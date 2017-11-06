Защита Колмогорова: Гильзы, найденные на месте убийства, были отстреляны из оружия, не принадлежавшего обвиняемому (обновлено)

Змиевобандеровец
, А П 6d5dcd2e
, малыш Бакинский
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, Чуб
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, NEserega
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, SergTranscarpathian
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, Serge Severn
, Juli Schubs
, буков
, kuba
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, Artaxerx II
, Slithy Tove
, УАВ
, Лера Ларченко
, Larisa_BY
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, Андрей Ильчук
, Egor Elk
, Вовец Путлер-Капут 60b080be
, cimbitep
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, Tanya Stolyarenko 7cd20c2f
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, ПРАВДИВЫЙ
, Сергей Исаев 40904e12
, укропбандерівець
, Антон 3f8f498f
, Borboris
, Серов свидомый
, Alex Yustasu
, Іван Сірко f7c7121d
, Сын Расеи
, Vadym Tsyrkalyuk
, Вадим Гаврильчик
, variable general
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, дмитро кук
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, Власов Сергей b3083465
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, ukr_sks
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Всего на сайте: 207 писателей
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Вирок остаточний, оскарженню не підлягає.
Чули, судді Вищого придворного суду!!!
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Определяют по пулям, а не по гильзам!
Или защита не различает где пули, а где гильзы?
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Військовослужбовець виконав наказ та зупинив транспортний засіб. Всі події відбувалися не на мирній території, а в зоні, прилеглій до АТО, звідки й рухався зазначений транспортний засіб. Прокурор намагається моделювати всю ситуацію так, що нібито все відбувалося в мирний час.
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14.06.17 р. близько 10 години ранку на околиці м. Маріуполь в районі заводу «Азовсталь» з автоматів та гранатомета була обстріляна колона автомобілів Державної прикордонної служби.
В ході обстрілу 4 військовослужбовця поранено, 3 - загинуло, - повідомляє сайт Державної прикордонної служби.
Як стало відомо нашому виданню з власних джерел вояки які потрапили під обстріл та загинули - це військовослужбовці Навчального центру Державної прикордонної служби «Оршанець», який базується поблизу Черкас. ВІДЕО http://kropyva.ck.ua/content/v-mar-upol-zaginuli-prikordonniki-z-orshantsya
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