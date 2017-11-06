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Материалы по теме:  Дело Колмогорова
Теги: Порошенко (14226) Колмогоров (26)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Как Верховный Главнокомандующий болею за судьбу Колмогорова", - Порошенко о решении суда по делу бойца-пограничника

Президент Украины Петр Порошенко приветсвует решение суда, которым был оправдан боец-пограничник Сергей Колмогоров.

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зоряну да..шкіряк как всєгда под машину спрятался
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Зорян Шкіряк злегка дістав по пиці прямо біля Апеляційного суду в Києві

І здавалося б за що? Прийшов же... http://fb.me/HTFxzd9d .
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кто потерянные годы жизни вернет? гребаный суд
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Кем оно себя назвало ? Верховным главнокомандующим ? Не командующий ты петя а вор и болеешь ты исключительно клептоманией ...
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Когда дали 13 лет он не "заболел"долей Колмогорова. Когда военные серьезно возмутились, вдруг появились признаки болезни. А болезнь называется хроническая брехня, с соответствующими проявлениями такими, какими мы видим. И это уже не вылечит ни одна совесть.
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аж завыли в бессильной злобе зрадоботы за деньги бойки - фирташа , ну никак не получается обгадить Украину
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та бойко с фирташем к форуму ни при чем. Здесь праздник зрады финансируют кураторы савушкина, а форум цензора оберегает кацотроллей, шоб их не сильно гнобили и не азё папалангс, ну и плодит полезных идиотов отечественного разлива.
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и те , и другие здесь в больших количествах , да , модер знает кто есть кто и оберегает , 100%
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просто бизнес - монетизация кликов. Патриотизму места здесь нет. Дайош удаленных модеров из воронежа за 11.80.
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Чему радуешся аморал Тому что барыга допризидентствовался до такой степени Так доглавнокомандовался Что солдат защищающим родину Судят за выполнение приказа Может ты соевый удод радуешся тому что решала от прокуратуры Просят воину 15 лет А аморалы в абсолюте которых Петручио судьями поставил Дают 13 лет Ты не маенее цыничная мерзость чем твои хозяева
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Со следующего года зарплата судьи составит до 315 тысяч ...

https://www.unian.net/.../1364060-so-sleduyuschego-goda-zarplata-sudi-sostavit-do-3...


2 июн. 2016 г. - Со следующего года согласно новому закону "О судоустройстве и статусе судей" судейская зарплата составит до 315 тыс. грн.
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Так, а які організаційні висновки, щоб далі такого не було?
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Deutsche Welle: Юлия Тимошенко требует расследовать сообщения об офшорах Петра Порошенко
Ноябрь 6, 2017Комментарии: 0Метки: офшоры Порошенко, райские досье, Тимошенко об офшорах Порошенко

«Когда
наши военные попали в котел и их убивали прямой наводкой, в это время
Порошенко и его окружение… открывали офшоры для отмывания налогов. Это
делали для того, чтобы госбюджет Украины не получил ни копейки от
корпорации «Рошен» и других активов президента»…

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия
Тимошенко сегодня призвала расследовать появившуюся в СМИ информацию о
причастности президента Украины Петра Порошенко к созданию фирм в
офшорных зонах с целью уклонения от налогов, передает немецкое издание Deutsche Welle.

«Когда наши военные попали в котел и их
убивали прямой наводкой, в это время Порошенко и его окружение…
открывали офшоры для отмывания налогов. Это делали для того, чтобы
госбюджет Украины не получил ни копейки от корпорации «Рошен» и других
активов президента», - говорится в заявлении, размещенном в понедельник, 6 ноября, на сайте «Батькивщины».

Между тем представитель президента Украины в Верховной раде Ирина
Луценко призвала «очень аккуратно подходить» к информации о его
офшорах. По ее словам, авторы расследования исказили данные об активах
Порошенко. Международная холдинговая структура была создана с целью
передачи компании «Рошен» в «слепой траст» и продажи корпорации. Этот
шаг также был необходим во избежание двойного налогообложения, чтобы
«все налоги были уплачены именно на Украине, а не за рубежом»,
подчеркнула она.

