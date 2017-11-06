Суд оштрафовал одесситку за еврономер на 3 миллиона гривен, - "Думская"

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2 - всім зрозуміло , що ця справа - показова ! Треба просто залякати інших "євробляхарів"
3 - наші суди супекорумповані і це всім відомо
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пускай сделает ЗАЗ Эскалайт бронированный и ездит....
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Около двухсот фактов незаконного использования взрывчатых устройств было зафиксировано в Украине с начала года. Тем не менее, глава Национальной полиции Украины заверил: это не 90-е. «Так, як було у 90-ті, вже не буде ніколи. Ми цього не допустимо», - заявил Сергей Князев во время брифинга в Мариуполе.
Он озвучил статистику. За 10 месяцев 2017 года в городах Украины гранаты взрывались 139 раз. Неопознанные (самодельные) взрывчатые устройства - 28 раз. Девять раз производились выстрелы из гранатометов. Причем в 83 случаях цель, которую преследовали «взрыватели», - банальное хулиганство. Например, кинуть гранату под машину или соседей напугать.(с)
Так шо, сограждане- фсё в полном порядке. Никакой опасности нет!
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Ввозишь иномарку на год - оставляешь на таможне залог в размере таможенной пошлины платы.
При своевременном выезде тебе залог возвращают.
При нарушении срока пребывания залог уходит в доход государства.
Дешево и сердито, и никто не прикопается.
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"Нет единой пошлины.
В каждом конкретном случае она определяется сложным путём, с учётом производителя, года выпуска, объёма двигателя, первоначальной цены.Сумма налога составляет от 120% и более, в зависимости от перечисленных факторов.
При этом следует учесть,что марка автомобиля должна быть разрешена для личного экспорта министерством транспорта, а год выпуска автомобиля не должен превышать двух лет. "
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У кого-то в этом шоколадном королевстве мозги с адекватом не дружат.
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Плати за рухлядь под названием "ланос" по полной миллиардеру Васадзе, и даже не думай раззевать роток на дешевые европейские и американские автомобили.
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