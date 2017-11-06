EN|RU|UK
Темы дня: Дело Колмогорова Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(632921)
  2113  23
Материалы по теме:  Дело Колмогорова
Теги: Высший спецсуд (38) Колмогоров (19)
Тему создал: Антон Татарніков

Защита Колмогорова: Гильзы, найденные на месте убийства, были отстреляны из оружия, не принадлежавшего обвиняемому (обновлено)

Согласно выводу эксперта, пулемет РПК, из которого на блокпосту под Мариуполем были произведены выстрелы, был закреплен за другим солдатом.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
прокурора, подготовившего обвинительное заключение, люстрировать за яйца
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с ватных мариупольских судей начинать надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суд відновив розгляд скарги на вирок прикордоннику Колмогорову (трансляція) https://www.radiosvoboda.org/a/news/28837675.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какое то торжество беззакония... Человек, воин, выполнял в числе прочих приказ командира. Он, что, должен был в условиях войны подвергнуть его сомнению? Во все времена ха это расстреливали. После такого судилища едва ли найдутся воины, которые захотят своими жизнями жертвовать во имя такого паскудного "правосудия"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно. Оправдывать не хотят - так хоть на таких технических моментах, когда уже невозможно точно установить чьи гильзы, и тому подобное, и толковать все сомнения в пользу обвиняемого - похерить и закрыть дело за недоказанностью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Суд сепаратистов просто посадил солдата без разбирательства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Колмогорова - з доганою, що невлучно стріляв, відпустити з залу суду. А іншого - кулеметника, виявити і нагородити за влучну стрільбу!
Вирок остаточний, оскарженню не підлягає.
Чули, судді Вищого придворного суду!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прокурор и судьи в Мариуполе очевидно сепары. Почему эти твари до сих пор на свободе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, і - як за це будуть відповідать судді двох судів?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Виплатити компенсацію за рахунок суддів, а їх на його місце за ґрати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яка різниця чиї гільзи? Військові діяли згідно Уставу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только хотел это написать - и вообще непонятно почему такие дела гражданский суд рассматривает. военная прокуратура его должна была бы судить если бы он не остановил нарушителя границы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не понял, гильзы тут причем?????
Определяют по пулям, а не по гильзам!
Или защита не различает где пули, а где гильзы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прокурор несе ахінею не процесі, стверджуючи, що військовослужбовець Колмогоров перевищив свої службові повноваження.
Військовослужбовець виконав наказ та зупинив транспортний засіб. Всі події відбувалися не на мирній території, а в зоні, прилеглій до АТО, звідки й рухався зазначений транспортний засіб. Прокурор намагається моделювати всю ситуацію так, що нібито все відбувалося в мирний час.
 показать весь комментарий
Ответить
 
п.с. Розстріл 14.06.14 р. українських прикордонників в Маріуполі.
14.06.17 р. близько 10 години ранку на околиці м. Маріуполь в районі заводу «Азовсталь» з автоматів та гранатомета була обстріляна колона автомобілів Державної прикордонної служби.
В ході обстрілу 4 військовослужбовця поранено, 3 - загинуло, - повідомляє сайт Державної прикордонної служби.
Як стало відомо нашому виданню з власних джерел вояки які потрапили під обстріл та загинули - це військовослужбовці Навчального центру Державної прикордонної служби «Оршанець», який базується поблизу Черкас. ВІДЕО http://kropyva.ck.ua/content/v-mar-upol-zaginuli-prikordonniki-z-orshantsya
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да какая разница, кому из солдат, принадлежат эти гильзы или пули. Машина не остановилась для досмотра, командир отдал приказ, солдаты его выполнили. Все логично и понятно. Тем не менее "правосудие" устраивает это показательное судилище. Позор такому правосудию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Правда ведь, был дождь, туман, по небу плыли тучи...по уставу - правильно стрелял".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЗащита Колмогорова: Гильзы, найденные на месте убийства, были отстреляны из оружия, не принадлежавшего обвиняемому (обновлено)
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SergTranscarpathian, буков, Vlad Pr, Игорь Хирскл, Чуб, Artaxerx II, Виктор Потоцкий ddddc13d, Андрей Ильчук, cimbitep, Змиевобандеровец, Романо Вабаго, Сын Расеи, Злий Грицько, Taras Franco, variable general, Juli Schubs, малыш Бакинский, belge, Dron, 133133, дмитро кук, Kio Fio, 5 копійок, амфаш, nightly hawks, Серов свидомый, Лера Ларченко, Ali Hasan, Arsen Kirillov, Kasper1088, Arkady Korshun, Ирод Снегуровик, Bigukrman я, Василий Граздич, ukr_sks, Vadym Tsyrkalyuk, Андрей Карпенко 22e09935, капитан овечкин, Ksenia VB, russkiy ukrainec, Tanya Stolyarenko 7cd20c2f, А П 6d5dcd2e, Лаур, Та Да _________, Analytics_000, Зая, EUkozak, Валерий Проценко, Lvbnhj, Борис Иванов 25d31a94, Севирин Арт, степан фантмасенко, Сергей Ефимов ab949a8b, Urs, Оріяна, vernon1010, Aleks_15, Сергей Ивашин, Саша Саша Саша, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Иван Карпов, olele, Николай Масло, Serega 62, Gal
 Всего на сайте: 207 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти