской 70837825
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Борис Зет
, Лихой Владимир
Zaporozec, Авакарсенов, Валентин Паламарчук, WiM, Гундяй Крестовоздвиженский, Гыг с Вами, ConfianZa, Sharl, Alex Gnatiuk, Oles Ivanov, Gar, Антонина Бернат, Ksenia VB, Владимир_1958, вася п, Плюю на Путю, Ali Hasan, Шрек Баблокат, J Jack 9877a296, RobinHood dfb9bea2, Анатолик, 133133, Илья Ильин e75eb129, bezmegh, Ва Ва 7c567806, Yuriy Yurieff, М А Р И К, Ozols, magic SOM, Vitaliy Chaykovskiy, Said_, Альфред Соломонович, Hehe, trawler_tug, Zdravko Zdravkov, Антип61, Maksim Perepelitca, Чип, igor555 ab2700df, Кремль Руинов, дядя Сэм f4c0ca00, Виктор Вик, Сэмэн Поштовый, Дедушка АУ, Alexandr Slavich, Yurii Sliusarchuk, Антипа Пилигримов, Виктор Кондратюк 1d81b508, sergik, Андрей Шевченко 73396fdd, Володимир Горбатько, Гуцул Рой, Серов свидомый, Глеб Тищенко, violator, uegfybyf, Sophia-Maria Duglass, комэск Титаренко, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, STAS 777, ВКЛ_это_мы_01, vivv555777, Стрижов Анатолий, малыш Бакинский, Василий Пидуст, буков, Николай Влад, vad, kalbasa, cvthtrf, Корсунский, Зойч, Мабон
Всего на сайте: 227 писателей
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как? одного что ли, ну неужели нельзя обработать информацию прежде чем пускать в печать, т.е. в эфир, обнародвоать короче
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пойду я прогуляюсь..
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Будьте уважні! Пітерські найманцi залишають на цьому ресурсі багато калових виділень і лихословлять Президента та Уряд України.
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Сколько об этом пишу- но нашим депутатам плевать - у всех есть по несколько нянь и водителей , а о чужих детей им заботиться некогда. Скоро у них отпуск рождественский.
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