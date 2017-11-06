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Теги: налоговая милиция (1725) Донбасс (16590) ГФС (3388)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Фантом" не пропустил с оккупированной территории горно-шахтное оборудование. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом", которые несут службу в составе фискального наряда, пресекли попытку ввоза на подконтрольную территорию горно-шахтного оборудования.

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Дык дома уже у каждого своя копанка,вот мужик и модернизировать ее решил.
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Якщо це гірношахтове обладнання то мій Ланос треба називати Бентлі.
Фантоми, ви дебіли?
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Лебедка..как раз для копанки....А вот почему запретили..непонятно..от туда пусть везут,.а вот туда..не пропускать..и бабло то же
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Оттуда не пропускають. У результаті до шахт України не доходить унікальне обладнання технології яких не так то просто повторити.
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Протокол - ладно... А судьба оборудования? Назад завернули? Или на склад вещдоков? Ахметка потом придёт брать во "временное пользование" (как в "Зелёном фургоне")?
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какая-то совдепия весом в тонну двести кило паскудно покрашенная веником
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Тому що не нове, витягли з закритих шахт, точно для копанки.
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Офигеть , привід з СП-220 (червона желізяка) , він же важить десь з тону ! Як вони його до буса вперли ?
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правильно, надо иногда и показатели давать.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Фантом" не пропустил с оккупированной территории горно-шахтное оборудование. ФОТОрепортаж
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