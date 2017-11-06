Второму участнику смертельного ДТП в центре Харькова Дронову вручили подозрение, - адвокат

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выездавылета Зайцевой на перекресток Туарег уже был на пересечении проезжих частей. И выехал на это пересечение он уже на зеленый. Она обязана была его пропустить, даже если бы ехала на ЗЕЛЕНЫЙ. А она летела на красный.
16.8 Водитель, выехавший на пересечение проезжих частей согласно сигналу светофора, разрешающему движение, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде. Однако, если на перекрестках перед светофорами на пути движения водителя имеется дорожная разметка 1.12 (стоп-линия) или дорожный знак 5.62 он должен руководствоваться сигналами каждого светофора.
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Вот все что надо знать о тех кто тут комментирует это ДТП. Вы сами в шаге от ДТП из-за незнания правил и не дай Бог если ты еще и авто водишь!
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Упомянутые знаки там к данному ДТП отношения не имеют, я просто привел пункт ПДД 16.8 полностью, чтоб не говорили, что вырвано из контекста.
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Красный для Зайцевой загорелся на 2-м кадре 3-й секунды. Туарег в это время в 2-3 метрах от пересечения проезжих частей. Столкновение на 3-м кадре 4-й секунды. До столкновения больше секунды Зайцевой горел красный. Она, учитывая ее скорость, в момент смены цвета была метров за 35-40 до места столкновения. Таким образом, на пересечение проезжих частей Туарег выехал раньше и на зеленый, а Зайцева позже и на красный.
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2) зайцеву не отмажут никакие деньги, даже если родственники их возьмут и напишут, что не имеют к ней претензий. слишком серьезное и резонансное преступление.
3) на мой взгляд, зайцева получит 5-9 лет, дронов 2-5, с учетом результатов всех експертиз и всех облегчающих/отягчающих условий
4) данный случай скажется на повышении штрафов, особенно за 130 купап
5) всегда будьте внимательны за рулем.
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Он рванул на запрещающий желтый.
Он что, скорая помощь, или пожарная ?
Какого ккуя ?
Деловой нах - пусть теперь отвечает за свое нарушение.
А юная бидараска - за свое.
Вот как люди отучаться от привычки рвать на желтый - через 6 трупов.
Пусть теперь с этим живет, и думает - оно мне было надо - срываться на желтый ?
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В связи с историей светофора часто упоминают имя американского изобретателя Гаррета Моргана (англ.)русск., запатентовавшего в 1923 году светофор оригинальной конструкции. Однако в историю вошёл тем, что впервые в мире в патенте кроме технической конструкции указал назначение: «Назначение устройства - сделать очерёдность проезда перекрёстка независимой от персоны, сидящей в автомобиле».
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Пусть скажет спасисбо, что влетел в Лексус, а не в Майбах.
"Жыты по-новому".
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Цікаво також що гєна кракаділ на фольці -суперагент 006 без місця роботи ,авто без н/з!
Невже працює на пагрузкє дима на заводє авакяна?
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А то получается, Я СЕБЕ ЕДУ ПОТОМУ ЧТО ПРАВ, И ПУСТЬ ЛЕТАЮТ РЯДОМ ЛЕКСУСЫ И ГИБНУТ ЛЮДИ, Я ВСЁ РАВНО ПРАВ!
Надо учить этих офигевших "правых" на дороге, чтоб следили и не создавали дтп своей правотой.
Но следствие ещё не закончено, и насколько "прав" дроздецкий ещё не известно. Может, он вообще не прав.
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А в остальном, да. Преимущество на стороне пешехода.
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если сядет не правильно, но пиздюлина должна быть знатной, чтоб остальные идиоты поняли, что мелкое нарушение может столько гемороя принести.
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Первопричина и основная вина - это болид с ТП за рулём, вылетевший на перекресток на красный запрещающий на скорости за 120 км/ч.
Уберите из схемы события эту слепую ТП на бешенных колесах и не случилось бы НИЧЕГО!
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второпричина - дебил за рулем Тоурега.
Эта ситуация как на наземном пешеходном переходе, на свой зеленый сбить пешехода. Вроде пешеход и не прав, а вроде ты должен быть вдвойне внимателен и успеть всегда затормозить)
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