"И родник начал работать", - пособники наемников РФ рассказали о чуде, сотворенном "святым Моторолой" при жизни. ВИДЕО

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Крупная колонна украинской бронетехники, пытавшаяся подобраться к линии
фронта для скрытной атаки позиций ДНР и ЛНР, была уничтожена
ополченцами. Всего Украина потеряла 57 боевых машин: танков, БМП,
грузовиков с живой силой и топливозаправщиков.
Военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин уверен, что участившиеся в последние дни обстрелы Донецка могут быть местью Украины за потерянную бронетехнику.
«Стоит отметить, что в первоначальном сообщении нет привязки к тому,
где именно была уничтожена эта бронетехника, как именно проводилось ее
огневое поражение, какие потери понес противник и т.д. Пока информация
достаточно размыта. Возможно, в дальнейшем появится больше информации о
данном столкновении и обстоятельствах, в которых оно произошло. В любом
случае, недавняя эскалация на линии фронта - обстрелы Донецка, обстрелы
на горловском направлении - свидетельствует о том, что потери с
украинской стороны действительно имели место и спровоцировали ВСУ на
истеричные ответные действия. Вполне возможно, что это - месть ВСУ за
уничтоженную бронетехнику»,- отметил Рожин
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а вот лифт уговорить не получилось...
У-у-у-у! БесовскАя машина!...
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