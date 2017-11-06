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Теги: электронная система (92) Мининфраструктуры (509)
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Мининфраструктуры планирует создать единую информационную систему транспортных ведомств

В Министерстве инфраструктуры Украины планируют создать единую информационную систему, которая объединит все подконтрольные ведомства.

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