"Как Верховный Главнокомандующий болею за судьбу Колмогорова", - Порошенко о решении суда по делу бойца-пограничника

CА
, Bob2
, Владимир Панасенко b24ffccd
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, Володимир Миколаєць
, Hasan Masan
, Elena I d817880d
, Алекс Фибер
, Привет
, ABC 71397530
, Vlad Pr
, Dute Zerwq
, Vovcheg Zak
, vassa0103
, України вірний ж-д
, Святополк Сагайдачний
, Дядько
, Sergii Ustim
, Tanya Stolyarenko 7cd20c2f
, амфаш
, OLeg Andriyenko
, росися вперде d82e7584
, Борис Зет
, Andriy Mudryk 595a92f2
, Вовец Путлер-Капут 60b080be
, Same Tak
, VPYL
, Сергей Ефимов ab949a8b
, GayParade
, Igor Dacenko
, Авакарсенов
, Irina Ivanova 6fdace9a
, Vsevolod Marchenko
, Аль Капучіно
, Tierre
, Supple Vine
, Сидір Очерет
, Kasper1088
, хирург
, Ali Hasan
, oleg kovalek
, Red_Sky_On
, STAS 777
, Ярик Сус
, Серов свидомый
, sergik
, Saw Ewas 1a26b1e6
, георг брок
, andrew_sc
, Геракл Платонович
, Vlad Gursky
, Виктор Степаненко
, Alex Grechko
, granterforest
, Лаур
, alisa zima
, Скромный Кролик
, Afvad Afvad
, bbc 965160aa
, V-roma
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Андрей Шевченко 73396fdd
, жовтоблакитний
, Василий Граздич
, dandelion wine
, Gunter Prin
, слава63
, Driver
, Maks Kolorto
, Eispickel
, Зойч
, VVCH
, Patric
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, botoks
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Flamingo
, Viktor Stecenko
, пачую кожнава
, Сергей Петрухин
, antic
, Paltus Krakovsky
, Andrey Illarionov
, нетоварищ
, Serg Sergeev
, RustIck
, 5 копійок
, скача и мыча
, deww wedwerd
, дмитро кук
, Николай Янович
, Вася Шевченко f77d76ba
, Днепропетровец
, ХОРТ
, Антон Ветров 11738df8
, Alex Lem
, Варуна Мітра 3e355edd
, XENOmorph
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Urs
, Rjr
, Gojib
, Vitalij Riga
, Та Да _________
, OldCat
, линда либерман
, Великая Исландия
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Олег Смуток 8713be8e
, Verter_98
, Иван Романов fa513186
, Hay Day
, Алег Федоров
, Dendroaspis polylepi
, Faina L
, Андрей Ильчук
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Олег Чоб
, Dmitriy FromRiDDer
, alex lagun
, М А Р И К
, ConfianZa
, Плюю на Путю
, Панас Питрович
, Nickol Nickols
, Tatyana Pomolova
, KonstnT
, Ruslan Tkachenko
, Водки нет, иди домой.
, Sergiy Nimuy
, Igor L
, magic SOM
, Judah Genius
, secret secret_too
, Иван Петренко
, Україна ЮА
, Sergii Korsun
, Дорогой Я
, стакато
, Vlad Vladidze
, Марк Твен 1ca12ce7
, Шрек Баблокат
, xm0d
, Evgen Nasedkin
, Me
, Сергій Гранін
, Валерий Проценко
, CMEPTb_PAШИCTAM
, Volodymyr Jashuk
, Василий Вакуриев
, wittmann1980
, Ирод Снегуровик
, Володимир Волошин 55d42e7b
, Алексей Бирзула
, Виталий Бобровский
, west ua west
, Акинар Дортуар 544ccd43
, Петро Боївка af02f477
, Гарис
, Євген Дусик
, Алексей Чкан
, PutinKaput
, Ларик Гор
, bios22
, Denis Pavlichenko
Bob2, Алекс Фибер, Vlad Pr, ABC 71397530, Вовец Путлер-Капут 60b080be, Elena I d817880d, амфаш, GayParade, Аль Капучіно, Авакарсенов, Dute Zerwq, Серов свидомый, Igor Dacenko, oleg kovalek, Tanya Stolyarenko 7cd20c2f, Геракл Платонович, Борис Зет, Ali Hasan, Vlad Gursky, росися вперде d82e7584, Sergii Ustim, sergik, V-roma, Vsevolod Marchenko, Supple Vine, георг брок, CА, Driver, andrew_sc, Eispickel, Василий Граздич, Зойч, Ярик Сус, Леопольд Пупкин a45bc2dc, Скромный Кролик, Володимир Миколаєць, OLeg Andriyenko, Viktor Stecenko, Tierre, Serg Sergeev, Вася Шевченко f77d76ba, пачую кожнава, bbc 965160aa, antic, Vitalij Riga, Saw Ewas 1a26b1e6, deww wedwerd, жовтоблакитний, Maks Kolorto, Verter_98, Gunter Prin, Gojib, Виктор Степаненко, KonstnT, Alex Grechko, Андрей Ильчук, Олег Чоб, magic SOM, Великая Исландия, Сергей Боровой 8d42a1dc, Faina L, Dendroaspis polylepi, alex lagun, XENOmorph, Святополк Сагайдачний, VVCH, secret secret_too, Judah Genius, М А Р И К, Urs, Evgen Nasedkin, Иван Романов fa513186, Валерий Проценко, Василий Вакуриев, 5 копійок, dandelion wine, botoks, нетоварищ
Всего на сайте: 243 писателя
Ответить
І здавалося б за що? Прийшов же... http://fb.me/HTFxzd9d .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Напомним, Мариупольский суд приговорил украинского пограничника к 13 годам тюрьмы за выполнение приказа остановить машину с нарушителями на блокпосту, в результате чего погибла женщина.Источник:https://censor.net.ua/n461880
Пограничник получил 13 лет за расстрел сепаратиста: новые ...
