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 Форум Украины(632973)
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Теги: Восточное партнерство (85) Европарламент (1301) Литва (1246) Евросоюз (12239) план Маршалла (13)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На следующей неделе Европарламент рассмотрит резолюцию по "Восточному партнерству" со специальным параграфом о "плане Маршалла" для Украины, - экс-премьер Литвы

На следующей неделе в Европейском парламенте будет принята резолюция с рекомендациями к саммиту "Восточного партнерства", в которой будет статья и по "плану Маршалла" для Украины, надеется член Сейма Литовской республики, экс-премьер-министр страны Андрюс Кубилюс.

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На савушкина снова задержали выплаты)), маются сердешные)
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Я понимаю, шо "План Кубилюса" - не звучит...
Но зачем жешь без надобности тревожить Джорджа Кэтлеттовича?
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все это слова,план Маршалла это бабки, а нынешним барыгам их не дадут , знают их способности
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буду, даже кило рошена собаке скормлю, а если нет ты плюнешь в портрет реформатора?
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у меня нет... покупать заподло и принтера нет. Был шапкокрада на роботе, стоял перевёрнутым...
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и я не уверен, что собаке можно столько сладкого.
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Отключили воду в Краматорске, якобы некоторые не платят за воду. А при чём тут те, которые платят. У нас что, коллективная ответственность? Совковый капитализм?
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Сепар, вали в Россию , там и тебе будет и вода и русский мир !
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Пидор, сиди под своим флажком, петух росиянский. Чего ты пронумерован, пидор.
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Так вы же написали, что воду отключили. А она Помолова...
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По факту надо возить гранаты в мирные города и там майнить свои биткоины.
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Денег не дадут , потому что разворуют. Дураков нет !
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… Гуде у світі Дзвін віщовий :- \ Знаки к війні усім дає, \ Що дим з Пандори тягне новий - \ Щоб всяк хапався за своє…\ Щоб все горіло і тріщало, \ А паньство грошики клепало, - \ Щоб усе Зло зійшлося тут…\ А з тим -- всі біди і увіччя, \ Безчесність й забуття Узбіччя, - \ Трут не дарма ж димівся ТУТ?!. \ З якого дива ТАМ зібрались \ Усі - неначе на Пожар?..\ Напевне, «скрепи» Зла зламались, \ Якщо піднявся такий шал…\ До Бойні ж всяка шваль сунула, \ Пандори ящик відімкнула, - \ З ключем тим - Путня-ГОСпідар…\
\ А для війни, як для злодійки, -\ ( Сам Бонапарт про те казав,)\ -
\ Потрібно крові і «копійки», \ Хто б що про те крутив-брехав…\
\ Війна! Війна! - кричать-палають \ Пекельним і гнівним вогнем,\
\ Але ж і Мудрі, знай, НЕ ЗНАЮТЬ, \ Що з отих «ЖНИВ» ми всі зберем…\ А поки що, дехто з підскоком, \ Поперлись к Бісу «на ралець»…\ До нас це все неначе боком, \ Але ж «ділам тим» - не кінець?..\ Паскудна Річ - зле Перехрестя, - \ Хто ж може Долю ту спізнать!..\ Якби ж всі біди і безчестя \ Народ міг ворогам віддать !.. \
\ Тепер чекай, що ТАМ зварюють, \ А «наші мудрі» тут сторгують: \ По чім «із молотка» підем, - \ Кому з нас в Пекло -
чи в «ЕДЕМ ?!.»\
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НайШакалАднейший завжди верещить :-"Мій народ, моя Україна!"...
Таки зррозуміло - план для "РОсШЕН"...
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Дипломатический скандал
История такая: наш посол в Сербии наговорил правильных вещей, будучи совсем не тем человеком, которому стоило бы всё это говорить. Сербы официально очень обиделись, посла уже вызвали на ковёр. За что обиделись:

"Ни один сербский гражданин не был отправлен в тюрьму за наемническую деятельность против Украины. Если я ошибаюсь - прошу сербское правительство опровергнуть мои слова", - заявил господин Александрович, - "...Такая деятельность считается терроризмом в Украине. Мы посылали информацию правительству Сербии, но ответа не получили".

"Россия использовала сербских экстремистов для совершения государственного переворота в Черногории, за счет сербских сепаратистов пытается дестабилизировать Боснию и Герцеговину... Россия использует сербский фактор для дестабилизации Македонии, Россия играет активную роль в противостоянии косовских сербов и албанцев, а также пытается создать напряженные отношения с Хорватией, продав сербам свои самолеты..."

А вот реакция лидера сербской радикальной партии Шешеля:

"Нет никаких наемников в России и русской земле, и никто не убивает украинцев. В русской Донецкой области борются сербские добровольцы на Сербской земле! Это область Славяносербия, которая создана еще в 18 веке, которую формировала русская царица Елизавета Петровна. Кстати есть еще одна сербская земля, находящаяся под оккупацией украинских нацистов - это новая Сербия, которая находится в сегодняшней Кировской области".

Для справки: из примерно 300 сербов, съездивших пострелять в украинцев, 24 предстали перед судом на родине, итог - домашние аресты и условно. Вышеупомянутый Шешель посещал Крым, в числе прочих представителей этого европейского государства. В 2016 году Сербия голосовала против резолюции ООН о нарушении прав человека в аннексированном Крыму.
* * *
Лучший коммент -- https://ukraine.d3.ru/diplomaticheskii-skandal-1478512/#21691178
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План Маршала это прекрасно, но без шоколадного ублюдка, иначе ничего не получится. Думаю америкосы это прекрасно понимают.
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Если этот план будет предусматривать контроль за деньгами извне, чоколадка лично будет против
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В Евросоюзе уже говорили: нынешней клике доверия нет.
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"Поэтому мы платим, когда что-то было сделано".

Меня устраивает, контроль и финансирование на то, что нужно. Доверие может и не самое высокое, но договороспособность есть. Пока украинский политикум не готов родить что-то более лучшее, то будут работать с этими.
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Самый эффективный план Маршалла для Украины это перенос средств провластных барыг с офшоров в Украину. А так, на месте запада, я бы этим ублюдкам ни копейки бы не дал. Морды отъели и ходят попрошайничают.
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МВФ мог бы для Украины попросить в долг у ПАП.
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Дмитро Гнап повідомив, що міжнародні корпоративні консультанти відмовилися співпрацювати з компанією ROSHEN через надмірну жорсткість та рішучість щодо Росії.
На следующей неделе Европарламент рассмотрит резолюцию по "Восточному партнерству" со специальным параграфом о "плане Маршалла" для Украины, - экс-премьер Литвы - Цензор.НЕТ 3966
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа следующей неделе Европарламент рассмотрит резолюцию по "Восточному партнерству" со специальным параграфом о "плане Маршалла" для Украины, - экс-премьер Литвы
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