Оккупированная Луганщина осталась без водоснабжения, - глава ЛЭО Грицай

CА
, Bob2
, Владимир Панасенко b24ffccd
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, Володимир Миколаєць
, Hasan Masan
, Elena I d817880d
, Алекс Фибер
, Привет
, ABC 71397530
, Vlad Pr
, Dute Zerwq
, Vovcheg Zak
, vassa0103
, України вірний ж-д
, Святополк Сагайдачний
, Дядько
, Sergii Ustim
, Tanya Stolyarenko 7cd20c2f
, амфаш
, OLeg Andriyenko
, росися вперде d82e7584
, Борис Зет
, Andriy Mudryk 595a92f2
, Вовец Путлер-Капут 60b080be
, Same Tak
, VPYL
, Сергей Ефимов ab949a8b
, GayParade
, Igor Dacenko
, Авакарсенов
, Irina Ivanova 6fdace9a
, Vsevolod Marchenko
, Аль Капучіно
, Tierre
, Supple Vine
, Сидір Очерет
, Kasper1088
, хирург
, Ali Hasan
, oleg kovalek
, Red_Sky_On
, STAS 777
, Ярик Сус
, Серов свидомый
, sergik
, Saw Ewas 1a26b1e6
, георг брок
, andrew_sc
, Геракл Платонович
, Vlad Gursky
, Виктор Степаненко
, Alex Grechko
, granterforest
, Лаур
, alisa zima
, Скромный Кролик
, Afvad Afvad
, bbc 965160aa
, V-roma
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Андрей Шевченко 73396fdd
, жовтоблакитний
, Василий Граздич
, dandelion wine
, Gunter Prin
, слава63
, Driver
, Maks Kolorto
, Eispickel
, Зойч
, VVCH
, Patric
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, botoks
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Flamingo
, Viktor Stecenko
, пачую кожнава
, Сергей Петрухин
, antic
, Paltus Krakovsky
, Andrey Illarionov
, нетоварищ
, Serg Sergeev
, RustIck
, 5 копійок
, скача и мыча
, deww wedwerd
, дмитро кук
, Николай Янович
, Вася Шевченко f77d76ba
, Днепропетровец
, ХОРТ
, Антон Ветров 11738df8
, Alex Lem
, Варуна Мітра 3e355edd
, XENOmorph
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Urs
, Rjr
, Gojib
, Vitalij Riga
, Та Да _________
, OldCat
, линда либерман
, Великая Исландия
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Олег Смуток 8713be8e
, Verter_98
, Иван Романов fa513186
, Hay Day
, Алег Федоров
, Dendroaspis polylepi
, Faina L
, Андрей Ильчук
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Олег Чоб
, Dmitriy FromRiDDer
, alex lagun
, М А Р И К
, ConfianZa
, Плюю на Путю
, Панас Питрович
, Nickol Nickols
, Tatyana Pomolova
, KonstnT
, Ruslan Tkachenko
, Водки нет, иди домой.
, Sergiy Nimuy
, Igor L
, magic SOM
, Judah Genius
, secret secret_too
, Иван Петренко
, Україна ЮА
, Sergii Korsun
, Дорогой Я
, стакато
, Vlad Vladidze
, Марк Твен 1ca12ce7
, Шрек Баблокат
, xm0d
, Evgen Nasedkin
, Me
, Сергій Гранін
, Валерий Проценко
, CMEPTb_PAШИCTAM
, Volodymyr Jashuk
, Василий Вакуриев
, wittmann1980
, Ирод Снегуровик
, Володимир Волошин 55d42e7b
, Алексей Бирзула
, Виталий Бобровский
, west ua west
, Акинар Дортуар 544ccd43
, Петро Боївка af02f477
, Гарис
, Євген Дусик
, Алексей Чкан
, PutinKaput
, Ларик Гор
, bios22
, Denis Pavlichenko
Bob2, Алекс Фибер, Vlad Pr, ABC 71397530, Вовец Путлер-Капут 60b080be, Elena I d817880d, амфаш, GayParade, Аль Капучіно, Авакарсенов, Dute Zerwq, Серов свидомый, Igor Dacenko, oleg kovalek, Tanya Stolyarenko 7cd20c2f, Геракл Платонович, Борис Зет, Ali Hasan, Vlad Gursky, росися вперде d82e7584, Sergii Ustim, sergik, V-roma, Vsevolod Marchenko, Supple Vine, георг брок, CА, Driver, andrew_sc, Eispickel, Василий Граздич, Зойч, Ярик Сус, Леопольд Пупкин a45bc2dc, Скромный Кролик, Володимир Миколаєць, OLeg Andriyenko, Viktor Stecenko, Tierre, Serg Sergeev, Вася Шевченко f77d76ba, пачую кожнава, bbc 965160aa, antic, Vitalij Riga, Saw Ewas 1a26b1e6, deww wedwerd, жовтоблакитний, Maks Kolorto, Verter_98, Gunter Prin, Gojib, Виктор Степаненко, KonstnT, Alex Grechko, Андрей Ильчук, Олег Чоб, magic SOM, Великая Исландия, Сергей Боровой 8d42a1dc, Faina L, Dendroaspis polylepi, alex lagun, XENOmorph, Святополк Сагайдачний, VVCH, secret secret_too, Judah Genius, М А Р И К, Urs, Evgen Nasedkin, Иван Романов fa513186, Валерий Проценко, Василий Вакуриев, 5 копійок, dandelion wine, botoks, нетоварищ
Всего на сайте: 243 писателя
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а участникав им дали?
