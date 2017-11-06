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Теги: сепаратизм (12870) суд (21899) Харьков (4549)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Харьковский суд выпустил по амнистии сепаратиста Юдаева, принимавшего участие в захвате ОГА. ВИДЕО

Киевский районный суд Харькова вынес приговор участнику захвата Харьковской облгосадминистрации весной 2014 года стримеру Сергею Юдаеву.

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"МИНИРОВАНИЕ" СУДА ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО "ХАРЬКОВСКИЕ ТОВАРИЩИ" ЕЩЁ КОЕ-КОМУ НУЖНЫ.
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Яка амністія? Для кого? Їх вішати потрібно!
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и чо, и де вы вешатели, вы только на полицию нападаете, что какгбе намекает
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Могли б 100 гр. добавить и ГИТЛЕРА оправдать.
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в тихоря прикрывшись колмогоровым сепара отпустили
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"Минск" в действии - соблюдают паритет - ты мне, я тебе. Гидота!!!
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Его не оправдали - и будет новый суд с непредсказуемым результатом. А сепаров отпустили на волю. Чувствуете разницу?
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Чем иметь такие суды, лучше не иметь никаких..
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Суд Линча сейчас становится очень актуальным.
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А я сразу сказал про Харьковские суды. Это даже не опухоль на теле страны, а пргрессирующие метостазы.
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У нас в Киеве не лучше, такие же продажные!
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На расстрельный список я надеюсь этих судей собирают.
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Юдаев ? - Юден ! Фойер ! ))
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вони там зовсім з глузду з'їхали, цей Юдаєв був одним з лідерів антімайдану та підбурював заворушення в Харкові.
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"Никто из обвиняемых вины не признал", но при этом суд отпускает их с испытательным сроком. Наверно я чего-то в этой жизни не понимаю.
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Все ты понимаешь. Просто тебя за дурака принимают. И не только тебя.
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Три с половиной года сизо..плюс применили закон об амнистии.
Маловато за Харьков..судья хотела жить в расии видимо.
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Будет спокойствие в стране с такой властью? Что с судебной,что с исполнительной,что с законодательной? Вопросы риторические.
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Теши палі! А потім задавай пряме питання, не відповів - на палю! А то, риторичне...
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Теперь он может требовать мат. компенсацию.
Соя, хочу услышать о победе, тварье
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Меня здесь кто то обвинял в том что я кацап, что пишу плохие коменты про власть, шатаю будку, а то что мы сейчас читаем и видим? Это перемога?
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соевые освобождают камеры перед наплывом Украинских патриотов...?
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слів немає можна тільки мати гнути, контреволюція в дії.
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Этот еще возглавит потом мвд после авакава. Если мы позволим это
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Жаль, что что-то хорошее не пришло в его голову. 7.62 например, или, там 5.45...
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можна просто сокирою, хоча хто йому що зробить в Донецьку...
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Судейский беспредел будет продолжаться до тех пор пока кого нибудь из них не грохнут!
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порох и тут успел! да шо ж это такое!!
Но главно дело на следующих выборах не забыть за добкина проголосовать. Мэром конечно кернеса. А с судьями они уже разберутся.
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Сейчас в Ростове сидит один проффесор, ломает карандаши и думает: "И какого лешего я убегал?"
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"Тот, кто оправдывает преступников и прощает их, сам становится преступником. Поэтому преступникам нет прощения и нет срока давности!". /Вольтер /
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вот и говорят - хунта, полицейська держава...... так а что тогда в Испании где человеку 30-ка светит за сепаратизм, неееее - у нас самое демократичное государство в Европе, а то и в мире
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А что, надо отпускать какого-то воришку или пьяницу? На свободу надо отправить убийц и предателей!
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очередное подтверждение, что все наши суды правильно называть лугандонскими, а верховный суд - кремлёвским.
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Нормально, че. Если сепар - любитель хуйла кернес преспокойно рулит в харькове с одобрения рошена - предателя, что вы хотите от судов - они все просепарские. Такое ощущение, что барыга готовит сдачу страны хуйлу - последние события в одессе, мариуполе и харькове только это подтверждают.
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А за еврономера 3 млн штраф.
Что на это скажут порохососы? Ту новость они комментировали один впереди другого.
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сепаратист власти не угрожает никак, а вот неплатежи растаможки бьют по кошельку, ну и кого надо наказывать ?
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"Харьковский суд выпустил по амнистии сепаратиста Юдаева, принимавшего участие в захвате ОГА" - сейчас идёт под руководством Янушенко, откровенный реванш рашистов и ПР, и это всем очевидно, но делают вид, что всё в порядке, и до каких пор будет продолжаться это очень опасное спокойствие?
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Порошенко - разрушитель территориальной целостности Украины, ибо все суды под ним.
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Цей Юдаєв стріми на рашку давав взимку 2013/14. Та він зовсім на розкаявся. Хто був на барікадах тот його фейс пам'ятає. Він його і не ховав.
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Эту конченную власть вместе с конченными судами давно пора на нары, суки как они уже достали, Небесная Сотня в гробах переворачивается.
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Вообще то такое говно к стенке нада ставить а не на свободу выпускать.Сами себе говна подкидываем.
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значит пора приступать к суду п-ка линча - он никаво не отпустит))))
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Пацаны, кто в Харькове. Пробейте ему голову окончательно. Ибо старая пробоина заросла, а без вентиляции там опять сепаратистская плесень заведется.
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Аксельрода завалили и этого смогут. Но он я думаю на рашу уже лыжи подготовил.
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Зачем других подстрекать? Давай сам докажи, что чёткий пацанчик.
Бандерольку тебе потом вышлю на новое место жительства. С соседом по шконке поделишься вкусняшками.
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А шо вы удевляетесь ? Вот прямо сейчас сию минуту по укранскому -ТВ запрещенные кацапы показывают фильм, как после смерти Петра-сифилитика кацапы на своих кораблях освобождают Северные народы Сибири и Дальнего Востока от их невежества.

