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 Форум Украины(633018)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: долг (1061) Луганск (3511) отключение (159) водоснабжение (375)
Тему создал: Антон Татарніков

Оккупированная Луганщина осталась без водоснабжения, - глава ЛЭО Грицай

В понедельник, 6 ноября, ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) осуществило обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой жителей неконтролируемой Киевом территории Луганской области, в частности, Луганска с населением около полумиллиона человек.

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Маркевич, Езерский и Цыганык навестили военных в зоне АТО Оккупированная Луганщина осталась без водоснабжения, - глава ЛЭО Грицай - Цензор.НЕТ 3730 Наверное, каждый мужчина должен туда съездить
Оккупированная Луганщина осталась без водоснабжения, - глава ЛЭО Грицай - Цензор.НЕТ 8455
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а кто такие извините)))
а участникав им дали?
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это батольону прокуроров и прочих типилов прибыло)))
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Надо моторолу,чтобы вода появилась.Это же так просто для лугандона получить воду .Опыт то уже есть.
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поскольку 90 процентов воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.
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Источник: https://censor.net.ua/n461889
А, вот это вообще жесть!!
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Вода это еще мелочи. С электроенергией та же ситуация. Только долги там в десятки раз больше
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Как-то неожиданно так...
Всего 157 млн.грн долга и уже отключили оперативно...
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О какой оперативности речь? Там еще ЗФС в Лисичанске, которую не дают отключать. И которая гонит воду в Алчевск, Стаханов, Брянку...
https://censor.net.ua/blogs/7491/okupovaniyi_lugansk_zalishitsya_bez_vodi
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Ты невнимательно читал. Это за воду 157 млн. Там еще 5млрд за электроенергию
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утром деньги , вечером вода , или вечером деньги , на следующее утро вода , " не хотим кормить нахлебников из ЕС "
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То есть сепаров продолжали снабжать водой. Тут уж всякий ругнет эту власть.
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А сепары вот тут как раз нашу власть хвалить должны .
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татамжежнашилюды ! кто теперь будет кормильцев поить ?
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а пусть выйду и пошлют пуйла на пуйло...
тогда может и дадим воды
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зря ржём..теперь они болт забьют по выплатам за воду.. и та к пару лярдов должны..а платить НАМ!! РАДІЙМО!!
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До этого как раз мы и платили. Сейчас отрубили воду, за что платить?
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оттєто напужал! а до єтого ...прям, как часі платили...
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Массированный обстрел, который был накануне вечером
осуществлен силовиками так называемой антитеррористической операции,
стал ответом на разгром силами сопротивления Донбасса огромной колонны
военной техники Вооруженных сил Украины.

https://nahnews.org/998159-zakharchenko-zayavil-ob-un..
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ну запейте водой)) бля как я вас вышиватную демагогию ненавижу)))
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да "бля"! ті воопще "бля"! окромя хйула всех ненавидишь...
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Обесточили за долги ... А раньше почему не обесточивали ? Долгов не было ? Были долги однозначно но мозгов у наших керманычей не было . Вокруг масса случаев когда за несколько сотен гривен свет обрезают . А тут сотни миллионов и три года никак решиться не могут . Конечно проще на украинцев эти долги повесить чем лугандонов огорчить .
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Тамженашілюді, нє? Нехай носять відрами з річок.
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будемо чекати виступ адвокатів Туки та Гримчака, що такі кроки заважають реінтеграції лугандону до України.
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результат обстрела всу, месть за разгром колонны
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у вас тама така лададенц віступала...внемлете прекрасное !
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там у вашего бойца ногу к яйцам прибило.. иди спасай))
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главное чтобы "Матильду" не смотрели, а вода это второстепенное
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Брехня все это.
Звонил час назад в Луганск - все нормально, вода целый день..
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Убил . А я грешным делом порадовался что Украина что то начала делать . Хотя может это было какое то "гибридное отключение " ...
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В 2016 году Кабмин просепаратистов В.Гройсмана заставил украинцев бесперебойно поставлять на оккупированные российскими фашистами территории ,электроэнергию на 300 млн грн, и воду оплачивая ее из поступлений от потребителей с подконтрольной территории.
Но надо срочно прекращать переток электроэнергии между контролируемой и оккупироваемой территориями. Для этого в правовой плоскости нужно лишь решением власти просто прекратить поставки электроенергии.
Когда в июле 2016 года так называемые бандиты "власти "ЛНР" создали новообразование под названием "Торговый дом "Нефтепродукт" беглого С.Курченко которые теперь вовсю жируют на бесплатных поставках электроэнергии с Украины. Попаснянский водоканал - 90% воды, которую это предприятие качает на оккупированную сторону. Ее, естественно, вообще никто не оплачивает, и сейчас долг уже более 200 миллионов гривен. Таким образом, оккупанты и террористы получают от Украины электроэнергию и воду, но ничего не платят.
так а за чей счет этот щедрый банкет? В условиях, когда миллионы украинцев из-за высоких тарифов вынуждены экономить свет из последних сил, такая ситуация кажется особенно кощунственной. чтобы бесплатно поставлять оккупантам и сепаратистам электричество по решению нашего получается что антиукраинского правительства.
А может, хватит устраивать кровавым бандитам и сепаратистам всех мастей бесплатный коммунизм? И пора начать думать о своих гражданах и о своей промышленности, а не об очередном подорожании электроэнергии чтобы таким образом украинский народ проплатил ещё и за оккупантов этих кровавых нелюдей убийц за бандитов -террористов.
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100%! Я думаю в недалеком будущем обязательно разберутся, кто передавал без оплаты, вопреки всем нормам законодательства Украины, террористам воду, электричество, газ, кто торговал с ними, кто их наконец финансировал, поощряя убивать граждан Украины и грабить ее территорию и эти "деятели" обязательно понесут наказание.
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Это жестоко!
После празднования 7 ноября у них на утро нечем даже будет сушняк уталить!
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А нас они оставили без иллюзий. Ну и Слава Богу!
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Киевский районный суд Харькова признал виновным Сергея Юдаева в массовых беспорядках во время захвата Харьковской областной государственной администрации и хулиганстве в редакции новостей «АТН» в апреле 2014 года, приговорил его к восьми годам лишения свободы и освободил по амнистии. ХОТЕЛОСЬ БЫ ЭТОГО СУДЬЮ ЗА ЯБЛОЧКО ПЛОСКОГУБЦАМИ ПОДЕРЖАТЬ МИНУТ ВОСЕМЬ
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А пидораса, который своим указом провел амнистию врагам Украины всяким юдаевым?
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Агент кримля нибось? Хочешь свергнуть лигитимную власть? Будку раскачиваешь?
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тогда и всех майданутых надо судить
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вот почему начали рыть домики для героев по всей стране! Монтян не соврет
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Украина начинает новую войну

