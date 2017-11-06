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 Форум Украины(633047)
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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: Россия (72869) суд (21899) Климкин (1477) Гриб_Павел (53)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Климкин просит страны ЕС и G7 направить своих представителей в РФ на суд по делу Павла Гриба

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин просит страны Евросоюза и G7 направить своих представителей в Россию для присутствия на судебном заседании по делу украинца Павла Гриба, которое состоится 7 ноября.

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И пусть во все суды Украины своих судей пришлют ...
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Взамен. И можно русне сказать, что сажать можно всерьёз и надолго каждого.
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да властям Украины со своими судами следовало бы разобраться...
шо от роисси требовать, если сами сепаров отпускают, а патриотов кошмарят.
мудозвоны хреновы
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Терміново звернувся...
???
А що, Гриба лише вчора поцупили?
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Сколько появилось мороки для Украины из-за тупого чмошника который поехал на свиданку с кацапкой
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так она красивая очень, малчик жутко влюбився лямур, се ґомантикь..
вам наверное не понять..
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покажите на примере гриба до чего довели лютой ложью и пропагандой население!
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попросите Потапа, он в этом году ездил на Золотой Граммофон, пусть пошустрит
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Гриб конечно натворил дел, но он наш гражданин. Не будем юродствовать и пусть едут наблюдатели, ведь там все шито белыми нитками.
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единственным положительным моментом в этом деле то, что Гриб своей тупостью сам того не ведая проверил на вшивость "большого друга" Украины - Белоруссию
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Хотя вшивость для многих была очевидна. Его эксперимент ничего не стоил, кроме его свободы.
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В россиянку влюбился. За это не судить надо, а поженить.
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Климкина знает весь мир , а вот вас Петя , врядли !
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Неодушевленный предмет. .ОНО, емкость,набитая молекулами и атомами проще биомасса, НЕЧТО без души,еще проще-педофил , в общем- ДРЯНЬ. Климкин просит страны ЕС и G7 направить своих представителей в РФ на суд по делу Павла Гриба - Цензор.НЕТ 7535
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Ху*** ло родилось под знаком Зодика Весы
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Знаю нормальных людей, которые родились под этим знаком.
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все к чему имеет отношение Хуйло, становится нарицательным и оплевательным...)
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Зодиак дело не простое. Тут имеет значение день, время, год...Поэтому сказать, что все кто родился под весами это хуйло неправильно.
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Да,ибо хйуло оно единственное в своем роде.
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это конец - человека похитили, "судят" его похитители, а страна похищенного ничего поделать не может - вот что бабло животворящее делает!...(
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Все приказы Гитлера рассекречены на сегодня,все основные приказы Сралина засекречены до сих пор.Странные однако победители не правда ли?
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Солдата ЗСУ Олександра Шумкова залишили під вартою у Російській Федерації

Автор: Slabospitsky Oleg Листопад 06, 2017
Климкин просит страны ЕС и G7 направить своих представителей в РФ на суд по делу Павла Гриба - Цензор.НЕТ 4417

2 листопада у м. Брянськ (Російська Федерація), у приміщенні Совєтського районного суду, відбулось засідання в справі українського політв'язня Олександра Шумкова. Суд подовжив Шумкову термін тримання під вартою у СІЗО ще на 2 місяці - до 8 січня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Київської міської організації ВГО "Спілка Української Молоді в Україні".
Вперше з часу затримання Олександра Шумкова до нього допустили родичів: мати і тітку. Вони мали годинне побачення з Олександром, однак перед тим пройшли допит зі співробітниками ФСБ. Зі слів Лариси Шумкової, матері затриманого, за час перебування під вартою Олександр змарнів та перехворів на грип, яким був заражений у СІЗО.
Олександр підтвердив, що кордон з Російською Федерацією перетнув не з власної волі, а був перевезений у непритомному стані на територію РФ співробітниками ФСБ. Шумков запевняє, що залишається чинним військовослужбовцем 11-ої окремої бригади армійської авіації Збройних сил України (в/ч 4067 у смт. Чорнобаївка Херсонської обл.)
"Перших 24 години після захоплення, щойно прийшовши до тями, мене безперервно допитували співробітники ФСБ. Державний адвокат, наданий РФ, пропонувала мені піти на співпрацю зі слідством, на що я дав категоричну відмову. Я розраховую на підтримку української держави щодо мого повернення на Батьківщину" - повідомив Олександр своїй матері під час побачення.
Також, вперше з моменту затримання, офіційному адвокату Олександра Фаріту Муртазіну дали змогу ознайомитись зі справою.
На жаль, попри запевнення МЗС України, на судовому засіданні були відсутні представники консульського відділу Посольства України в Російській Федерації.
Нагадаємо, хронологію подій: В ніч на 24.08.17 ФСБ викрало з території України Олександра Шумкова - чинного військовослужбовця ЗСУ та громадського активіста ВГО "Спілка Української Молоді в Україні".06.09.17 відбулося перше судове засідання у м. Брянськ, на якому Олександру Шумкову пред'явили звинувачення в участі в екстремістських організаціях (ч.2 ст. 282 КК РФ) та присудили 2 місяці у СІЗО.26.09.17 мати Лариса Шумкова отримала поштою лист від Слідчого комітету РФ щодо факту затримання її сина у м. Брянськ (РФ).03.10.17 до Олександра Шумкова потрапив український консул.05.10.17 на прохання правозахисників Олександра Шумкова у СІЗО вперше відвідала адвокат
Друзями Олександра Шумкова та правозахисниками було створено публічну сторінку для координації дій з питань його визволення з російської в'язниці: www.facebook.com/freeshumkov
Також оголошена збірка коштів для послуг адвоката на картку матері О. Шумкова: 5168 7573 3846 2734 (Приват, Шумкова Лариса Миколаївна)
Для детальніших коментарів просимо звертатись за контактами:
www.facebook.com/freeshumkov
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Таких пидарастающих ватных Грибов - половина в стране. Жалко, конечно, но такие еще будут. Даже если история с Грибом закончится трагически. Так вата устроена.

А Шумкова государство послало защищать свою землю и народ. Вот здесь Климкин просто обязан подсуетиться. А то носятся с Грибом, ну прямо вторая Савченко.
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а кто вам сказал что он ватный? он как раз наоборот воинствующий патриот
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Достали с этим Грибом.. Малолетнего дрочера,развели как лоха, поехал почпокаться ,аж в бэларуззию рашистскую ..пфф))За чито и поплатился!Отседа вывод-вживай отечественное!Не будь дрочером!... ))))))))))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКлимкин просит страны ЕС и G7 направить своих представителей в РФ на суд по делу Павла Гриба
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