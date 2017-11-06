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Материалы по теме:  Мажоры на дорогах
Теги: ДТП (6300) суд (21899) Харьков (4549)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Второму участнику смертельного ДТП в центре Харькова Дронову вручили подозрение, - адвокат

Второму участнику ДТП с многочисленными жертвами, произошедшего вечером 18 октября в центре Харькова, - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, предъявлено подозрение, сообщил его адвокат Сергей Перепелица.

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лексус при покупке только лексус, а при продаже обычная тайота
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Лексус это Тойота премиум класса, как она не относится к престижным?
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Вот выдержка с вики Официальной датой рождения нового бренда (еще не имевшего в то время названия), ориентированного на выпуск автомобилей люкс-класса, считается август 1983 г. На секретном совещании совета директоров корпорации Toyota её глава Эйдзи Тойода огласил своё решение, что корпорация должна создать свою машину представительского класса, и она должна стать лучше продукции ведущих автопроизводителей во всём. В начале 1980-х годов на рынке автомобилей люкс-класса, особенно североамериканском, наблюдался медленный, но постоянный рост, и Toyota, имевшая хорошие продажи в США, не могла оставаться в стороне.
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Якщо Юдаєва харківский суд відпустив, то Зайцева вийде дуже скоро, це піпець що відбувається.
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в данном случае, возможно, это никому не будет интересно...
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да, там всё ясно, и говорят на черное белое, ну так и что. после насировых,корбанов, приватов неужели не понятно
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Конечно не мав! особенно после того как остановился на перекрестке, а не на светофоре в 100метрах от перекрестка!
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хватит фантазировать, когда туарегу загорелся желтый (красный еще не потух) он начал движение, желтый вместе с красным горят еще 3 секунды, потом они тухнут и загорается зеленый, так вот за эти 3 секунды туарег стартонул с места и успел набрать скорость около 40 км/час, в момент загорания зеленого он уже был в движении и продолжал ускорятся, ДТП случилось спустя 0,9 секунды, после того, как туарегу загорелся зеленый, естественно в таких условиях он не имел возможности среагировать т.к. вдавил педаль в пол и смотрел только прямо, если вообще смотрел.
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Не несіть чушь !!! Дивіться відео, й використовуйте мозок !!! - 40км !!! Перевіртеся у психіатра !!!
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На момент выезда вылета Зайцевой на перекресток Туарег уже был на пересечении проезжих частей. И выехал на это пересечение он уже на зеленый. Она обязана была его пропустить, даже если бы ехала на ЗЕЛЕНЫЙ. А она летела на красный.

16.8 Водитель, выехавший на пересечение проезжих частей согласно сигналу светофора, разрешающему движение, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде. Однако, если на перекрестках перед светофорами на пути движения водителя имеется дорожная разметка 1.12 (стоп-линия) или дорожный знак 5.62 Второму участнику смертельного ДТП в центре Харькова Дронову вручили подозрение, - адвокат - Цензор.НЕТ 1211 он должен руководствоваться сигналами каждого светофора.
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Ты понятия не имеешь что пишешь! Если она проехала на зеленый то он обязан был её пропустить. А разметка 1.12 и знак 5.62 применимы только в том случае если на перекрестке есть еще светофоры!!!
Вот все что надо знать о тех кто тут комментирует это ДТП. Вы сами в шаге от ДТП из-за незнания правил и не дай Бог если ты еще и авто водишь!
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Не торопитесь с поспешными выводами.
Упомянутые знаки там к данному ДТП отношения не имеют, я просто привел пункт ПДД 16.8 полностью, чтоб не говорили, что вырвано из контекста.
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Пока толком не понятно никому (и следствие хранит тайну видимо ждут кто больше забашляет) кто поехал и на какой свет!
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Смертельное ДТП на Сумской: момент столкновения

Красный для Зайцевой загорелся на 2-м кадре 3-й секунды. Туарег в это время в 2-3 метрах от пересечения проезжих частей. Столкновение на 3-м кадре 4-й секунды. До столкновения больше секунды Зайцевой горел красный. Она, учитывая ее скорость, в момент смены цвета была метров за 35-40 до места столкновения. Таким образом, на пересечение проезжих частей Туарег выехал раньше и на зеленый, а Зайцева позже и на красный.
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Ця тварина летіла на червоний, який загорівся задовго до того, як рушив Дронов. Яка, блядь, підозра?!
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1) не прошло и пол года
2) зайцеву не отмажут никакие деньги, даже если родственники их возьмут и напишут, что не имеют к ней претензий. слишком серьезное и резонансное преступление.
3) на мой взгляд, зайцева получит 5-9 лет, дронов 2-5, с учетом результатов всех експертиз и всех облегчающих/отягчающих условий
4) данный случай скажется на повышении штрафов, особенно за 130 купап
5) всегда будьте внимательны за рулем.
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не прошло и пол дня. Сегодня днем с него вроде сняли обвинения. Посмотрите Цензор где-то 17-30.
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Там была новость об отказе суда признать его потерпевшим
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Вы путаете - эта новость про то, что Дронову объявили подозрение, а та, что суд отказался признать его потерпевшим по делу. Тоурег еще хотел компесанцию (!!!) за разбитую машину как и другие потерпевшие (владельцы поврежденных авто, люди получившие травмы, семьи погибших).
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Правильо сделали, что вручили.
Он рванул на запрещающий желтый.
Он что, скорая помощь, или пожарная ?
Какого ккуя ?
Деловой нах - пусть теперь отвечает за свое нарушение.
А юная бидараска - за свое.
Вот как люди отучаться от привычки рвать на желтый - через 6 трупов.
Пусть теперь с этим живет, и думает - оно мне было надо - срываться на желтый ?
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в нормальных странах нет смены сигналов с красного на желтый и потом зеленый, а красный сразу меняется на зеленый- как результат никто на желтый не может стартануть.
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Желтый свет придумала тупая скотина что бы была возможность отмазывать партийных (а теперь мажорных) ублюдков!
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Виноват не изобретатель трехцветного светофора, а изобретатели обычая "отмазывать".
В связи с историей светофора часто упоминают имя американского изобретателя Гаррета Моргана (англ.)русск., запатентовавшего в 1923 году светофор оригинальной конструкции. Однако в историю вошёл тем, что впервые в мире в патенте кроме технической конструкции указал назначение: «Назначение устройства - сделать очерёдность проезда перекрёстка независимой от персоны, сидящей в автомобиле».
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Во многих городах уже с год, а может и более нет желтого цвета, на его месте стоит таймер, котрый меняющий цвет с зеленого на красный.
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Есть. Ну может быть, вы Германию к нормальным странам не относите.
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У немцев культура вождения наивысшая, они на желтый не стартуют. Сколько раз проезжая Германию обращал внимание как все знимают правый ряд, а не сунут под 80 в крайнем левом на автобане ( в Испании не редкость), и вообще ездят по правилам. Так что немцы это 2й мир)
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Там министр МВД эффективный отлов нарушителей организовывает, а не рюкзаками барыжит или пистолеты друзям раздаривает.
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Канєшна он вінават - он врезался в лєксус, которого на пєрєкрєсткє нє должно било бить. Но он появілся пєрєд капотом фольксвагєна вслєдствіє єзди на красний свєт і большой скорості. В задачє спрашіваєтся - какой свєт горєл сзаді фольксвагєна на свєтофорє в момєнт столкновєнія. Для єтого нужно знать врємя пєрєключєнія свєтофора і колічєство сєкунд, за коториє етот конкрєтний фольксвагєн разгоняєтся до 100 км/час.
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А Зайцева еще в Харькове? Или уже "лечиться поехала" за границу?
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Слава Богу я не знаю, как там в СИЗО. Но зайцева может быть признана душевнобольной, как же, неокрепшая молодая психика не выдержала, и вполне , после непродолжительной нашей психушки, помещена на лечение за поребрик.В страну она больше не въедет, а будет спокойно жить где то в Париже или еще где нибудь.
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Пусть смакует жизнь в Харькове.
Пусть скажет спасисбо, что влетел в Лексус, а не в Майбах.
"Жыты по-новому".
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Пусть смакует и скажет спасибо что она его в бок не втулила. вот тут ему повезло как никогда!
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если бы его "втулила в бок", то были бы все живы. максимум мажорка с подружкой или дронов с закрытой ЧМТ в больничке полежали да автопарк обновили.
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Аж диво бере! Цікаво хто накрутив бейцали тупим мінтовським їхспєрдам ,що вони взялися за розслідування?
