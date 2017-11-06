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Теги: сборная по футболу (129) сборная Украины (239) футбол (3239) ФФУ (139) Шевченко Андрей футболист (16)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Шевченко остается на посту главного тренера сборной Украины на следующие два года

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко останется на своем посту как минимум до конца квалификации Евро-2020.

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.... и наша "Мета 2018" теперь переносится еще на 2 года на 2020 ....окуенно..
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Кто бы сомневался. С Кучером и Ротанем - к новым вершинам.
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Конечно нужно оставить у нас же страна богатая, что бы оплачивать Шевченку полное содержание его семьи в Лондоне и его перелёты туда-сюда на 3-4 дня в месяц.
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Ноги из жопы, зато миллионы к этой жопе прилипают.
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Вверху типичные ЗРАДОФИЛЫ. Видно, что при Шеве игра изменилась. Более молодежи техничной появилось. У него не хватило просто времени, чтобы все это наиграть. Вот теперь будут товарищеские матчи до отборочного турнира (до этого ни одного перед отборочным циклом до ЧМ-2018 не было). Да я и рад, что не попали на ЧМ. Не будем ссориться между теми, кто хотят видеть там сборную, а кто не хотят. К сожалению, ЧМ будет в засрашке проводится. За полгода к его проведению вряд ли ФИФА изменит решение. Ни одна страна (или страны) не смогут за полгода подготовить все к проведению. Так что ШЕВУ критиковать будет уже во время отбора к Евро-2020.
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я б з вами погодився..але талановита молодь не врятує відсутність майстерності
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Да пусть эта "техничная молодежь" на поле хоть фуэте крутит, важен - РЕЗУЛЬТАТ. А

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Вы хоть в футбол когда-то играли хоть на чемпионате города? А то лепите такое, что не в одни ворота. Есть такое понятие, как сыгранность команды, потому что даже суперзвезды не будут без сыгранности выигрывать. Для этого нужно провести ряд товарищеских матчей. У Шевы этого времени не было. Он на ходу лепил. И как не было, но видно, что что-то уже вырисовывается. Сейчас еще ряд будет товарищеских матчей.
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Вот точно то же самое я слышу уже лет 20 - только фамилии меняются. Как набирали динамовских никаких тренеров, так и продолжают это делать.
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То что игра изменилась это понятно. Уточни в какую сторону изменилась и чем ты измерил?
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Футбол помер.. Тут без грошей..хороших грошей..ніяк
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люблю футбол но есть сейчас дела по важнее где деньги нужны(
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/печалька. давно пора прекратить дебильную традицию ставить бывших динамовцев тренерами.
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Будет ли Шевченко тренером или войдет в партию вместе с лисой Алисой, в Украине от этого ничего не поменяется...
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Ли Якокка - Карьера менеджера:

Однажды за обедом вдвоем с легендарным футбольным тренером и моим другом Вэнсом Ломбарди я спросил его, как он представляет себе формулу успеха. Я хотел точно знать, как создается команда-победительница. То, что он мне ответил в тот вечер, в такой же мере верно для мира бизнеса, как и для спорта.
«Начинать надо с обучения самым элементарным вещам, - сказал Ломбарди. - Игрок должен знать основные правила и приемы игры и уметь правильно выбрать позицию на поле. Далее, его надо приучить строго соблюдать правила. Это важнейшее требование дисциплины. Игру надлежит вести дружной командой, а не неорганизованной кучкой индивидуальных игроков. В команде не место солистам».
Затем он продолжал: «Однако встречается немало тренеров в хороших футбольных клубах, игроки которых владеют техникой игры и строго соблюдают дисциплину, но тем не менее проигрывают. Здесь мы подходим к третьему требованию: чтобы уметь играть сыгранной командой, ее члены должны бережно относиться друг к другу. Они должны любить друг друга. Каждому игроку следует думать о своем соседе и говорить себе: "Если я не остановлю того парня из команды противника, Полу могут сломать ноги. Мне необходимо хорошо справиться со своей задачей, чтобы и Пол сумел справиться со своей"».
«Различие между посредственностью и талантом, - утверждал Ломбарди, - заключается в том, какие чувства питают друг к другу члены команды. Большинство людей называют это духом товарищества. Когда игроки проникаются этим духом, вы уже знаете, что вам досталась команда-победительница».
Затем он в смущении проговорил: «Но, Ли, зачем я все это рассказываю вам? Ведь вы управляете компанией. А это все равно - руководить ли футбольным клубом или корпорацией. В конце концов, разве один человек строит целиком весь автомобиль?»
Ломбарди сказал, что хотел бы побывать на предприятиях компании «Форд» и посмотреть, как изготовляются автомобили; я пообещал пригласить его в Детройт. Однако вскоре после нашей беседы за обедом он попал в больницу с неизлечимой болезнью. Я с ним встречался лишь несколько раз, но у меня не идут из памяти его слова: «Выходя на футбольное поле, каждый футболист должен отдаваться игре целиком - с головы до пят. Играть должен каждый дюйм его тела. Некоторые парни играют головой, и, конечно, надо стараться быть первым среди тех, кто специализируется на том или ином приеме. Но самое главное, в игру надо вложить всю душу. Если повезет и подыщешь парня, способного и головой играть, и всю душу вкладывать в игру, такой парень никогда не покинет поля в роли побежденного».
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Почему не Маркевич? Он бы хоть заставил Ракицкого гимн выучить.
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Флаг ему в руки.На следующем отборе куда-либо будем 4ми.
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Чуть более чем за 1 год провалил Евро-2016 и отборочный к 2018. Вывод? - естественно, оставить! А хорваты, дураки, перед последним туром меняют тренера и проходят дальше.
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Шева-нормальний тренер,з молодого покоління.проблема в гравцях-які футболісти можуть бути в чемпіонаті ,де грають лопухи?з яких клубів брати?
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Він ніякий тренер. Він нічого не тренував. А у збірній, де він не вибирає гравців, не встигає награвати схеми, не виховує молодь, а просто керує дводенною біганиною, показав невдалий результат. Його не можна оцінити. Він нуль.
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Для нас главное стабильность, чтобы зРада, президент, ну и тренер - все на месте... долго...
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Это после того, как провалил почти шаровую группу?
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навіть,якщо на Таврію посадити за кермо Райкінена-він все одно не переможе.кого набирати-назви прізвища?
може тебе тренером поставити?
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Исполком. Райсовет. Комитет. Бюро. Заседание. Комиссия. Мандат. Методы. Оргвыводы.Протокол. Усилить. Поднять.
Слушали. Постановили. Политбюро. Разруха. Считать неудовлетворительной.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныШевченко остается на посту главного тренера сборной Украины на следующие два года
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