Зачем Киев снова начал обстрел жилых кварталов Донецка и почему европейским и американским элитам надоела «сломанная игрушка»

Известный
оппозиционер и отчаянный критик украинских властей Татьяна Монтян на
своей странице в «Фейсбуке» описала вероятный сценарий будущей встречи
Дональда Трампа и Владимира Путина на форуме АТЭС во Вьетнаме.
Что существенно, по мнению Монтян, и президент США, и президент России
во время беседы не будут пренебрегать ненормативной лексикой. Видимо,
без сильных выражений ну никак не обойтись, поскольку речь, как
известно, пойдёт об Украине. Трамп, по версии политической активистки,
предложит вернуть Украину России, на что Путин отреагирует в высшей
степени эмоционально. Он не просто откажется от щедрого подарка, но и,
пересыпая свою речь матюками, объяснит собеседнику, что подсовываемый
ему актив - это отныне головная боль американцев, под чутким
руководством которых страна впала в полное убожество и нищету, и в таком
виде никому уже не нужна.

Эта красивая картинка совсем не так
уж далека от реальности. Украинская игрушка, которую так охотно вертели в
руках европейские и американские элиты ещё несколько лет назад,
сломалась окончательно и ремонту, похоже, уже не подлежит. Украина
утратила не только свою экономику, в ней всё поставлено с ног на голову:
ежедневные перестрелки и подрывы, рейдерские захваты и просто
криминальный беспредел с участием ветеранов АТО, нацистские батальоны,
бездействующая, деморализованная полиция. И на фоне всего этого буйным
цветом цветёт казнокрадство, космическим объёмам которого могли бы
позавидовать все предыдущие украинские руководители.

Украинский
актив, который путём поддержки государственного переворота был превращён
в сугубо антироссийский ресурс, за три с лишним года упал в цене до
нулевой отметки, превратившись в мусорный, никому не нужный балласт.
Россия, взяв под защиту Крым, поддержавшая Донбасс, умудрившаяся не
просто выжить под воздействием санкций, но и обратить их себе на пользу,
сумела минимизировать ущерб, который Запад попытался ей нанести,
используя Украину как отмычку. Теперь он мечтает списать со своего
баланса обременённую колоссальными долгами страну, всё глубже
погружающуюся в хаос.

Единственным ещё кое-как продаваемым на
внешнем рынке продуктом, производимым Украиной в гигантских масштабах,
остаётся российская агрессия. Она вроде бы всё ещё служит правовым
предлогом для сохранения санкционного режима и позволяет глобалистским
элитам поддерживать на должном уровне антироссийскую риторику. Но уже
очевидно, что и санкции оказались далеко не столько действенным оружием,
как предполагалось, а антироссийский дискурс в силу постоянного оборота
одних и тех же беспомощных аргументов тоже как-то выдыхается, сменяясь
более трезвым и умеренным подходом.
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Монтян не соврет
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Да этой гнусной продажной прохуйловской хуне Мундян сбрехать, что раз плюнуть. У кого память не отняло, те должны помнить "педофильный скандал", который развернули Дрищ, Вадя Колесо и Мундян в 2009 году. По справедливости все трое должны ответить за обгаживание людей.
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если она ненавидит вас, свиней, то не значит, что она врет! просто она говорит правду
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синьи - это русские..международная практика
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Та ну ладно, мы ж терпилы заплатим и за долги на ,,том берегу,,
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Цензор, а откуда повылазило столько нулевых провокаторов?
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вы до хрюкаете в своем свинарнике до измерения черепов.... и сами же в расход уйдете!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОккупированная Луганщина осталась без водоснабжения, - глава ЛЭО Грицай
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