Цікаво також що гєна кракаділ на фольці -суперагент 006 без місця роботи ,авто без н/з!
Невже працює на пагрузкє дима на заводє авакяна?
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ПРАВИЛЬНО, водила Туарега виновен как и Зайцева, только она почему-то уже за решёткой, а это лечится.
А то получается, Я СЕБЕ ЕДУ ПОТОМУ ЧТО ПРАВ, И ПУСТЬ ЛЕТАЮТ РЯДОМ ЛЕКСУСЫ И ГИБНУТ ЛЮДИ, Я ВСЁ РАВНО ПРАВ!
Надо учить этих офигевших "правых" на дороге, чтоб следили и не создавали дтп своей правотой.
Но следствие ещё не закончено, и насколько "прав" дроздецкий ещё не известно. Может, он вообще не прав.
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Это типа как морду в асфальт и вперед по переходу!
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Типа в ПДД есть статья гдё чётко указано как переходить переход, и где указано что запрещается резко выбегать на переход.
А в остальном, да. Преимущество на стороне пешехода.
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Чоловік винен у тому, що дівчині казали: чірвоний - то не тобі...
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Сидеть должны обое .! Одна прёт за сотню по городе не глядя на сигналы светофора , другой включает форсаж с места , и смотрит по сторонам , проезжая опасные перекрёстки . ! .
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Чувак! Посмотри видео - бусик рядом с туарегом стартанул раньше! Так давай и его запишим в обвиняемые! Туарег вместе с микроавтобусом поехали на зеленый - в чем вина туарега???
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Стартанул может и раньше , но проехал несколько метров , хотя у него и помехи никакой небыло ,, а вот фолькс к тому времени почти проскочил перекрёсток и уже успел влупить Зайцеву в бочину . Внимательней надо быть , даже если едешь на зелёный . ! .
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Там регистраторы у одной из 4 машин точно были, но их засекретили, чтобы повернуть дело в сторону того, кто заплатит больше. Так что, со светом светофора это игры. А также проверяли ли, эту бабу на предмет распознавания цветов? Она постоянно не видела красный светофор ,Дальтоник, 6раз, но видно не хотят подставлять своего, продавшего права! Даже если он тронулся на жёлтый, то к моменту движения через 2 метра, он вьехал на перекрёсток на зелёный.
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санкция ч.3 ст 286 предусматривает до 10 лет, в зависимости от вины (установливается судом, может установить что Тоурег и невиноват вовсе) получит и срок, скорее всего это будет от 2 до 5.
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за нарушение пдр, повлекшее смерть двоих и более людей.
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я же говорил Зайка ни в чем не виновата...она ехала 70 км в час по всем правилам ПДД...любой суд это подтвердит.
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вина Тоурега не снимает вину с Зайцевой, неужели так трудно это понять?
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это сейчас не снимает...а пройдет полгодика, страсти уляжуться, всем заинтирисованным лицам отвалят бабок...и Зайка уедет в Германию лечиться от какой нибуть страшной болезни.
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Судя по тому, что водила Тоурега получил подозрение у следствия появились первые експертизы по делу. До весны рассмотрят, а вот дальше апеляции и по срокам не все так однозначно. Между прочим суд точно так же может еще отмазать Дронова, об этом не думали?
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вот так выкатываться за стоп линию на границу перекрёстка.
если сядет не правильно, но пиздюлина должна быть знатной, чтоб остальные идиоты поняли, что мелкое нарушение может столько гемороя принести.
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если бы, не если бы..... Не несись это уебище на такой скорости по городу, все бы были живы и не было если бы фольц.....
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З відео чітко видно: водій фольксвагену не переконався про завершення маневру інших учасників руху і влетів на перехрестя. Навіщо так форсувати старт?
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Завершення маневру це коли б на момент жовтого кольору лексус знаходився на перехресті виїхавши на нього при зеленому.
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лехус был за двести метров и кабыла давила на педаль надеясь пролететь перекрёсток
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Да сколько ж можно из пустого в порожнее переливать и с больной головы на здоровую бред переваливать всяких отмазывальщиков бэднай дэвачки?!
Первопричина и основная вина - это болид с ТП за рулём, вылетевший на перекресток на красный запрещающий на скорости за 120 км/ч.
Уберите из схемы события эту слепую ТП на бешенных колесах и не случилось бы НИЧЕГО!
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первопричина - ТП за рулем.
второпричина - дебил за рулем Тоурега.

Эта ситуация как на наземном пешеходном переходе, на свой зеленый сбить пешехода. Вроде пешеход и не прав, а вроде ты должен быть вдвойне внимателен и успеть всегда затормозить)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВторому участнику смертельного ДТП в центре Харькова Дронову вручили подозрение, - адвокат
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