Харьковский суд выпустил по амнистии сепаратиста Юдаева, принимавшего участие в захвате ОГА. ВИДЕО

Zaporozec
, Авакарсенов
, annexia
, Ольга Мартынюк b6557456
, Oles Ivanov
, WiM
, Панас Рудченко
, Совестно за Брата
, вася п
, Ali Hasan
, Gyro
, Кремль Руинов
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Temprary FD
, Шрек Баблокат
, Fobos
, J Jack 9877a296
, ConfianZa
, Zdravko Zdravkov
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, LVA smart
, Гыг с Вами
, Alex Gnatiuk
, Антонина Бернат
, Валентин Паламарчук
, zwjagel
, Nikcon
, Alexandr Slavich
, Sharl
, Greese
, ipd dip
, Oleksandr Makhmut
, Сидір Очерет
, комэск Титаренко
, bios22
, Gar
, Maksim Perepelitca
, Владимир_1958
, Said_
, Антоніна Принц
, Лаур
, УКРОП c35470c9
, Плюю на Путю
, Senator S 01a656ec
, 133133
, Rjr
, starkon
, RobinHood dfb9bea2
, igor555 ab2700df
, bezmegh
, Yuriy Yurieff
, Ksenia VB
, Aurora
, magic SOM
, Ehor Hexagram
, Илья Ильин e75eb129
, Ozols
, М А Р И К
, Алексус
, малыш Бакинский
, Анатолик
, Sophia-Maria Duglass
, sergik
, Veronika8888
, Антип61
, George Dok
, Кордон
, Ва Ва 7c567806
, Владіслав Українець
, Вася Шевченко f77d76ba
, trawler_tug
, дядя Сэм f4c0ca00
, Иллария Соняшникова
, Та Да _________
, Альфред Соломонович
, Брансбойд
, violator
, Антипа Пилигримов
, Андрiй Вовк
, Andrey Illarionov
, Чип
, Алексей Чкан
, валерий коренев 41e3634f
, Левко Чорний
, Denis Kenner
, Vitaliy Chaykovskiy
, Дедушка АУ
, Nestor Nen
, Олександр Клименко 0582b445
, Hehe
, Виктор Вик
, uegfybyf
, CMEPTb_PAШИCTAM
, Евгений Баштан
, Олег Ковальский 0c309569
, Андрей Шевченко 73396fdd
, George Kozak
, igorOsHKA
, And Rey 66bb6600
, Сэмэн Поштовый
, Гуцул Рой
, Володимир Горбатько
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Ларик Гор
, переигравший ботокс
, Roman Rjevskiy
, kalbasa
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Алекс Фибер
, OldCat
, Yurii Sliusarchuk
, Alex Dave
, буков
, ВКЛ_это_мы_01
, Николай Влад
, Boris D a123de4e
, Стрижов Анатолий
, Серов свидомый
, Роман Степанович Шулла
, Lua Muanalua
, Глеб Тищенко
, Листик Дрегис ba21fa5f
, Леонид Наседкин dc7076a8
, STAS 777
, Ярослав Пр
, vivv555777
, Sergei Wlasenko
, Василий Пидуст
, Сидор Лютый 9d9acd27
, cvthtrf
, Зойч
, Nickol Nickols
, Konstantin Pelagin
, Владимир Грищенко 977179ae
, Alexey Poltorak
, Загорулько Прасковья
, Александр Васильевич 992d5c3f
, Люцифер
, Wevelsburg
, Роман Гончарук 657d1059
, vad
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Лесли
, Ватник Дзедываевалов
, Moskovit
, mrSmith
, deaddreams
, Мабон
, Корсунский
, Александр Третьяков b707700d
, Дмитрий Донской 70837825
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Борис Зет
, Лихой Владимир
Zaporozec, Авакарсенов, Валентин Паламарчук, WiM, Гундяй Крестовоздвиженский, Гыг с Вами, ConfianZa, Sharl, Alex Gnatiuk, Oles Ivanov, Gar, Антонина Бернат, Ksenia VB, Владимир_1958, вася п, Плюю на Путю, Ali Hasan, Шрек Баблокат, J Jack 9877a296, RobinHood dfb9bea2, Анатолик, 133133, Илья Ильин e75eb129, bezmegh, Ва Ва 7c567806, Yuriy Yurieff, М А Р И К, Ozols, magic SOM, Vitaliy Chaykovskiy, Said_, Альфред Соломонович, Hehe, trawler_tug, Zdravko Zdravkov, Антип61, Maksim Perepelitca, Чип, igor555 ab2700df, Кремль Руинов, дядя Сэм f4c0ca00, Виктор Вик, Сэмэн Поштовый, Дедушка АУ, Alexandr Slavich, Yurii Sliusarchuk, Антипа Пилигримов, Виктор Кондратюк 1d81b508, sergik, Андрей Шевченко 73396fdd, Володимир Горбатько, Гуцул Рой, Серов свидомый, Глеб Тищенко, violator, uegfybyf, Sophia-Maria Duglass, комэск Титаренко, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, STAS 777, ВКЛ_это_мы_01, vivv555777, Стрижов Анатолий, малыш Бакинский, Василий Пидуст, буков, Николай Влад, vad, kalbasa, cvthtrf, Корсунский, Зойч, Мабон
Всего на сайте: 227 писателей
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Маловато за Харьков..судья хотела жить в расии видимо.
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Соя, хочу услышать о победе, тварье
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Но главно дело на следующих выборах не забыть за добкина проголосовать. Мэром конечно кернеса. А с судьями они уже разберутся.
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Что на это скажут порохососы? Ту новость они комментировали один впереди другого.
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Бандерольку тебе потом вышлю на новое место жительства. С соседом по шконке поделишься вкусняшками.
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А кто из иноверцев национальностей Севера не захотели освобождаться от своего невежнства, тех сразу вяжут как животных и на корабли в трюмные клетки садят, что-бы с Санкт-Петербург привести и сдать в "Кунскамеру".
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Не вдаючись в деталі, але таке враження, що сепаратистом бути дуже комфортно, не садять, виправдовують, випускають, амністують. Типу, суд до них поставився з розумінням і випустив під "чесне слово" -"Більше не буду, обіцяю".
Не зле було би повісити цих сепарів на вуличних ліхтарях перед Київським районним судом міста Харків, щоб судді під час своїх засідань могли під час перерв полюбуватися цим зворушливим видовищем, як на осінньому холодному вітрі замотані в аквафрешні прапори гойдаються їхні можна так сказати "підзахисні". І щоб кожній падлюці в судівській мантії прийшла думка, що ліхтар може бути і для неї, бо недоторканість - це не безсмертність і безкарність!
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30 октября так называемый Военный трибунал ДНР приговорил жителя подконтрольных боевикам районов Донецкой области к 10 годам колонии строгого режима за публикации в Twitter.
Мужчину обвинили в шпионаже в пользу Украины. Отмечается, что последние записи в соцсети были сделаны в ноябре 2016 года.
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Никто из обвиняемых вины не признал.Источник: https://censor.net.ua/n461896
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на местных выборах.
Понятно всем??
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