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Теги: авто (4646) Одесса (6113) суд (21893) таможня (1445) транзит (502) штраф (22)
Тему создал: Антон Татарніков

Суд оштрафовал одесситку за еврономер на 3 миллиона гривен, - "Думская"

Приморский районный суд Одессы признал законным постановление Одесской таможни и наложил штраф на водителя Cadillac Escalade 2007 за нарушение условий транзита через таможенную территорию Украины.

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Почему вы так думаете, что ЕСПЧ вообще будет рассматиривать этот случай и если да, то почему он признает правоту этого человека?
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1 - сума штрафу - захмарна
2 - всім зрозуміло , що ця справа - показова ! Треба просто залякати інших "євробляхарів"
3 - наші суди супекорумповані і це всім відомо
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АвтоЗАЗ и Богдан-Моторс приветствуют справедливое решение Приморского районного суда Одессы и просят все остальные суды, всех остальных городов принимать такие же.
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что за заголовок дурной, суд оштрафовал одесситку, киевлянку и тд. вот как надо примерно -"суд Одессы признал законным постановление Одесской таможни и наложил штраф на водителя Cadillac Escalade 2007 за нарушение условий транзита"
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дайте людям хоть на нормальных машинах поездить отмените бешеные пошлины и растаможки и бабло в бюджет пойдет так как люди зае..сь ездить на гробах 70-х годов за 1000 у.ече ж вы бля..и мусаров на анусы и богданы не садите
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почему ВР и През на ЗАЗе не ездит как Меркель, Макрон и т.д. например??!
пускай сделает ЗАЗ Эскалайт бронированный и ездит....
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Нужно головой думать перед тем, как бюлетень в урну бросать
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Никто не смеет рушить бизнес Васадзе и Порошенко в Украине! Все будут жестоко наказаны! Читайте и думайте, если есть чем:
Суд оштрафовал одесситку за еврономер на 3 миллиона гривен, - "Думская" - Цензор.НЕТ 1992
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Мы живем не в Украине, а в Урка-ине. А кто видел эту Одесситку?
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А к нам сегодня- Сам Князев пожаловал! И вот что он утверждает:

Около двухсот фактов незаконного использования взрывчатых устройств было зафиксировано в Украине с начала года. Тем не менее, глава Национальной полиции Украины заверил: это не 90-е. «Так, як було у 90-ті, вже не буде ніколи. Ми цього не допустимо», - заявил Сергей Князев во время брифинга в Мариуполе.
Он озвучил статистику. За 10 месяцев 2017 года в городах Украины гранаты взрывались 139 раз. Неопознанные (самодельные) взрывчатые устройства - 28 раз. Девять раз производились выстрелы из гранатометов. Причем в 83 случаях цель, которую преследовали «взрыватели», - банальное хулиганство. Например, кинуть гранату под машину или соседей напугать.(с)
Так шо, сограждане- фсё в полном порядке. Никакой опасности нет!
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А потом он скажет - я же только сказал, что никогда не будет так, как в 90-х... А будет лучше или хуже - про это я не словом не обмолвился...
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Надо делать проще, как в Израиле.
Ввозишь иномарку на год - оставляешь на таможне залог в размере таможенной пошлины платы.
При своевременном выезде тебе залог возвращают.
При нарушении срока пребывания залог уходит в доход государства.
Дешево и сердито, и никто не прикопается.
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Ну хитросделанные у нас хотят и рыбку съесть и на кол сесть.Законы не выполнять и орать а как в Европе
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а сколько в Земле обитованной пошлина на ввоз десятилетней колымаги?
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В Инете чувак отвечает про Израиль
"Нет единой пошлины.
В каждом конкретном случае она определяется сложным путём, с учётом производителя, года выпуска, объёма двигателя, первоначальной цены.Сумма налога составляет от 120% и более, в зависимости от перечисленных факторов.
При этом следует учесть,что марка автомобиля должна быть разрешена для личного экспорта министерством транспорта, а год выпуска автомобиля не должен превышать двух лет. "
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Брєд,в її діях немає складу порушення ст.485, тамумовою є декларування і розмитнення,підлог або неравдива інформація. Тьотка нічого не розмитнювала,рішення чисто договірне з податковою Одеси, знаю на особистій практиці, вони роблять те,що просить податкова,якщо відповідач не "переконав" баблом у зворотньому.
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Вот вам наглядный пример шоколадно олигархической судовой реформы украл миллиарды залог 270 тысяч гривен 500 тысяч и свободен здесь раз и три лимона для себя ничего для гоев лагерь
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Оштрафовали на 110.000$!

У кого-то в этом шоколадном королевстве мозги с адекватом не дружат.
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Украина вообще уникальная страна как своими странностями так и тупостью.Дочь получила Чешские права еще три года назад и ездит по Чехии регулярно и машина на ней так как сама ее купила нулевую и все было нормально пока не решила приехать домой на машине так первые проблеммы начались на украинской таможне где вертя документами на машину олухи не могли поверить что машина ее собственность и продержали ее на таможне более трех часов даже небвыясняя ее ли машина действительно а далее еще больший высер недалеко отойдя от таможни ее остановили наша доблесная ДПС и узнав что она украинка обявили ей что права евросоюза в Украине не действительны и ее должны оштрафовать.Благо что ей за словом в карман лезть не надо и имеет юридическое образование бенты так мотали что чуть из собой небприхватили ее права.
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Во время митингов владельцев авто на еврономерах под радой будочные обещали, что найдут компромисс. Опять сбрехали?
Плати за рухлядь под названием "ланос" по полной миллиардеру Васадзе, и даже не думай раззевать роток на дешевые европейские и американские автомобили.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд оштрафовал одесситку за еврономер на 3 миллиона гривен, - "Думская"
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