В тему - Офшоры президента Порошенко - это, возможно, законно, но уж точно - аморально

Истинной целью создания офшорных компаний являлась не передача
«Рошен» в «слепой траст», а уклонение от уплаты налогов, говорится в
расследовании Центра расследования коррупции и организованной
преступности (OCCRP) и украинского проекта «Слидство.Инфо». «Судя по
всему, офшорные фирмы создавались именно для того, чтобы избежать
налогообложения в случае продажи или получения прибыли», - указывается в
опубликованном 5 ноября документе.

Согласно этой информации, в 2014 году юристы украинской фирмы
«Avellum», представляющей интересы Порошенко, обратились к компании
Appleby с Острова Мэн с письмом, в котором упомянуты «налоговые цели»
реструктуризации «Рошен». «Для получения доступа к международным рынкам
мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге.
Под ней будет голландский субхолдинг, который будет владеть всеми
оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской
компанией будет кипрская фирма. Она будет владеть офшорной компанией -
мы предпочитаем Британские Виргинские Острова, но Остров Мэн также может
подойти», - цитируют авторы расследования письмо.

Во время избирательной кампании Петр Порошенко обещал продать
весь принадлежавший ему бизнес, за исключением «5 канала», но до сих пор
не сделал этого. Вместо продажи «Рошен», являвшейся его крупнейшим
активом, он передал свою долю в компании в иностранную структуру в
рамках договора о «слепом трасте» с фондом Rothschild Trust.

В тему - Менеджмент Roshen не захотел быть Иудой, а «слепой траст» Порошенко - туфта

5 ноября репортеры из Международного консорциума журналистских
расследований (ICIJ) и Центра расследования коррупции и организованной
преступности (OCCRP) опубликовали первые результаты изучения оказавшихся
в их распоряжении 13,4 млн секретных документов.

В центре журналистского расследования, получившего название
«Райские досье», или «Файлы райских островов» (Paradise Papers),
находится утечка документов компании Appleby с Бермудских островов -
одной из крупнейших в мире фирм, занимающихся операциями в офшорах,
корпоративным управлением и финансами. Около года назад неизвестный
источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung архив внутренних
документов Appleby. Издание поделилось им с консорциумом, который
объединил 96 СМИ из 67 стран в работе над этими документами.
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А Юлины оффшоры? Как быть? Пэцины засвечены, но не все...Омельченко, вчерась, кой чаво прояснял...
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Судей и прокуроров из Марика - на люстрацию и под зад ногой на зону
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Я сейчас буду рыдать! Народ немножко начал возмущаться и "главком" решил звякнуть в суд и,свершилось чудо! А кажуть чудес не бывает.
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Ты такой вульгапрный маланец И судя по всему олегофрен Маланци которые умнички Или в Израиле или на западе или в правительстве лохов на бабло розводят А олегофрены в минстеце на хавку зарабатывают
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Иногда и сама Родина должна принимать под защиту своих защитников".Источник: https://censor.net.ua/n461880

Родина Всегда должна стоять на защите своих воинов !
короче - Тварь !
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"Иногда и сама Родина должна принимать под защиту своих защитников" - а шо ще можна почути від такого гівнокомандувача? І все одно, найголовнішим виділив таке правильне і справедливе рішення справедливого суду. А що робити з тим справедливим судом і суддями які засудили на 13 років??? Короче, який гівнокомандуючий такий і гівногарант.
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Мерзота! В тюрьмах сидит под следствием минимум 100 бойцов.Обеспокойся.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Как Верховный Главнокомандующий болею за судьбу Колмогорова", - Порошенко о решении суда по делу бойца-пограничника
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