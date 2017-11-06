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 Форум Украины(632973)
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Теги: законопроект (1965) территориальная целостность (132) Бурбак (277) Народный фронт (1230)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Требуем принять законопроект о восстановлении территориальной целостности Украины и признании России агрессором, - Бурбак

Фракция "Народный фронт" требует немедленного рассмотрения во втором чтении законопроекта о восстановлении территориальной целостности Украины (№7163).

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с АТО пишешь? Направление на Крым?
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НФ от Авакова внимание отвлекает? барыги своих не бросают. как это трогательно.
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Сможешь опровергнуть- говори. Не можешь- не пукай впустую. Тарифы настоящие. Знакомый с Донецка такое же озвучивал примерно...
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езжай к знакомому. Он же ж тебя не обидит?
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Может ты куда нибудь пойдешь?)))
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зачем? меня тут всё устраивает. А тебя привлекает ватный мир. И уже мало кто тебе даст тут культивировать ватный мир. Отсюда прекрасное предложение: езжай туда, где тебе будет хорошо. И другим жизнь не портишь и сам в "родном кругу"
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ты слепой или тупой?) Или ты просто лишнехромосомная кацапсина?)) Где ты увидел в моих словах что меня привлекает?)))) Я просто подтвердил цифры. Пшелвон троль кацапский. Совсем от стекломоя зрение у тебя плохое)))
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больше скобочек, это тебя ни разу не палит.
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о... обиделся впопучленец. Не надо было вопить "ПУТЕН ВВЕДИ". А так теперь и кацапов не любит и хунта ему плохая. Держись там, хорошего настроения... ну ты знаешь. И на лифте не катайся, мало ли что.
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Мордор-Рассея --
государство абсолютной мрази, Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье Фактом своего существованья. Подлость, воплощенная в
граните, Лжи всеоплетающие нити, Хамство, закрепленное в законах, Упыри и воры
на иконах. Царство безысходности и мрака, Душный пафос рабского барака, Наглые
раскормленные морды, Злобные завистливые орды. Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры, Снизу - тупо блеющее стадо, Коему другого и не
надо... Зря вздымают дряхлые химеры Липкие знамена тухлой веры - Нет тебе ни
веры, ни прощенья, Только ужас, стыд и отвращенье. Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже. Я благословляю все напасти - Те, что
разорвут тебя на части! Не зови меня - резона нету: Ты не мать мне. Ты -
болезнь планеты. Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит КОЛ в кровавую и жуткую твою
МОГИЛУ !!!
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загуглил, да тарифы такие, но нашел только за 2015г. Далее мне искать влом, но врядли там дороже чем тут. Там же нет БПП и прочей шоблы
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Спрашивал знакомого- с 15 не было повышений. Цифры актуальные. Но зарплаты там фиговые... Хотя и у нас сейчас с работой напряг.....
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там есть(был) мироточащий моторола пока был-была вода, сейчас воды нет, но зато тарифы во какие
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Врешь , скотина врешь ! Посмотри хотяб антизомби
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Кацапсинка не истери))) сам своих зомби смотри под боярку))))
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Ну и чего так истерить, кацапская скотина?!!
Ты ведь всё равно подохнешь в муках, кацапская мразь!
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это одна из личностей "Олега", наверно не стоит на него тратить время. Парень насоздавал аккаунтов типа "Олег какая_то_хрень twitter_id" и теперь пытается заработать на бояру.
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покукарекай, покукарекай петушок кацапский)))) и иди
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за Донецк не скажу, а в Луганске тарифы довоенные. Но вода 14 грн/куб (с водоотведением), у нас были едва ли самые высокие тарифы по воде в Украине, дороже Крыма.
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На каЗламордых, которые уж четвертую осень стирают ладошки до крови: "хАхлы зАмерзнут, к гАдалке ниХади!"
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правду пишет..шоколаднім петриётам неприятно..но шо делать
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ну если старый ольгинский бот подтвердил, то сомнений точно нет :D
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тю, так переезжай туда. Не жизнь, а сказка. Заведёшь себе много узкоглазых "друзей", они тебе покажут новую интерпретацию игры "бутылочка".
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а може краще припинити красти в народа? нє?
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ни Донецк, ни Луганск не платят Киеву за коммуналку. С населения деньги собирают, но не платят. Причем они как-то мнутся, когда люди спрашивают - а где деньги-то? Ну, "плохая Украина" отключила воду, но все понимают, что за долг. Правда, тут особо не позадаешь вопросы - тут тебе не Хунта, вмиг пришьют "разжигание ненависти к молодой республике, находящейся в состоянии войны с США!"
У нас еще тут хлеб дешевый - это большой пропагандистский выигрыш для местной ваты. Никто ж не думает, какой процент цены буханки - это газ и электричество, за который они не платят.
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да как сказать. На днях кровавая Хунта грозится отключить непокоренным шахтерам воду, долг что-то под 200 млн.
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Луганск, в гривне. Картошка - 12-15, морковка - 12-18, свинина - 130-150, говядина - 150, сосиски (русское говно) - 80, от ЛД получше - 100, молоко 0,9 л - 25, маршрутка - 5, бензин - 24-30.
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зарплата, если брать не топовые должности . "Гос"сектор/чиновники - 2,5 обычная, 4 - очень хорошая. Врачи - 2,7-3, коммунальные службы - 3, пенсия (не шахтер) - 1,5
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Та хоть 100500 законов напринимайте, вот только законы целостность не восстановят
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Смотрите, какие они оказывается поцриоты!!! А где же был этот курдюк с гамном все эти годы?
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Требовать очевидное...Да еще четыре года спустя...Это даже не признак , дурачины.
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Давно пора! А то крім звіздьожу,нічого в цій шарагі не робиться...
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Лицемірна тварина! А хто вам заважав визнати москву окупантом окремим нормативно-правовим актом ще 3, 5 роки по тому? Відгородтися колючим дротом, якщо воювати було нереально і тоді все було б чітко і зрозуміло:
Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949
Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони

