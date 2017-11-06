Закон о реинтеграции Донбасса Рада рассмотрит в следующий вторник. Сегодняшнее заседание комитета сорвала "Самопомич", - Пашинский

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т.е "переприсоединение". типа оно отделялось куда-то.
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Пусть пашик скажет сколько членов Самопомочи у него в комитете, и кто не пришел.
Этому уроду верить - себя не уважать.
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- барыга
- соевые
- преступная власть
- минские договорняки
- оффшоры
- рошен- торговля на крови
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Но настаивать признавать особый бандитский статус Донбасса для оккупированной российскими фашистами бандитской резервации " лугандония - ордло " это измена, предательство, преступление проклятых янычаров при власти как украинофоба Порхатого так антиукраиской ЗРАДЫ.
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