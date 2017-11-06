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Теги: МВД (8505) Нацполиция (9306) реформы (2934) Князев (179)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нацполиция приняла решение о переходе на работу единого центра "102", - Князев

Кроме повышения оперативности реагирования, это предоставит возможность электронной формы контроля действий полицейских нарядов.

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Так и полицию можно в милицию переименовать.
Главное, шоб толк был.
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Снова Дамбас всем пример.Скора будет всех кормить.
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с ложечки!!!
*** навеяло
Кот был не голодный и, судя по всему, хотел спать.
Но муж пришел пьяный , и коту пришлось есть... с ложечки.
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Говоря языком заммера Черкас в единый центр теперь будем звонить по телефону Х2
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