А зараз прикриваючись благими намірами та ідеєю визнання москви окупантом, Педрило і Ко намагається пропхати цей так зв "закон" про інтеграцію донбасу для імплантації ракової пухлини в тіло України, з усіма відповідними наслідками- поширення тероризму на всю територію країни,до ВР, амністію вбивць і зрадників-колаборантів, які матимуть право створювати свої місцеві органи влади, загони міліції,обирати своїх суддів, прокурорів, торгувати з підерацією без дозволу Києва...
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Але «наші» не наші силові структури, які стояли і стоять на "атасі" СИСТЕМИ грабунку задуреного і обдертого до нитки Народу були - і далі будуть Охоронцями Їхніх маєтків-статків, та тим багатовекторним Пужалом-палицею для залякування НЕТАКмислячого стада, з подальшим їх обкорнанням "під абсолютний НУЛЬ" ! Отже : - своїм - УСЕ !.. чужим - "Закон" !.. Постійно і нахабно підвищуються (до неймовірних) виплати суддям, прокурорам, які обслуговують їхні ж шкурні інтереси по тотальному пограбуванню і так уже обдертого до нитки Народу - А вдови наших Героїв АТО з дітками нехай обмиються гіркими сирітськими слізьми?!. - Так хто ж насправді обороняє Вітчизну - а хто охороняє їхні зажирілі, обпаскуджені ж*пи в шоколаді ?!.
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Как у "фронтовика" Авакова министерское кресло под задницей зашаталось, так НФ территориальной целостностью Украины обеспокоился. с 14 года на Донбассе кровь льется а они опомнились. Ответный ход, однако
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ааа, ну да... а че там с неприкосновенностью, выборами и а.судами?
профессионально народу головы дерьмом забивают. Сейчас тысяча трелей набежит и начнут любым поводом пидалить тему, лишь бы о вышеуказанном забыть.
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Требуем принять законопроект о восстановлении территориальной целостности Украины и признании России агрессором, - Бурбак
--------
Так кто тебе Злой буратина, Бурбак?!!
Неужели ты сам. шоколадное ничтожество, у которого как не было, так и нет "большинства"?!!
Так выходит ты сам себя... в смысле сам себе в задний проход... Да, Бурбак?!! Голосов как не было, так и нет?!!
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ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ!!!
(и что? прекратилась?)
я очень хочу чтобы она, бесноватая, прекратилась, но от того что я буду сотрясать воздух своими требованиями не пойми к кому... она точно не прекратится...
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щось останні новини такі, заголовок прочитав і так само щось буркнув в коменті. Про що вони? Чому все це більше схоже на те що хлопчаки там з пустого в порожнє і говорять і робліять...
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Мажорная сотня: весь мир увидел как живут дети украинских политиков во время войны!