А кто из иноверцев национальностей Севера не захотели освобождаться от своего невежнства, тех сразу вяжут как животных и на корабли в трюмные клетки садят, что-бы с Санкт-Петербург привести и сдать в "Кунскамеру".
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Похоже,если так пойдет и далее Янукович скоро вернется назад!
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Разве люди с майданов могли подумать, что через три года будет такое кривосудие...
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За злочини проти держави сепаратистів випускати по амністії - це маячня.
Не вдаючись в деталі, але таке враження, що сепаратистом бути дуже комфортно, не садять, виправдовують, випускають, амністують. Типу, суд до них поставився з розумінням і випустив під "чесне слово" -"Більше не буду, обіцяю".
Не зле було би повісити цих сепарів на вуличних ліхтарях перед Київським районним судом міста Харків, щоб судді під час своїх засідань могли під час перерв полюбуватися цим зворушливим видовищем, як на осінньому холодному вітрі замотані в аквафрешні прапори гойдаються їхні можна так сказати "підзахисні". І щоб кожній падлюці в судівській мантії прийшла думка, що ліхтар може бути і для неї, бо недоторканість - це не безсмертність і безкарність!
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ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ!


30 октября так называемый Военный трибунал ДНР приговорил жителя подконтрольных боевикам районов Донецкой области к 10 годам колонии строгого режима за публикации в Twitter.

Мужчину обвинили в шпионаже в пользу Украины. Отмечается, что последние записи в соцсети были сделаны в ноябре 2016 года.
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Скоро там ещё и организаторов теракта выпустят, что четырёх патриотов на шествии за Украину убили, не считая покалеченых...
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он всех сдал, вот и амнистировали ,,, теперь пусть поет своему главному орку за что амнистия, был юдаев чик и станет даев потом аев ев в .... и кормить нахлебника не надо и руки марать о гавно
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Какой там всех сдал?! Не тот случай.
Никто из обвиняемых вины не признал.Источник: https://censor.net.ua/n461896
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Очередной раз повторю: Украина -- страна для украинофобов.
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Видать кому то понадобились подготовленные кадры для создания очередной народной республики.
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если "суд" выпустил сепара после преступления против государства, то логически следует что по мнению "судей" у нас государства нет.
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Партия бепепепе в харьковской области получила 80%
на местных выборах.

Понятно всем??
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Цензор.НЕТФорум УкраиныХарьковский суд выпустил по амнистии сепаратиста Юдаева, принимавшего участие в захвате ОГА. ВИДЕО
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