Охранникам рынка «Озерка» за расстрел на трассе дали по 11 лет
Судят русскую террористку Чубарову - настоящего палача украинских пленных
Коменданту боевиков по кличке ''Тереза'' дали 11 лет тюрьмы ...
22.05.15 - Российская террористка Тереза лично расстреливала украинских военных
Диверсантка «Тереза» власноруч розстрілювала полонених українців
Ответить
https://www.unian.net/.../1364060-so-sleduyuschego-goda-zarplata-sudi-sostavit-do-3...
2 июн. 2016 г. - Со следующего года согласно новому закону "О судоустройстве и статусе судей" судейская зарплата составит до 315 тыс. грн.
Ответить
Ответить
Ответить
Ноябрь 6, 2017Комментарии: 0Метки: офшоры Порошенко, райские досье, Тимошенко об офшорах Порошенко
«Когда
наши военные попали в котел и их убивали прямой наводкой, в это время
Порошенко и его окружение… открывали офшоры для отмывания налогов. Это
делали для того, чтобы госбюджет Украины не получил ни копейки от
корпорации «Рошен» и других активов президента»…
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия
Тимошенко сегодня призвала расследовать появившуюся в СМИ информацию о
причастности президента Украины Петра Порошенко к созданию фирм в
офшорных зонах с целью уклонения от налогов, передает немецкое издание Deutsche Welle.
«Когда наши военные попали в котел и их
убивали прямой наводкой, в это время Порошенко и его окружение…
открывали офшоры для отмывания налогов. Это делали для того, чтобы
госбюджет Украины не получил ни копейки от корпорации «Рошен» и других
активов президента», - говорится в заявлении, размещенном в понедельник, 6 ноября, на сайте «Батькивщины».
Между тем представитель президента Украины в Верховной раде Ирина
Луценко призвала «очень аккуратно подходить» к информации о его
офшорах. По ее словам, авторы расследования исказили данные об активах
Порошенко. Международная холдинговая структура была создана с целью
передачи компании «Рошен» в «слепой траст» и продажи корпорации. Этот
шаг также был необходим во избежание двойного налогообложения, чтобы
«все налоги были уплачены именно на Украине, а не за рубежом»,
подчеркнула она.
В тему - Офшоры президента Порошенко - это, возможно, законно, но уж точно - аморально
Истинной целью создания офшорных компаний являлась не передача
«Рошен» в «слепой траст», а уклонение от уплаты налогов, говорится в
расследовании Центра расследования коррупции и организованной
преступности (OCCRP) и украинского проекта «Слидство.Инфо». «Судя по
всему, офшорные фирмы создавались именно для того, чтобы избежать
налогообложения в случае продажи или получения прибыли», - указывается в
опубликованном 5 ноября документе.
Согласно этой информации, в 2014 году юристы украинской фирмы
«Avellum», представляющей интересы Порошенко, обратились к компании
Appleby с Острова Мэн с письмом, в котором упомянуты «налоговые цели»
реструктуризации «Рошен». «Для получения доступа к международным рынкам
мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге.
Под ней будет голландский субхолдинг, который будет владеть всеми
оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской
компанией будет кипрская фирма. Она будет владеть офшорной компанией -
мы предпочитаем Британские Виргинские Острова, но Остров Мэн также может
подойти», - цитируют авторы расследования письмо.
Во время избирательной кампании Петр Порошенко обещал продать
весь принадлежавший ему бизнес, за исключением «5 канала», но до сих пор
не сделал этого. Вместо продажи «Рошен», являвшейся его крупнейшим
активом, он передал свою долю в компании в иностранную структуру в
рамках договора о «слепом трасте» с фондом Rothschild Trust.
В тему - Менеджмент Roshen не захотел быть Иудой, а «слепой траст» Порошенко - туфта
5 ноября репортеры из Международного консорциума журналистских
расследований (ICIJ) и Центра расследования коррупции и организованной
преступности (OCCRP) опубликовали первые результаты изучения оказавшихся
в их распоряжении 13,4 млн секретных документов.
В центре журналистского расследования, получившего название
«Райские досье», или «Файлы райских островов» (Paradise Papers),
находится утечка документов компании Appleby с Бермудских островов -
одной из крупнейших в мире фирм, занимающихся операциями в офшорах,
корпоративным управлением и финансами. Около года назад неизвестный
источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung архив внутренних
документов Appleby. Издание поделилось им с консорциумом, который
объединил 96 СМИ из 67 стран в работе над этими документами.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Порошенко, виват!
Ответить
Ответить
Ответить
Родина Всегда должна стоять на защите своих воинов !
короче - Тварь !
Ответить
Ответить
Ответить