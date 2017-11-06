"Фантом" обнаружил у жителей Донецкой области документы и штампы предприятия "ДНР". ФОТО

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1. Россия намерена оспаривать санкции по Крыму в международных судах. Как так? А разве санкции не полезны? И Искандеры уже не ржут? Вспомнили международные суды, поправ международное право, вторгшись в Украину? Скоты https://twitter.com/CrimeaUA1/status/927480743739174912 (скрин со словами путина о пользе санкций и ссылка на статью).
2. Оккупанты сообщили о старте в Ливадии международной конференции "Форум друзей Крыма", на который как мухи якобы слетелись 90 зарубежных шавок из 30 стран, поддерживающих рашистский оккупационный режим за кремлёвские деньги http://news.sevas.com/crimea/90_inostrancev_uchastvuyut_v_otkrytii_foruma_druzej_kryma_v_livadii_noyabr_2017
3. "Друзья Крыма" из Палестины и Израиля поцапались на так называемой "международной конференции", когда палестинец сказал, что "их земля оккупирована, сами знаете кем", на что израильтянин сначала громко смеялся, а потом сказал: "Да вы всех вырежете". Интересно, представители ИГИЛ были на конференции, или россияне не в счёт? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/927535173503279104 (скрин).
4. Предатели в Крыму, активно критикующие ужасы оккупации, до сих пор приходят в себя о того, что оккупанты объявили их "агентами СБУ". По ссылке прочтите подборку сообщений оккупантов и пропагандонов, пишущих о "врагах народа", и реакцию активно скулящей крымской ваты на обвинения в свой адрес https://ru.krymr.com/a/28837460.html
5. Севастопольские ватники по глазам крымских медиков поняли, что что-то пошло не так: "Час от часу не легче. Лежала в стационаре - и врачи, и медперсонал без претензий, но какие-то они печальные по сравнению с 15-ым годом, даже раздражённые. Разочарование видно пациентам, так что с руководством здравоохранения что-то не так" https://twitter.com/Kosstik8/status/927336601600045056 (скрин).
6. Жители Евпатории продолжают обсуждать многократное повышение налогов, что уничтожит и без того хромой бизнес. Попытка орков наполнить нищий бюджет: "Читала тут про налоги, думала, чепуха какая-то! Нет, оказывается, евпаторийские умники подняли налоги для местных в разы! Причём для мелкого и среднего бизнеса! Не совсем понимаю целесообразность таких действий. В любом случае - это коснётся каждого евпаторийца. Кто-то будет меньше зарабатывать, у кого-то увеличится рабочее время, для кого-то поднимутся цены, кого-то вообще сократят, как уже писали ранее. Зато кому-то начнут нести намного больше денег! По телевизору рассказывают про каникулы для бизнеса и все условия для его развития, а на деле просто уничтожают. Анонимно", "Чтобы не быть пустозвоном, напишите, какие именно налоги подняли???", "Это правда. Уже такое писали - разбиралась. К1 и К2 для ЕНВД до 500%", "Так жалобу Аксёнову или в Москву, и всё нормализуют", "Детские площадки окупить надо. Клоунов, надувные шарики и т.п.", "Ребята, это обычный саботаж. Нужно сделать так, чтобы все были нищими и сидели тихонько, засунув язык в жопу. А хозяева делали бы, что душе угодно. Кому нужны сильные и уверенные в себе люди?", "Сейчас поднимут на 500, все привыкнут, перед выборами понизят на 50, и все побегут голосовать за императора", "А как же федеральный закон об освобождении от налогов лиц, попавших под санкции??? Эй, крымчане, санкции сняли? (прим. Путин освободил от налогов главарей оккупационного режима, попавших под санкции, а не крымчан)" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/927518829294620677 (скрин).
