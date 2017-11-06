Никто меня не бил и ничего страшного со мной не произошло. Никаких моих обращений в правоохранительные органы не будет, - Шкиряк

dandelion wine
, Дорогой Я
, Володимир Миколаєць
, Paulo Kit
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Паравоз
, fresh guacamole
, Саша Крест
, SergTranscarpathian
, Gyro
, GayParade
, Кирпичев
, Tierre
, deww wedwerd
, Ali Hasan
, Gal
, Ruslan Tkachenko
, Alex Rozhenko
, Александр Пушкин c9e2ec70
, russkiy ukrainec
, Игорь Хирскл
, Senator S 01a656ec
, Alexandr Kimlach
, gontaruk
, Антон Скрепкин
, Чип
, Vlad Pr
, secret secret_too
, Дядя Жора
, Lvbnhj
, укропбандерівець
, rastapoltava e07dd210
, Horvi Hor d3d97a8c
, Власов Сергей b3083465
, Dmitry R
, Бумеранг
, IGORA
, Алла Новосад 5b57f84f
, Андрей Ильчук
, rock-n-roll
, Cтарий Кінь
, Urs
, Artaxerx II
, дмитро кук
, Elena I d817880d
, Ольга Липовенко
, Совестно за Брата
, Володимир Горбатько
, Kristobal Juan
, РОА
, NNN
, Olga Mansika
, Николай Янович
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Виктор Вик
, Doctor Solt
, Саша Саша Саша
, denis superman
, Лео Кот
, Trigger7
, neAlen
, Николай Ветров 57d4d184
, Vovcheg Zak
, Андрей Кумкин
, Bob2
, Надія Лезновська
, mak damaged
, 133133
, Elvic Vic
, oleole
, Александр Асдс
, Welt Schmerz
, andrei anrei
, Андрей Филипович
, Евгений Палиенко
, Vadym Tsyrkalyuk
, ПРАВДИВЫЙ
, Преображенский ФФ
, Давид Маркович Гоцман 551f3da5
, kalbasa
, Vladimir155
, XXXD 67ce5722
, kps
, J5X5 name 54b5d54b
, EUkozak
, Petro Good
, дядя Сеня
, Martyn Martynov 51317b19
, Сергей Яценюк 303ea0b9
, одессит2010
, Виталий Котов
, cimbitep
, Peterr
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Kdkd Kdkd
, пачую кожнава
, бостууга
, Алексей Бирзула
, Sca Manager
, Дядько
, kostjaua5
, Олег Сербин 10d6f9ec
, Юный_ Техник c631414e
, Инь Янь f32f1b38
, Євген Леонідович
, житель юговостока
, Володимир Волошин 55d42e7b
, Игор Ковальскії
, Debor
, Kost Crys
, Справедливый 778bf3f7
, Dron
, слава загоровский
, Василь Порохнавець
, geolog
, gunpowder in the grave
, Шрек Баблокат
, линда либерман
, Мирослав Грабовський
, малыш Бакинский
, Жорик
, Eugeniusz 1
, Bogdan_
, Maxim Isajew
, Григорий Пясецкий 2794aa59
, Змиевобандеровец
, Енот 84dd4c12
, Бывалый222
, Утилизация ватников
, Вова Вова 7f233bbb
, Egor Elk
, RussianChuckcha
, Андрій Вьюга ba9c14c4
, Doneckiy
, viyu bigprofessorso
, Русскоязычный
, Nesteryk Olena
, Центроболт
, росися вперде d82e7584
, Vitaliy Chaykovskiy
, DenZ
, Конотопець Виталий
, Гарик Лужанский e0e6ea16
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, uni Yaroslaw
, Проверка на вшивость
, Aleksey Nosulenko
, La Figa56 ab2ed38e
, Андрей Карпенко 22e09935
, VIKTOR KRUGER
, Понтий Пилат
, Та Да _________
, Іван Іванченко
, Edejvels .