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Источник: https://censor.net.ua/n461889
А, вот это вообще жесть!!
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Всего 157 млн.грн долга и уже отключили оперативно...
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https://censor.net.ua/blogs/7491/okupovaniyi_lugansk_zalishitsya_bez_vodi
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тогда может и дадим воды
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осуществлен силовиками так называемой антитеррористической операции,
стал ответом на разгром силами сопротивления Донбасса огромной колонны
военной техники Вооруженных сил Украины.
https://nahnews.org/998159-zakharchenko-zayavil-ob-un..
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https://censor.net.ua/blogs/7491/okupovaniyi_lugansk_zalishitsya_bez_vodi
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Звонил час назад в Луганск - все нормально, вода целый день..
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Но надо срочно прекращать переток электроэнергии между контролируемой и оккупироваемой территориями. Для этого в правовой плоскости нужно лишь решением власти просто прекратить поставки электроенергии.
Когда в июле 2016 года так называемые бандиты "власти "ЛНР" создали новообразование под названием "Торговый дом "Нефтепродукт" беглого С.Курченко которые теперь вовсю жируют на бесплатных поставках электроэнергии с Украины. Попаснянский водоканал - 90% воды, которую это предприятие качает на оккупированную сторону. Ее, естественно, вообще никто не оплачивает, и сейчас долг уже более 200 миллионов гривен. Таким образом, оккупанты и террористы получают от Украины электроэнергию и воду, но ничего не платят.
так а за чей счет этот щедрый банкет? В условиях, когда миллионы украинцев из-за высоких тарифов вынуждены экономить свет из последних сил, такая ситуация кажется особенно кощунственной. чтобы бесплатно поставлять оккупантам и сепаратистам электричество по решению нашего получается что антиукраинского правительства.
А может, хватит устраивать кровавым бандитам и сепаратистам всех мастей бесплатный коммунизм? И пора начать думать о своих гражданах и о своей промышленности, а не об очередном подорожании электроэнергии чтобы таким образом украинский народ проплатил ещё и за оккупантов этих кровавых нелюдей убийц за бандитов -террористов.
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После празднования 7 ноября у них на утро нечем даже будет сушняк уталить!
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Украина начинает новую войну
Зачем Киев снова начал обстрел жилых кварталов Донецка и почему европейским и американским элитам надоела «сломанная игрушка»
Известный
оппозиционер и отчаянный критик украинских властей Татьяна Монтян на
своей странице в «Фейсбуке» описала вероятный сценарий будущей встречи
Дональда Трампа и Владимира Путина на форуме АТЭС во Вьетнаме.
Что существенно, по мнению Монтян, и президент США, и президент России
во время беседы не будут пренебрегать ненормативной лексикой. Видимо,
без сильных выражений ну никак не обойтись, поскольку речь, как
известно, пойдёт об Украине. Трамп, по версии политической активистки,
предложит вернуть Украину России, на что Путин отреагирует в высшей
степени эмоционально. Он не просто откажется от щедрого подарка, но и,
пересыпая свою речь матюками, объяснит собеседнику, что подсовываемый
ему актив - это отныне головная боль американцев, под чутким
руководством которых страна впала в полное убожество и нищету, и в таком
виде никому уже не нужна.
Эта красивая картинка совсем не так
уж далека от реальности. Украинская игрушка, которую так охотно вертели в
руках европейские и американские элиты ещё несколько лет назад,
сломалась окончательно и ремонту, похоже, уже не подлежит. Украина
утратила не только свою экономику, в ней всё поставлено с ног на голову:
ежедневные перестрелки и подрывы, рейдерские захваты и просто
криминальный беспредел с участием ветеранов АТО, нацистские батальоны,
бездействующая, деморализованная полиция. И на фоне всего этого буйным
цветом цветёт казнокрадство, космическим объёмам которого могли бы
позавидовать все предыдущие украинские руководители.
Украинский
актив, который путём поддержки государственного переворота был превращён
в сугубо антироссийский ресурс, за три с лишним года упал в цене до
нулевой отметки, превратившись в мусорный, никому не нужный балласт.
Россия, взяв под защиту Крым, поддержавшая Донбасс, умудрившаяся не
просто выжить под воздействием санкций, но и обратить их себе на пользу,
сумела минимизировать ущерб, который Запад попытался ей нанести,
используя Украину как отмычку. Теперь он мечтает списать со своего
баланса обременённую колоссальными долгами страну, всё глубже
погружающуюся в хаос.
Единственным ещё кое-как продаваемым на
внешнем рынке продуктом, производимым Украиной в гигантских масштабах,
остаётся российская агрессия. Она вроде бы всё ещё служит правовым
предлогом для сохранения санкционного режима и позволяет глобалистским
элитам поддерживать на должном уровне антироссийскую риторику. Но уже
очевидно, что и санкции оказались далеко не столько действенным оружием,
как предполагалось, а антироссийский дискурс в силу постоянного оборота
одних и тех же беспомощных аргументов тоже как-то выдыхается, сменяясь
более трезвым и умеренным подходом.
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Да этой гнусной продажной прохуйловской хуне Мундян сбрехать, что раз плюнуть. У кого память не отняло, те должны помнить "педофильный скандал", который развернули Дрищ, Вадя Колесо и Мундян в 2009 году. По справедливости все трое должны ответить за обгаживание людей.
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