7. Керчь. Запоребриковая вата гонит "в Украину" крымскую вату, которая недовольна жизнью: "Доколе!? День Народного Единства. Программа - говно, одним словом! Вы где учились делать такое дерьмище? В ПТУ села Кукуево? Нормально по накатанной схеме "и так сойдет" работать? Уровень - дно! Вам не стыдно? Или вы нажрались позорных даров хлебокомбината (которые из зрителей никто не ел), и калориями мозг заплыл? Не судите по себе, колхозникам, о всех жителях города! Люди хотят праздника, а не пофигистического балагана. Анонимно", "Тоже мне праздник нашли. Так и не поняла, в чём сакральный смысл данного торжества. Не знаю, чему можно радоваться в этой стране", "(Из Ростова пишет) Да ничему не радуйтесь в этой стране! Ни праздникам, ни поводам! А ещё лучше свалите на хрен подальше, например, в Украину. А у нас в россии есть праздники! И федеральные, и региональные! И не для всех это повод набухаться. Вали на фиг из россии", "Да, впервые такое - вместо концерт одна болтовня. Вот они уверены, что мы хотим слушать 50 человек по очереди?", "Че вы, в самом деле, - то, что мёртво, умереть не может" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/927504138308653056 (скрин).
8. Пока крымская вата высмеивает бюджетное единящееся стадо, запоребрики угрожают выселением. Крым не для крымчан "освобождали". Число участников массовых мероприятий, приуроченных ко "Дню народного единства" в Крыму, составило 42 тысячи человек, сообщили оккупанты. Местные и запоребрик комментируют: "Хорошо, что выходной", "Теперь известна официальная цифра тупоголовых зомби", "Найс бюджетников согнали", "Как же все слепы", "Так кто с кем един? Хоть кому-нибудь объяснили по телевизору?", "Здесь население - конченные хатоскрайники с хохляцким щирым менталитетом - всё-таки 25 лет в вышиванках ходили. Им ни страна, ни язык, ни история не интересны. Им главное, чтобы пожирнее кусок урвать, да бабло в карман (желательно, не работая). Они всегда будут недовольны. Ну ничего, сибиряки и северяне в Крым переедут, это будет постепенно меняться, вымываться" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/927510861450809344 (скрин).
9. В Керчи прошло шествие недобитых коммуняк к 100-летию Октября. Немногочисленные совковые имбецилы носились по городу с портретами кровавых тиранов - Ленина и Сталина. Шествие завершилось небольшим митингом, на котором вата жаловалась на жизнь и славила Сталина https://twitter.com/CrimeaUA1/status/927482570652241920 (фото и видео).
10. В Севастополе к 100-летию Октябрьской революции оккупанты вручали медали и принимали в комсомол. Вата говорит: "Никому не удастся очернить Сталина и Ленина". 21-ый век, вернись! https://ru.krymr.com/a/news/28837807.html (фото).
11. "Севастопольские школьники разработают туры на Луну". Осталось дело за малым - построить космопорты, как обещали https://twitter.com/CrimeaUA1/status/927542726035468289 (фото-скрин).
12. Руководство Ханского Дворца устроило корпоратив в "Palmira Palace" в честь 100-летия музея-заповедника, который оккупанты уничтожают. Пир во время чумы http://www.sobytiya.info/news/v-ukraine-oprotestovali-nezakonnuyu-rekonstrukciyu-hanskogo-dvorca-v-bahchisarae
13. "Аксёнова будет охранять Росгвардия". Это правильно. Чтоб не сбежал. Он много знает и опасен для россии http://fresh.org.ua/novosti/138929/aksenova-budet-okhranyat-rosgvardiya_2017-11-06
14. На свадьбе в Новоалексеевке (Херсонщина) было много гостей из Крыма. Вышел покурить. Слышу разговоры: "ОМОН, ФСБ, чеченцы, фашисты". Люди выговариваются. Капец, там АД.
P.S. У раба нет совести - её заменяет страх перед хозяином. Ограничитель для раба - кнут. Побузит раб, поплачется, поскулит, вернётся в своё любимое стойло, смахнёт пыль с портрета царя, вспомнит о "величии", "загнивающем" Западе, "врагах народа" и станет на душе у раба снова тепло и уютно…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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