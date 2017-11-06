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 Форум Украины(632921)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: оккупация (7451) Донбасс (16585) наемники РФ (212)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"И родник начал работать", - пособники наемников РФ рассказали о чуде, сотворенном "святым Моторолой" при жизни. ВИДЕО

Пособники оккупантов в Донецке рассказали о чуде, сотворенном "святым Моторолой" при жизни в поселке Криничная возле Макеевки.

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Совет форумчанПравила форума
 
а этот даун с автомойки уже канонизирован гундяем? быстро однако
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они неадекватны все, на миллион процентов
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А шо ж эти бараны не сообразили Мотороллера в Крым отправить? Пусть бы там.. Зажали чудотворца?
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Названа причина участившихся обстрелов Донецка

Крупная колонна украинской бронетехники, пытавшаяся подобраться к линии
фронта для скрытной атаки позиций ДНР и ЛНР, была уничтожена
ополченцами. Всего Украина потеряла 57 боевых машин: танков, БМП,
грузовиков с живой силой и топливозаправщиков.
Военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин уверен, что участившиеся в последние дни обстрелы Донецка могут быть местью Украины за потерянную бронетехнику.

«Стоит отметить, что в первоначальном сообщении нет привязки к тому,
где именно была уничтожена эта бронетехника, как именно проводилось ее
огневое поражение, какие потери понес противник и т.д. Пока информация
достаточно размыта. Возможно, в дальнейшем появится больше информации о
данном столкновении и обстоятельствах, в которых оно произошло. В любом
случае, недавняя эскалация на линии фронта - обстрелы Донецка, обстрелы
на горловском направлении - свидетельствует о том, что потери с
украинской стороны действительно имели место и спровоцировали ВСУ на
истеричные ответные действия. Вполне возможно, что это - месть ВСУ за
уничтоженную бронетехнику»,- отметил Рожин
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Ай ай ай, останні 57 танків мавпи шмарками спалили, класна травка.
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теперь понятна причина поступление огромного количества раненых в больницы Мариуполя, а на сайты сепаров фоток героев с перечеркнутыми лицами
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И, что характерно, с такой "информацией", выползают, как правило, нулевки.
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А что ему делать, жизнь у него дерьмо, за окном дерьмо, вот и решил с нами поделиться.
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Когда вернём земли - что делать с этой СуперВатой?!
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Руська безумовно, а от на росії їм памятникі кладуть .
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там строят совково-религиозное образование ,и это получается по моему ...да и хуй на них
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С родником таки договорился,
а вот лифт уговорить не получилось...
У-у-у-у! БесовскАя машина!...
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Даже представить себе трудно, что бы произошло попроси мопед шоколада
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Кацапы,удивительные зверушки.- Сначала убъют,потом обожествляют. Ненавижу этих уродов...
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Цензор.НЕТФорум Украины"И родник начал работать", - пособники наемников РФ рассказали о чуде, сотворенном "святым Моторолой" при жизни. ВИДЕО
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