На следующей неделе Европарламент рассмотрит резолюцию по "Восточному партнерству" со специальным параграфом о "плане Маршалла" для Украины, - экс-премьер Литвы

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Или я, шо-то правильно не понял?
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Но зачем жешь без надобности тревожить Джорджа Кэтлеттовича?
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\ А для війни, як для злодійки, -\ ( Сам Бонапарт про те казав,)\ -
\ Потрібно крові і «копійки», \ Хто б що про те крутив-брехав…\
\ Війна! Війна! - кричать-палають \ Пекельним і гнівним вогнем,\
\ Але ж і Мудрі, знай, НЕ ЗНАЮТЬ, \ Що з отих «ЖНИВ» ми всі зберем…\ А поки що, дехто з підскоком, \ Поперлись к Бісу «на ралець»…\ До нас це все неначе боком, \ Але ж «ділам тим» - не кінець?..\ Паскудна Річ - зле Перехрестя, - \ Хто ж може Долю ту спізнать!..\ Якби ж всі біди і безчестя \ Народ міг ворогам віддать !.. \
\ Тепер чекай, що ТАМ зварюють, \ А «наші мудрі» тут сторгують: \ По чім «із молотка» підем, - \ Кому з нас в Пекло -
чи в «ЕДЕМ ?!.»\
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Таки зррозуміло - план для "РОсШЕН"...
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История такая: наш посол в Сербии наговорил правильных вещей, будучи совсем не тем человеком, которому стоило бы всё это говорить. Сербы официально очень обиделись, посла уже вызвали на ковёр. За что обиделись:
"Ни один сербский гражданин не был отправлен в тюрьму за наемническую деятельность против Украины. Если я ошибаюсь - прошу сербское правительство опровергнуть мои слова", - заявил господин Александрович, - "...Такая деятельность считается терроризмом в Украине. Мы посылали информацию правительству Сербии, но ответа не получили".
"Россия использовала сербских экстремистов для совершения государственного переворота в Черногории, за счет сербских сепаратистов пытается дестабилизировать Боснию и Герцеговину... Россия использует сербский фактор для дестабилизации Македонии, Россия играет активную роль в противостоянии косовских сербов и албанцев, а также пытается создать напряженные отношения с Хорватией, продав сербам свои самолеты..."
А вот реакция лидера сербской радикальной партии Шешеля:
"Нет никаких наемников в России и русской земле, и никто не убивает украинцев. В русской Донецкой области борются сербские добровольцы на Сербской земле! Это область Славяносербия, которая создана еще в 18 веке, которую формировала русская царица Елизавета Петровна. Кстати есть еще одна сербская земля, находящаяся под оккупацией украинских нацистов - это новая Сербия, которая находится в сегодняшней Кировской области".
Для справки: из примерно 300 сербов, съездивших пострелять в украинцев, 24 предстали перед судом на родине, итог - домашние аресты и условно. Вышеупомянутый Шешель посещал Крым, в числе прочих представителей этого европейского государства. В 2016 году Сербия голосовала против резолюции ООН о нарушении прав человека в аннексированном Крыму.
* * *
Лучший коммент -- https://ukraine.d3.ru/diplomaticheskii-skandal-1478512/#21691178
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Еврокомиссар Хан о "плане Маршалла" для Украины: "Уровень доверия не очень высокий
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Меня устраивает, контроль и финансирование на то, что нужно. Доверие может и не самое высокое, но договороспособность есть. Пока украинский политикум не готов родить что-то более лучшее, то будут работать с этими.
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