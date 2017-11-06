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Теги: тренер (46) футбол (3239) Шевченко Андрей футболист (16)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Федерация футбола опровергает продолжение тренерского контракта с Шевченко на два года

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий заявил, что контракт с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко пока не продлили.

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Цензор за 15 минут выдал новость и потом ее же и опроверг.
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журналисты уже давно подурели в погоне за рейтингами, если даже с руснявых сайтов сюжеты дерут...
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с руснявых ... Идти вразрез с руснявыми ... а вдруг Путин нападет ?
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Мазохист? Опозорились уже 2 раза при Шевченко (Евро 2016 и отбор к 2018).
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нашли дураков, за 10 лямов евро бегать. Пусть больше платят.
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КОГДА ШЕВУ НАЗНАЧИЛИ, Я СРАЗУ СКАЗАЛ, ЧТО ТОЛКУ НЕ БУДЕТ, ЭТО НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ. У НЕГО В ГЛАЗАХ ОЧЕНЬ ЧАСТО ЧИТАЕТСЯ РАСТЕРЯННОСТЬ И НЕУВЕРЕННОСТЬ.
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дело не в неуверенности. Просто он нулевой во всех отношениях. Был бы он сильно уверенный - мячи в ворота соперников Украины сами не залетали бы.
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В нормальных сборных - просрал тренер чемпионат, "давай до свидания". У нас-же, "давайте дадим ему второй шанс, ведь команда заметно улучшила игру". В итоге наша сборная никогда, никуда не ездит, всегда "чуть-чуть не хватает"
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ага, а на игру со Словакией оно вызывает Кучера и Ротаня.
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а кто еще Возьмется воспитывать этих баранов?
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Анюта))Иди сюда...будешь новым тренером сборной Украины по футболу!
Патронов на два сезона выдадут!!!
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а для наших абизян кривоногих должен служить допингом!!!)))))
шо б и в атаку быстрее...и в оборону по быстрее))))
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Шева: мне нравится наша сборная-микроклимат нормальный-покер и бридж сплотил ребЬят! ( смеётся) занавес...
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Владислав Бовсуновський

Вчора о 1:02 · Kyiv ·
Федерация футбола опровергает продолжение тренерского контракта с Шевченко на два года - Цензор.НЕТ 7602
Причина низкой явки детей в военкоматы по призыву (не путать с мобилизацией) - очень проста. Очень мало детей. Линия синего цвета - рождаемость, внизу - годы.

Как видно из графика, наиболее низкая рождаемость была именно в период с 1996 по 2003 годы. Дальше она незначительно пошла вверх. То есть, в военкомат, если отминусовать людей, которые не могут служить по медицинским причинам, сейчас идти особо некому.
Кстати, спортивные секции и кружки этот период уже пережили, когда в 2006, 2007, 2009 и 2010 году была катастрофа с наполняемостью детских групп.
Начиная с 2006 года рождаемость пошла вверх. Сейчас спортивные секции ломятся от детей 2007-2010 года рождения, если руководители кружков смогли привлечь родителей грамотно выстроенной маркетинговой кампанией (комплекс мер: сайт, наружная реклама, визитки, посещение родительских собраний, социальные сети, цыганская почта, правильно выбранное время с учетом других предложений на локальном рынке и занятости детей и так далее) так как спрос родил огромное предложение на рынке.
К 2025 году проблем с призывом не будет, если все еще сохранится такое понятие, как призыв (возможные варианты - от отказа принудительной срочной службы, до обязательной срочной службы для всех). До него - гарантированы.
А, ну и до 2030 года у нас будет катастрофа с пенсионным фондом, если мы не откажемся от солидарной пенсионной системы. Так как платить в него будет некому - все работающие уйдут на пенсию, а замена еще не выросла. Отсюда - постоянная инфляция, дефицит бюджета, популизм и прочие проблемы.
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пока всякие барны по тепловизору писдят об успехах, стране - опа...все кидают на полицейское начало
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ну я не плачу и не буду платить
пока субсидия считается 0=3200)))
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тренер от Бога..хотя Шева старается..но он нулёвій как тренер)
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Когда нет футболистов то хоть кого. Футбол в разрухе. На следующий год и десять команд в высшую лигу не наберут. Дорогие цацки.
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Поставили во главе сборной человека который ни дня не был тренером, не имеет представление о руководстве на таком высоком уровне. Шева то и делает что пиздит с журналистами, такое впечатление что он работает пиарщиком сборной, а не тренером. От тренера всегда требовалось главное РЕЗУЛЬТАТ!!! ЕСЛИ НЕТ ЕГО, ТО ОТСТАВКА .

ОПЛАЧИВАТЬ СОДЕРЖАНИЕ ЕГО СЕМЬИ В ЛОНДОНЕ И ЕГО ПЕРЕЛЁТЫ ЗА ГОС СЧЁТ, КУДА СМОТРИТ НАБУ?
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Главному тренеру, главное стильно одеваться. -
И. Лёв.
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С нашими инвалидами вряд ли что-то сделает даже Гвардиола.
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Из хорошего футболиста Шевченко оказался такой же тренер как и политик.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныФедерация футбола опровергает продолжение тренерского контракта с Шевченко на два года
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