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Материалы по теме:  Будни полиции
Теги: дети (3531) Одесса (6114) Нацполиция (9308) похищение (1382)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Женщина, похитившая 9-летнего мальчика с детской площадки, задержана в Одессе, - Нацполиция

В Одессе полиция задержала женщину, которую подозревают в похищении 9-летнего мальчика с детской площадки. Ребенка вернули родителям.

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а ведь у обсирателей полиции тоже есть дети...
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торговля детьми, цыганка наверное, но не обязательно цыганка, писали же когда бабушка с сыном продавала внука, на органы даже не на усыновление
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Пускай сама ответит, ведь по прежним комментариям она из Донбасса.
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Какая нездоровая муть с этими похищениями, у нас тоже была попытка похищения 10- летней девочки , правда там родители словили и отмудохали такую похитительницу, но синдром нехороший .
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В результате слаженных действий правоохранительных органов и неравнодушных граждан, сегодня, около 12:00 дня, мальчика нашли у одного из одесских рынков.

как? одного что ли, ну неужели нельзя обработать информацию прежде чем пускать в печать, т.е. в эфир, обнародвоать короче
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ну а если напишут что у привоза, то полегчает?
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Я ГОВОРИЛА ПРО ТО ЧТО ПРИ КАКИХ АБСТОЯТЕЛЬСТВАХ БЫЛ НАЙДЕН РЕБЁНОК! он находился сам или как, ЯСН?
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мрак. ( ну зачем комментировать прежде чемпрочёл что спрашивают(
пойду я прогуляюсь..
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Если вам интересно, то ребенок находился в бомжацкой ночлежке возле базара.
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ботам, гугл в помощь, в запросе дописать "Украина"
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и там будет город где это произошло, как же они надоели эти боты(
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или внучку и внука, не помню, такие случаев был не один, и матери сами продавали, и др. родственники, что уже говорить про чужих людей
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В Киеве тоже такая Байда была. Только зачем, если детский дом не может отдать в усыновление детей?
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Почему-то рожи этих похитителей всегда скрывают, а нужно их видеть, так как похитители, как правило, повторяют кражи детей.
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Увага! Внимание! Caution! На цій сторінці «працюють» тролі-чухонцi ФСБ РФ з вулиці Савушкіна, 55? яка знаходиться у Петербурзi.
Будьте уважні! Пітерські найманцi залишають на цьому ресурсі багато калових виділень і лихословлять Президента та Уряд України.
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А в Австрии существует закон запрещающий детям до 10 лет находиться без присмотра взрослых на улице и дома.
Сколько об этом пишу- но нашим депутатам плевать - у всех есть по несколько нянь и водителей , а о чужих детей им заботиться некогда. Скоро у них отпуск рождественский.
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Товарищи менты, всыпьте ей по почкам от души и от всех родителей Украины.
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в Украине педофилы и не только, похищают детей, взрослых с помощью котиков, будьте бдительны!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЖенщина, похитившая 9-летнего мальчика с детской площадки, задержана в Одессе, - Нацполиция
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