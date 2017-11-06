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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: ликвидация (386) Лысенко (1099) Антитеррористическая операция (17659)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За прошедшую неделю на Донбассе были ликвидированы 10 и ранены 24 террориста, - спикер АТО. ВИДЕО

За прошедшую неделю потери противника составили 34 человека, из них 10 убиты и 24 ранены.

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раз в неделю кидают дротик, куда попадёт, такую цифру и называют. И боже упаси попасть в 1

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в контру не играли чтоли, с террорами борется спецназ, а не военные
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На Донбассе задержан "дружинник" оккупантов, который ехал за украинской пенсией
"54-летний местный житель Макеевки полгода работал на боевиков и получал от них зарплату. Однако пенсию решил оформить от украинской власти. Во время приезда в Волноваху за денежным обеспечением его разоблачили", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ватник почти всю жизнь занимался частным извозом людей на собственном автомобиле, а в августе 2014 года решил сменить "вид деятельности" и пришел в "военную комендатуру" террористов-оккупантов. Поддерживал руссмирянских оккупантов, а потому и решил добавить и свой вклад в укрепление русского "порядка" в Макеевке.


Так, при желании помогать власти "ДНР" новобранца назначили помощником дежурного коменданта. Он заступал на службу в форме, но оружия новичку не доверили. Калорад рассказал, что в помещении дежурной части был металлический сейф, в котором находилось 5 автоматов АК-74. Ключи от сейфа были только у старшего смены, однако их он никому не передавал.

В обязанности помощника дежурного входило принимать вызовы от жителей, и направлять патрули по указанному адресу. Боевики "ДНР", в свою очередь, доставляли "виновных" в комендатуру. За свою работу денег ватник якобы не получал, только продуктовые наборы (пайку), которыми он обеспечивал свой выводок.

В феврале 2015 года пособник боевиков уволился из комендатуры, потому что их подразделение начали переводить в ряженное казачество (в кизяки). А далее устроился экспедитором на газовозе и перевозил автомобильное топливо с границ РФ. На новой должности он также долго не задержался. Житель Макеевки зарегистрировался в Волновахе как переселенец и планировал получать украинскую пенсию. О своем пособничестве никому не рассказывал и надеялся, что никто никогда не узнает об измене.

На въезде в город ватную мразоту остановили полицейские и во время проверки установили его преступную деятельность, предусмотренную ч. 1 ст. 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа прошедшую неделю на Донбассе были ликвидированы 10 и ранены 24 террориста, - спикер АТО. ВИДЕО
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