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Тему создал: Цензор.НЕТ

Житие святого Моторолы и прочее бытие

Растет процент чудес в независимых государствах Новороссии, открываются новые родники и пункты приема металлолома, но не дремлют каратели Нацгвардии, разрывают книги русские, сволочами обзываются.

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и будет длится гражданская война веками, все благодаря идиотам! аминь!
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святость церкви такому потакающей надругательство над христианством
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..." - и так было ясно, что если обернуться, то сразу автобус подъедет на подвал там или на окопы" Источник: https://censor.net.ua/r461888
тонко
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...бл"дки непорочные с балеринами Ляжкиной и Пяткиной-чуть не обоссался от смеха-браво ,Вася!!
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