За воплями слава Украине и вышиванками кроется гнилая душонка и состояние на сотни миллионов

В самой нищей стране Европы с самыми богатыми чиновниками, прокурорчиками и судьями, где 90% людей недоедают, а 10% распределяют все национальное богатство, есть еще одна каста - это малолетние отпрыски мажоры хозяев Украины.
За воплями слава Украине и вышиванками кроется гнилая душонка и состояние на сотни миллионов.
Их жизни позавидуют голливудские звезды. Самые дорогие вещи, самая элитная недвижимость.
Сегодня стало известно о бизнесе еще одного юного шакала, сына фейкового Генерального Прокурора.
28-летний Александр Луценко зажил жизнь богов, после того как Небесная сотня пала смертью храбрых, а гидна украинская нация прогнала тирана Януковича.
Его бизнес оценивают более чем в 1 миллиард гривен! И это не потому, что 28 летний отпрыск Луценко такой умный, это потому, что Украина превратилась в рабское государство которое управляется хозяевами.
В базе Минюста отпрыск Луценко фигурирует как владелец около 50 фирм!
Это «Грандвуд» и «Веар», которые занимаются лесопильным производством, «Сити конект», где в сфере деятельности указан пассажирский транспорт, «Грин Вейв» с неспециализированной оптовой торговлей и «Бел Фам», предоставляющая услуги парикмахерским и салонам красоты.
В интернете удалось найти несколько ваканций фирмы «Веар», расположенной на малой родине Юрия Луценко - в Ровенской области.
В прошлом году они искали специалиста деревообрабатывающих станков на зарплату в 4 тыс. грн (то есть чуть больше минимальной зарплаты).
Также отпрыск Луценко занимается ювелиркой и янтарем который крышует его отец, фейковый прокурор.
В сферу деятельности юного мажора входит и строительство, и сдача в аренду десятков тысяч квадратных метров жилой и нежилой недвижимости, и грузоперевозки с Китая, и лес, и вода, и много другого бизнеса.
[Мажорная сотня: весь мир увидел как живут дети украинских политиков во время войны!]: Посмотри! http://ua24ua.net/magornaya_sotnya_ves_mir_uvidel_kak_givut_deti_ukrainskih_politikov_vo_vremya_voyni/
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А в кого цей грізний Бурбак може вимагати ? Вони ж самі і є більшість - хто їм 3 роки заважав ?!
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Требуем принять законопроект ...

Нужно не требовать а заставлять!
Дай по морде каждому кто в коалиции, тогда примут.
.
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распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 3 нояб.
В Кургане девушка пошла на свидание с ополченцем из ДНР, приехавшим в отпуск, он её пытал 4 часа, откусил нос и уши,пишет газета «Новый мир»

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/926506422262730752
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Ужесточить закон о сепаратизме и коллаборационизме. Признать агрессором рф , территории оккупированными, даты начала оккупации, никакой торговли с этими территориями, никакой финансовой помощи и никаких снисхождений . Потом закон деоккупации, а закон деинтеграции вообще не к времени.
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Когда вы радовались,что убирают Яценюка,я писала,что вы еще будете жалеть.Не знаю,что должно произойти,чтобы это прошло в раде
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а що там відбулося... і чому хтось повинен шкодувати за Яйценюхом ?
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Агалтєлий папулізм...астанавітесь...барцуни з мєльніцамі...)
"Легалізації Мінських домовленостей в українському законодавстві не буде"Джерело:https://ua.censor.net.ua/n461857(с)

Рада Безпеки ООН на своєму засіданні 17 лютогоодноголосно прийняла резолюцію по Україні на підтримку мінських домовленостей. Постпред України в ООН Юрій Сергєєв виклав в Twitter повний текст резолюції:

1. Схвалює "Комплекс заходів по виконанню мінських угод", прийнятий і підписаний в Мінську 12 лютого 2015 року (Додаток 1);

Відповідно до статті 39 Глави VI Статуту ООН Рада Безпеки визначає існування будь-якої загрози миру, будь-якого порушення миру або акту агресії, та робить рекомендації чи приймає рішення щодо того, які заходи слід застосувати для підтримки або відновлення міжнародного миру та безпеки.
Зокрема, згідно зі статтею 41 Глави VI Статуту ООН Рада Безпеки уповноважена вирішувати, які заходи, не пов'язані з використанням збройних сил, повинні застосовуватися для виконання її рішень, і вона може вимагати від членів ООН застосування цих заходів.
Згідно зі статтею 25 глави V Статуту ООН, члени Організації погоджуються, відповідно до цього Статуту, підкорюватися рішенням Ради Безпеки та виконувати їх.
Ми однозначно за визнання Росії агресоромДжерело:https://ua.censor.net.ua/n461857

на 4 році "АТО"?!
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Закон не принимают по простой причине, ждут указаний от волкера и суркова. о чем они там договорятся без Украины о судьбе нашей страны. Ну а "наша" власть готова поддержать любое решение принятое без нас, главное чтобы дали возможность и дальше грабить нашу страну.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТребуем принять законопроект о восстановлении территориальной целостности Украины и признании России агрессором, - Бурбак
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