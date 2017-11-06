Требуем принять законопроект о восстановлении территориальной целостности Украины и признании России агрессором, - Бурбак

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Всего на сайте: 243 писателя
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государство абсолютной мрази, Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье Фактом своего существованья. Подлость, воплощенная в
граните, Лжи всеоплетающие нити, Хамство, закрепленное в законах, Упыри и воры
на иконах. Царство безысходности и мрака, Душный пафос рабского барака, Наглые
раскормленные морды, Злобные завистливые орды. Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры, Снизу - тупо блеющее стадо, Коему другого и не
надо... Зря вздымают дряхлые химеры Липкие знамена тухлой веры - Нет тебе ни
веры, ни прощенья, Только ужас, стыд и отвращенье. Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже. Я благословляю все напасти - Те, что
разорвут тебя на части! Не зови меня - резона нету: Ты не мать мне. Ты -
болезнь планеты. Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит КОЛ в кровавую и жуткую твою
МОГИЛУ !!!
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Ты ведь всё равно подохнешь в муках, кацапская мразь!
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У нас еще тут хлеб дешевый - это большой пропагандистский выигрыш для местной ваты. Никто ж не думает, какой процент цены буханки - это газ и электричество, за который они не платят.
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Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949
Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони
А зараз прикриваючись благими намірами та ідеєю визнання москви окупантом, Педрило і Ко намагається пропхати цей так зв "закон" про інтеграцію донбасу для імплантації ракової пухлини в тіло України, з усіма відповідними наслідками- поширення тероризму на всю територію країни,до ВР, амністію вбивць і зрадників-колаборантів, які матимуть право створювати свої місцеві органи влади, загони міліції,обирати своїх суддів, прокурорів, торгувати з підерацією без дозволу Києва...
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профессионально народу головы дерьмом забивают. Сейчас тысяча трелей набежит и начнут любым поводом пидалить тему, лишь бы о вышеуказанном забыть.
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--------
Так кто тебе Злой буратина, Бурбак?!!
Неужели ты сам. шоколадное ничтожество, у которого как не было, так и нет "большинства"?!!
Так выходит ты сам себя... в смысле сам себе в задний проход... Да, Бурбак?!! Голосов как не было, так и нет?!!
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(и что? прекратилась?)
я очень хочу чтобы она, бесноватая, прекратилась, но от того что я буду сотрясать воздух своими требованиями не пойми к кому... она точно не прекратится...
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За воплями слава Украине и вышиванками кроется гнилая душонка и состояние на сотни миллионов
В самой нищей стране Европы с самыми богатыми чиновниками, прокурорчиками и судьями, где 90% людей недоедают, а 10% распределяют все национальное богатство, есть еще одна каста - это малолетние отпрыски мажоры хозяев Украины.
За воплями слава Украине и вышиванками кроется гнилая душонка и состояние на сотни миллионов.
Их жизни позавидуют голливудские звезды. Самые дорогие вещи, самая элитная недвижимость.
Сегодня стало известно о бизнесе еще одного юного шакала, сына фейкового Генерального Прокурора.
28-летний Александр Луценко зажил жизнь богов, после того как Небесная сотня пала смертью храбрых, а гидна украинская нация прогнала тирана Януковича.
Его бизнес оценивают более чем в 1 миллиард гривен! И это не потому, что 28 летний отпрыск Луценко такой умный, это потому, что Украина превратилась в рабское государство которое управляется хозяевами.
В базе Минюста отпрыск Луценко фигурирует как владелец около 50 фирм!
Это «Грандвуд» и «Веар», которые занимаются лесопильным производством, «Сити конект», где в сфере деятельности указан пассажирский транспорт, «Грин Вейв» с неспециализированной оптовой торговлей и «Бел Фам», предоставляющая услуги парикмахерским и салонам красоты.
В интернете удалось найти несколько ваканций фирмы «Веар», расположенной на малой родине Юрия Луценко - в Ровенской области.
В прошлом году они искали специалиста деревообрабатывающих станков на зарплату в 4 тыс. грн (то есть чуть больше минимальной зарплаты).
Также отпрыск Луценко занимается ювелиркой и янтарем который крышует его отец, фейковый прокурор.
В сферу деятельности юного мажора входит и строительство, и сдача в аренду десятков тысяч квадратных метров жилой и нежилой недвижимости, и грузоперевозки с Китая, и лес, и вода, и много другого бизнеса.
[Мажорная сотня: весь мир увидел как живут дети украинских политиков во время войны!]: Посмотри! http://ua24ua.net/magornaya_sotnya_ves_mir_uvidel_kak_givut_deti_ukrainskih_politikov_vo_vremya_voyni/
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Нужно не требовать а заставлять!
Дай по морде каждому кто в коалиции, тогда примут.
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В Кургане девушка пошла на свидание с ополченцем из ДНР, приехавшим в отпуск, он её пытал 4 часа, откусил нос и уши,пишет газета «Новый мир»
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/926506422262730752
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"Легалізації Мінських домовленостей в українському законодавстві не буде"Джерело:https://ua.censor.net.ua/n461857(с)
Рада Безпеки ООН на своєму засіданні 17 лютогоодноголосно прийняла резолюцію по Україні на підтримку мінських домовленостей. Постпред України в ООН Юрій Сергєєв виклав в Twitter повний текст резолюції:
1. Схвалює "Комплекс заходів по виконанню мінських угод", прийнятий і підписаний в Мінську 12 лютого 2015 року (Додаток 1);
Відповідно до статті 39 Глави VI Статуту ООН Рада Безпеки визначає існування будь-якої загрози миру, будь-якого порушення миру або акту агресії, та робить рекомендації чи приймає рішення щодо того, які заходи слід застосувати для підтримки або відновлення міжнародного миру та безпеки.
Зокрема, згідно зі статтею 41 Глави VI Статуту ООН Рада Безпеки уповноважена вирішувати, які заходи, не пов'язані з використанням збройних сил, повинні застосовуватися для виконання її рішень, і вона може вимагати від членів ООН застосування цих заходів.
Згідно зі статтею 25 глави V Статуту ООН, члени Організації погоджуються, відповідно до цього Статуту, підкорюватися рішенням Ради Безпеки та виконувати їх.
Ми однозначно за визнання Росії агресоромДжерело:https://ua.censor.net.ua/n461857
на 4 році "АТО"?!
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