, Игорь Дмитриевич
, раша в перде
, Плюю на Путю
, Roman Rjevskiy
, Rock Lived
, Валерий Проценко
, vivv555777
, Вячеслав
, vigo
, KingDiamond
, Alex Pushkash
, Шарик Корровский
, кацалапый хряк
, Смерть Ворогам 7ad7fd1f
, Андрій Шаман
SergTranscarpathian, Саша Крест, Ruslan Tkachenko, Кирпичев, fresh guacamole, GayParade, Володимир Миколаєць, gontaruk, russkiy ukrainec, secret secret_too, Gyro, Cтарий Кінь, Бумеранг, Artaxerx II, дмитро кук, Dmitry R, Лео Кот, Lvbnhj, Rita Olhovskaya 2208c582, NNN, Андрей Ильчук, Игорь Хирскл, andrei anrei, Urs, rock-n-roll, Tierre, Давид Маркович Гоцман 551f3da5, Ali Hasan, Дядя Жора, Николай Ветров 57d4d184, 133133, Elena I d817880d, Vladimir155, Peterr, Алексей Бирзула, neAlen, Vlad Pr, пачую кожнава, Дядько, Dron, Олег Сербин 10d6f9ec, kalbasa, ПРАВДИВЫЙ, Vadym Tsyrkalyuk, IGORA, Doctor Solt, слава загоровский, Чип, Василь Порохнавець, Gal, Бывалый222, Senator S 01a656ec, Антон Скрепкин, kostjaua5, Николай Янович, Petro Good, Maxim Isajew, Egor Elk, Игор Ковальскії, Саша Саша Саша, Bogdan_, Welt Schmerz, Kristobal Juan, Doneckiy, mak damaged, Гарик Лужанский e0e6ea16, Володимир Волошин 55d42e7b, Григорий Пясецкий 2794aa59, Та Да _________, Olga Mansika, RussianChuckcha, gunpowder in the grave, Сергей Боровой 8d42a1dc, Понтий Пилат, Виталий Котов, Алла Новосад 5b57f84f, Плюю на Путю
Всего на сайте: 246 писателей
Ситуация и так напряженная, чтобы не было б усуглубления, то считаю, что правильно отписался...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Сань, а ты как своих близнецов различаешь?
- Легко. По именам. Одного зовут Гена,а другого - Люба.
Ответить
моих близнецов зовут Игорь и Настя!
мне говорят: так они у тебя не близнецы, а двойняшки!
я отвечаю, что близнецы они...
в общем, врачи сказали, что это очень редкий случай, когда с ОДНОЙ яйцеклетки (или как там правильно, уже не помню) рождаются разнополые дети... Обычно - однополые...
Ответить
а вот родители (и Родина) пусть будут общие
Ответить
Рожденные, кстати, они в начале Независимой Украины... 1992 год...
P.S. Уже внучке пятый год идет (дочка)... а вот сын, еще не порадовал... но, думаю, скоро будет )
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Де Патріотизм Українців ???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бійка сталася така
Зоряна спочатку били
Ну а потім Шкіряка
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Як обтирають ноги по тому закону ці панове з телевізорів, то вже на тому законі чистого місця нема
Ответить
ви справді думаєте, що я дозволю якомусь іноземцю бути моїм президентом????
та буде летіти, пердіти та кашляти!
так йому й перекажіть
Ответить
Ответить
так йому й перекажіть
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Народ, он всегда такой - ненавидит продажную власть толпой, потому что "толпа" - это и есть народ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
один раз не питорас?
06.11.2017 14:53
Тебе виднее. А Зорян и Шкиряк такого не писали и не говорили.
Спорь со своей головой как-то более уединенно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бидломандан потрібно зносити
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Навіщо ж писати заяви ? ..))
Ответить
Ответить
Ответить
Сука, это прежде всего люди!!!!
Ты чЕ туда поперся,за пиаром??? вам нечего уже не поможет,а этот эпизодик лишний раз подтверждает,что вас НЕНАВИДЯТ!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить