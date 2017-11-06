Федерация футбола опровергает продолжение тренерского контракта с Шевченко на два года

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Патронов на два сезона выдадут!!!
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Стой стрелять буду!!!
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шо б и в атаку быстрее...и в оборону по быстрее))))
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Вчора о 1:02 · Kyiv ·
Причина низкой явки детей в военкоматы по призыву (не путать с мобилизацией) - очень проста. Очень мало детей. Линия синего цвета - рождаемость, внизу - годы.
Как видно из графика, наиболее низкая рождаемость была именно в период с 1996 по 2003 годы. Дальше она незначительно пошла вверх. То есть, в военкомат, если отминусовать людей, которые не могут служить по медицинским причинам, сейчас идти особо некому.
Кстати, спортивные секции и кружки этот период уже пережили, когда в 2006, 2007, 2009 и 2010 году была катастрофа с наполняемостью детских групп.
Начиная с 2006 года рождаемость пошла вверх. Сейчас спортивные секции ломятся от детей 2007-2010 года рождения, если руководители кружков смогли привлечь родителей грамотно выстроенной маркетинговой кампанией (комплекс мер: сайт, наружная реклама, визитки, посещение родительских собраний, социальные сети, цыганская почта, правильно выбранное время с учетом других предложений на локальном рынке и занятости детей и так далее) так как спрос родил огромное предложение на рынке.
К 2025 году проблем с призывом не будет, если все еще сохранится такое понятие, как призыв (возможные варианты - от отказа принудительной срочной службы, до обязательной срочной службы для всех). До него - гарантированы.
А, ну и до 2030 года у нас будет катастрофа с пенсионным фондом, если мы не откажемся от солидарной пенсионной системы. Так как платить в него будет некому - все работающие уйдут на пенсию, а замена еще не выросла. Отсюда - постоянная инфляция, дефицит бюджета, популизм и прочие проблемы.
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пока субсидия считается 0=3200)))
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ОПЛАЧИВАТЬ СОДЕРЖАНИЕ ЕГО СЕМЬИ В ЛОНДОНЕ И ЕГО ПЕРЕЛЁТЫ ЗА ГОС СЧЁТ, КУДА СМОТРИТ НАБУ?
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И. Лёв.
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