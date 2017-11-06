EN|RU|UK
Темы дня: Дело Колмогорова Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(633018)
  1945  35
Теги: законопроект (1966) комитет (304) оборона (1022) Пашинский (592)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Закон о реинтеграции Донбасса Рада рассмотрит в следующий вторник. Сегодняшнее заседание комитета сорвала "Самопомич", - Пашинский

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Украины продолжит рассмотрение более 2000 поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса в среду, 8 ноября.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну да, сепаров на харчевание не ставят а Раше самой жрать нечего, тут загрустишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тупое слово "реинтеграция".
т.е "переприсоединение". типа оно отделялось куда-то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая ещё реинтеграция? Вы сначала закон по деоккупации примите, ну что за маразм. Если барыга хочет перед европейскими сутенерами выслужиться в названиях, то это будет его вторая ошибка после договорняков
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это очень поможет . Все враги увидят закон и разбегутся от страха .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А закон о Пенсиях военным , полиции и СБУ --когда рассмотрят -- работяги Верховной Рады ? Не копейки не добавили силовикам -- пенсии по полторы тысячи гривен в месяц -- это нормально ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С вас 15% пенсии не высчитывают и то примите как повышение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нах его рассматривать, если еще война. Но лохи соевые замироточат
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что вы все,вместе взятые делали две предыдущие недели???
 показать весь комментарий
Ответить
 
раися вроде как уже давно признана агрессором. Ну, по крайней мере нам много о этом кричали. Так, что в этом плане никаких новшеств закон не несёт. А вот в Остальном, это будет очередная покупка Макаки (так раньше мотоцикл Минск называли). Давно обещеная имплементация Минских договорняков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Альтернативы Минску-2 нет. Порошенко многократно так говорил. Меркель. Волкер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
вонючая фракция "Сцувамвпомощь"... не нужно рашкиных диверсантов, свои долб%%бы все изгадят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хотел чтото напичать..посмотрел на очкарика-убийцу и от страха забыл))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За срыв работы разве не штрафуют? С таким отношением к работе - депутаты в долгах перед украинским народом должны быть, а не зарплаты в пол лимона на рыло получать. За что мы им платим?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Закон о реинтеграции Донбасса Рада рассмотрит в следующий вторник. Сегодняшнее заседание комитета сорвала "Самопомич", - Пашинский - Цензор.НЕТ 6831Ну почему, когда на него смотришь, кроме мата больше ничего в олову не приходит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а Луганску воду вырубили..бедные луганчане
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пашинский, а чего терпел? Ты бы их расстрелял, как волынскую сотню на Майдане... прямо в спины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Львовяни не позволяйте кремлевкому очколизу садовому надевать на себя вышиванку. Аквафреш цвет этой особи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Забыл добавить, шоб львовяне ещё рошенки полюбили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обвинять Порошенко равнозначно что принять сторону кремля - действия нацеленные на дискредитацию украинского президента, одни и те же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты даже среди своих в конторе один из самых упоротых?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так в ВР Украине обещали народу что на следующей неделе дудут рассматривать закон об лишении неприкосновенности или уже из Саакой договорились?Интересно что он за молчание относительно своих требований получил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мдаа, "кремлепомичь" откровенно занимается пророссийской деятельностью, в очередной раз! Мои знакомые в Киеве себя проклинают за то, что голосовали за них на выборах!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что вы несете?
Пусть пашик скажет сколько членов Самопомочи у него в комитете, и кто не пришел.
Этому уроду верить - себя не уважать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Може краще "про дезінтеграцію та аннігіляцію"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Стандартный набор фраз,по которым легко опознать кацапа с Савушкина:
- барыга
- соевые
- преступная власть
- минские договорняки
- оффшоры
- рошен- торговля на крови
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ніхто з "самопомочі" не може переконливо пояснити чим їх не влаштовує закон, натомість звучить якесь незрозуміле блеяння. Їх, по-моєму, якісь еврей з-за порєбріка фінансує.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не нужно нарекать на евреев - эта нация есть везде но, только кремлевским подхалимам и собственно кремлю они непонятным образом мешают жить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Законопроект №7163 четко на законодательном уровне определяет, что Россия - это агрессор. Это отлично! Что хоть и на четвертый год кровавой оккупационной войны развязанной кремлёвскими фашистами ...уйла против Украины ....резидент и ЗРада наконец увидел определились кто таки этот агрессор который временно но оккупировал суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса.
Но настаивать признавать особый бандитский статус Донбасса для оккупированной российскими фашистами бандитской резервации " лугандония - ордло " это измена, предательство, преступление проклятых янычаров при власти как украинофоба Порхатого так антиукраиской ЗРАДЫ.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЗакон о реинтеграции Донбасса Рада рассмотрит в следующий вторник. Сегодняшнее заседание комитета сорвала "Самопомич", - Пашинский
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Bob2, Алекс Фибер, Vlad Pr, ABC 71397530, Вовец Путлер-Капут 60b080be, Elena I d817880d, амфаш, GayParade, Аль Капучіно, Авакарсенов, Dute Zerwq, Серов свидомый, Igor Dacenko, oleg kovalek, Tanya Stolyarenko 7cd20c2f, Геракл Платонович, Борис Зет, Ali Hasan, Vlad Gursky, росися вперде d82e7584, Sergii Ustim, sergik, V-roma, Vsevolod Marchenko, Supple Vine, георг брок, , Driver, andrew_sc, Eispickel, Василий Граздич, Зойч, Ярик Сус, Леопольд Пупкин a45bc2dc, Скромный Кролик, Володимир Миколаєць, OLeg Andriyenko, Viktor Stecenko, Tierre, Serg Sergeev, Вася Шевченко f77d76ba, пачую кожнава, bbc 965160aa, antic, Vitalij Riga, Saw Ewas 1a26b1e6, deww wedwerd, жовтоблакитний, Maks Kolorto, Verter_98, Gunter Prin, Gojib, Виктор Степаненко, KonstnT, Alex Grechko, Андрей Ильчук, Олег Чоб, magic SOM, Великая Исландия, Сергей Боровой 8d42a1dc, Faina L, Dendroaspis polylepi, alex lagun, XENOmorph, Святополк Сагайдачний, VVCH, secret secret_too, Judah Genius, М А Р И К, Urs, Evgen Nasedkin, Иван Романов fa513186, Валерий Проценко, Василий Вакуриев, 5 копійок, dandelion wine, botoks, нетоварищ
 Всего на сайте: 243 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти