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Теги: конфликт (765) Шкиряк (557)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Никто меня не бил и ничего страшного со мной не произошло. Никаких моих обращений в правоохранительные органы не будет, - Шкиряк

Зорян Шкиряк уверяет, что отнесся к возникшей потасовке с митингующими под зданием Высшего специализированного суда Украины спокойно и с пониманием.

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А вот за такой поступок, Шкиряку респект!
Ситуация и так напряженная, чтобы не было б усуглубления, то считаю, что правильно отписался...
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шкиряк просто и так обоср@лся и не хочет усугублять еще больше на фоне аваковских рюкзаҡов
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Ты у себя трусы провеь, потому что не представляю, как еще можно унюхать из-за границы говно.
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Собрался с силами и героически ответил нападавшим ... в фейсбуке
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Толпой на одного нападать - это так смело. И по-кацапски.
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они на Народ Украиньі напали толпой , отобрав - обесценив пенсии в ЧЕТЬІРЕ РАЗА , пенсии , которьіе насчитало Государство ..........
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Де ви побачили, щоб його хтось бив? Висловили до ньго своє відношення, і все
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не то что героически толпой на одного
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Он привильно сказал,шакалы! Ибо один на один 100 % из них засцит с ним бодаться в подворотне за углом.
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Та ладно. Хотіли б побити, побили. Не в українських традиціях робити самосуди.
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так кого все-таки побили - Зоряна или Шкиряка?
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***
- Сань, а ты как своих близнецов различаешь?
- Легко. По именам. Одного зовут Гена,а другого - Люба.
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кстати...
моих близнецов зовут Игорь и Настя!
мне говорят: так они у тебя не близнецы, а двойняшки!
я отвечаю, что близнецы они...
в общем, врачи сказали, что это очень редкий случай, когда с ОДНОЙ яйцеклетки (или как там правильно, уже не помню) рождаются разнополые дети... Обычно - однополые...
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да им Бог здоровья и счастья - каждому свое!
а вот родители (и Родина) пусть будут общие
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Спасибо!
Рожденные, кстати, они в начале Независимой Украины... 1992 год...
P.S. Уже внучке пятый год идет (дочка)... а вот сын, еще не порадовал... но, думаю, скоро будет )
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ещее чуть-чуть и смогут вообще ничего не почувствовать- покойникам не больно
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... я ж говорил , ТАК не БЬЮТ !!! так пар ВЫПУСКАЮТ !!!
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позорище, невозможно ни одному , кто повыше стоит не лесенке власти ,выйти одному в народ- загрызут, ПОЗОР ТАКОЙ ВЛАСТИ
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женічка, 3,14 - здуй на історичне кладовище(болото, гівно)
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Это прямоходячее недоразумение даже комментировать лень.
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Значит в следующий раз мандюлей отвесят по-взрослому...
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так, де треба голосувати, щоб цю всю сабакашвілі-здоту розігнали?
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як можна було допустити , щоб грузин правив в Україні ??
Де Патріотизм Українців ???
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Что это вообще за бомжи немытые там собрались?
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Антуан! Не мороси, обращайся! Тебе же один хрен, что в КатМанду, что в околоток - только рейтиг "добавляет".
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Блин! Попутал его имя с именем тела Антуаннеты Геращенко. Считайте это псевдонимом Зоряна.
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Коли будуть нести відповідальність потвори , які порушили та не виконали Конституції , Присяги , Статут Внутрішньої Служби , віддавши частину території України та В / Ч зі зброєю БЕЗ ЖОДНОГО ПОСТРІЛУ , тепер ті офіцери переховуються в Парламенті , коли Добровольці на Фронті - ЦЕ І Є ПАТРІОТИЗМ ?? ДЕ СОВІСТЬ ???? ДЕ ЧЕСТЬ ОФІЦЕРА ?????
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Повернули на грішну землю, щоб не думав що він на Олімпі, а народ десь там, внизу.
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Шо, пистюлей навешали катмандинскому? Какая прелесть!!!! Кто бы еще молотком прошелся по этой наркотической харе.
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Били не били...А штаны с трусами лучше выкинь ))
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Суд розглядая касаційну скаргу на вирок прикордоннику Колмогорову. Відео пряма трансляція https://www.radiosvoboda.org/a/news/28837675.html
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Біля Суду в понеділок
Бійка сталася така
Зоряна спочатку били
Ну а потім Шкіряка
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Зорик достойно повел,перед стаей шакалов!Ну и кто из них с яйцами..?шакальё,бля..
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Пора заканчивать с этими стадами грязных и небритых жлобов, которые ставят себя выше закона.
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Так а куди ж тоді всіх цих,що брудні та неголені,що ставлять себе вище закону : Олексійовича,Борисовича,Несторовича,ще одного Борисовича та інших???В Ростов всіх до Хведоровича?Так Ростов не резиновий.Ви там, в себе на РФ,побудуйте вже табір для провладних біженців з України.Скоро нова хвиля біженців)))
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Т.е. чистые и бритые, которые поставили себя вне закона и сидят на Банковой, лучше?
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Та ти шо! Ти прям такий законник, шо куда там нафіх!
Як обтирають ноги по тому закону ці панове з телевізорів, то вже на тому законі чистого місця нема
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ні жодного разу не шановне москальство, ви серйозно???
ви справді думаєте, що я дозволю якомусь іноземцю бути моїм президентом????
та буде летіти, пердіти та кашляти!
так йому й перекажіть
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Шкіряк працює на Авакова. Аваков керує прикордонниками. Прикордонника засуджують... Аваков не захищає підлеглого... Правомірність застосування зброї при виконанні службових обовязків перевіряється і визначається командирами та начальниками... В цьому випадку все зроблено через одне місце...
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доречі, якщо це гівно ще хоч раз назве мого президента баригою, отримає по хитрій грузинській пиці
так йому й перекажіть
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Ти навіщо другого секретаря посольства США побив?
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Отошел от страха,"звездюлей "не получил, и решил из себя настоящего мужика разыграть(попиариться).
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Так это с ним беседовали толпой. Объяснили ему толпой, какое он лайно. А бить толпой не стали бы 100%, там люди с честью, в отличии от Шкиряка, да и любого АТОшника хватило бы и один на один....

Народ, он всегда такой - ненавидит продажную власть толпой, потому что "толпа" - это и есть народ.
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Кацап ти спалився!
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кацапами тоже. Да еще и убивают в сириях, на данбасах и чечнях. И ничего - кацапобыдло покорно идет на бойню.
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эта шкуряга хотела проблеять что один раз не питорас?
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Никто меня не бил и ничего страшного со мной не произошло. Никаких моих обращений в правоохранительные органы не будет, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 5538 Wevelsburg

один раз не питорас?
06.11.2017 14:53


Тебе виднее. А Зорян и Шкиряк такого не писали и не говорили.
Спорь со своей головой как-то более уединенно.
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Друзья.?Мы тут все тебе ,наверно,такие же друзья,как и те люди! Порох,рыги,продажные судьи твои друзья
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На Майдане Незалежности в ночь на 5 ноября пятеро неизвестных напали на второго секретаря посольства США в Украине Омара Карденти.

Бидломандан потрібно зносити
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А це нормально, що вночі представник посольства США ходить наодинці без поліції? Хто ці провокатори? Київ нашпігований путінськими агентами. Влада нічогісінько не робить, щоб їх позбавлятись
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ВаЛера! А чого ви вирішали, що невідомі з міхомайдану, а не з АП? Ви там були?
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а в них робота така - писати так , аби інші люди в це повірили !
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це вони (АП) подякували за «Райські папери»
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Він має рацію - "погавкали і заспокоїлись" ... все , як він і казав !
Навіщо ж писати заяви ? ..))
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2 Банды - БПП и Народный Фронт - решили что можно стричь быдло без наказанно ...

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судячи з реакції - вирішили цілком логічно ... Цілим натовпом навіть Зоряна зі Шкіряком забуцати не змогли ...
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тупое мусорское быдло,показывает свой ничтожный "интеллект".......жители вольера,заробитчане!!!!!
Сука, это прежде всего люди!!!!
Ты чЕ туда поперся,за пиаром??? вам нечего уже не поможет,а этот эпизодик лишний раз подтверждает,что вас НЕНАВИДЯТ!!!!
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Надо біло Зоряну с правой а Шкирякуу с левой ублюдку в рожу заехать
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Ну после такого вьісера Шкиряка,ипало ему стоит начистить.
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И тогда он понял : что будут бить , возможно ногами.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНикто меня не бил и ничего страшного со мной не произошло. Никаких моих обращений в правоохранительные органы не будет, - Шкиряк
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