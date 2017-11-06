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Тему создал: Антон Татарніков

В этом месяце ВДВ станут Десантно-штурмовыми войсками и поменяют цвет берета. ФОТО

В ноябре Высокомобильные десантные войска (ВДВ) Вооруженных сил Украины станут Десантно-штурмовыми войсками.

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....а слово ДЕСАНТ это ССО ???? это и есть ШТУРМ !!! бросьте в меня камень если ДЕСАНТ это ОБОРОНА ))))))
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Надо пошить десятки тысяч новых беретов и шевронов, а это уже хорошие деньги!
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Новые береты и шевроны итак шьются...они не вечны...и у них есть сроки использования.....
Лучше пропойте заунывную песТню о том что Пэтя с Аваком ...ткани закупили....цвета марун...и теперь мульрны поднимут.....
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Ты лучше пропой соевую песню про то, что сейчас самый нужный момент для смены цвета беретов и названия рода войск! А то ВДВ не воюют, а ВШВ будут воевать лучше!
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Любые войска в бою могут переходить, как в фазу Атаки, так и в фазу Обороны.
Десант - это не ССО (силы специальных операций, спецназ).
Штурм может производиться разными подразделениями (и десантурой, и спецназом, и обычной пехотой и танками), по сути штурм это овладение укрепленной позиции противника, в основном посредством сильной, мощной Атаки.
После захвата данной позиции, подразделение вполне может переходить к Обороне, с целью её удержания в случае контрАтаки противника.
Короче бро, на тебя можно вывалить самосвал камней ))
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А десант с целью разведки...в качестве подкрепления....вы не рассматриваете...только ШТУРМ...??
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А ты в каких войсках служил, если служил?
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УУУУ садюга! Волчика за что? Нет на нее защитников животных. По что животинку замордувала паразитка!
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да ладно - не убила ведь - а только обезвредила))
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За тарифы женский спецназ и не такое может с Вовком сделать...
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предлагаю им 3 тибитейки (краповую ,хаки и голубую) так будет ЧЕСНО !!!! ну еще и ЖЕЛТУЮ )))) пускай будет.
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ещё петуха из говна состряпать и блины с лопаты жрать ...
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Вы с Володей? С Шараповым?
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Когда запретят перемещаться по мирным городам Украины в военной форме. Уже не поймешь кто военный, кто бандит. Нечего по городу бродить в униформе. Пусть носят форму на территории подразделений, а в городе в гражданской одежде.
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Тебя забыли спросить. Мирных городов нет оккупанты действуют и в тылу с помощю подобных как ты троллей включительно
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Лучше зеленые береты (как в США) - они уже проявили себя ..., а бордовые ХЗ.., мало о них слышно было...
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Бордовые береты носят десантники 57 стран, вт. ч. и НАТО. А "зеленые береты" - это силы спецопераций.
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Иван Романов fa513186 - ну, может быть... - не спорю здесь... Пускай будут бордовые... Просто зеленые овеяны романтикой.., что ли...
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А приумножение славы берета цвета Марун - в руках наших ДШВ!
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Десантники США сильно бы удивились такому заявлению.
В этом месяце ВДВ станут Десантно-штурмовыми войсками и поменяют цвет берета - Цензор.НЕТ 4715
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Irada - да, да - я уже со всеми согласился (смотрите выше)..Хватит меня уже пинать ногами...
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Всех не надо - достаточно врагов Украины в стойло загнать.
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Ни одна операция ВДВ во Вторую Мировую не завершилась успешно.Самое крупное провальное мероприятие било в Керчи - 2000 тисячи десантников закрепились на косе и через полтора часа били все уничтожени.В основном все наши десанти Немци убивали еще в воздухе......Вся типа слава ВДВ - ето советский ПИАР.Самими успешними войсками во Вторую Мировую били моряки - Немци их очень боялись....А ВДВ - ето легкие мишени бездумно посланние на смерть....Чем гордятся ВДВ шники и почему к ним столько внимания не совсем понятно....Советское кино сделало с них типа героев ,а на самом деле ето все не так.
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Не путайте совковые ВДВ и британские, совершившие НЕ ОДНУ удачную воздушно-десантную операцию. Именно британцы и стали носить бордовый берет, символизирующий кровь. которую проливают десантники. Но в одном вы правы. С 60-х, учитывая развитие средств ПВО, классическая воздушно-десантная операция из фильма "В зоне особого внимания" невозможна.
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....В основном все наши десанти Немци убивали еще в воздухе...
А наши разве с немцами воевали?
Почему немцы с большой буквы?
Да и вообще - наши (ваши) это кто?
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Наши - ето для меня два моих деда воевавших с Немцами....и миллиони Украинцев что воевали с фашизмом.....А кто наши для ВАС? Совковое ВДВ - ето пушечное мясо,дно и пример неефективного использования войск....
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polop Не надо сказки рассказывать. Чего только стоит дивизия Родицева, которая воевала в Сталинграде. 2 бригады десантников были высажены с воздуха при освобождении Киева. Десантные части приняли участие в освобождении моей родной Полтавы, обойдя город лесами и оврагами и с боем вынудили немцев отступить. Другое дело, что в начале в начале войны десантники были вооружены только легким стрелковым вооружением. А так они воевали с начала войны и до ее окончания.
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НЕТ, РЕШИЛИ ПОРУЧИТЬ ТЕБЕ, - СЛЕДИ ЗА УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА
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ДШВ
мне слышится ДеШеВо и сердито а вам?
а малиновые береты по-моему уже кто-то носит... или путаю
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Малиновые береты носит военная полиция (ВСП), "Президентский" полк ВСУ и полиция особого назначения. десантники же будут носить берет бордового цвета.
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Ну, асоціації - то таке. Комусь і ВДВ - «я би ВДуВ».
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Чего то мне этот цвет "maroon" дико напоминает цвет моего крапового берета... Как то извините не так. Меня дико гложет ревность (без шуток)...
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В нацгвардии отказались от российской традиции крапового берета. В настоящее время носят береты темно-синего цвета, а лучшие, после сдачи экзамена (аналогичного тому, который сдавали на краповый) носят этот берет со знаком отличия. В этом месяце ВДВ станут Десантно-штурмовыми войсками и поменяют цвет берета - Цензор.НЕТ 7815
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.... а мне НАСРАТЬ на шапку ВАЩЕ , из АКМС любого УШАТАЮ !!!
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Хорошо обосрали американцы "калашник" в фильме "Сделано в Америке".- Когда предлагали перевозить калаши Тому Крузу )) - Будешь перевозить это гавно.Оружие убогое,но лупит сильно ))
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Традиционный цвет берета десанта во всем мире - малиновый и бордовый. Голубой цвет был введен для советских ВДВ во время операции "Дунай", где ВДВ подавляли антисоветское восстание. В настоящее время голубые береты для десанта используют Россия и еще 5 стран - ее сателитов. Так же голубой берет для своих ССО использует Болгария. Отказ от голубого берета - это не просто смена образа, это демонстрация разрыва нашей армии с российской и приобщение к свободному западному миру.
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МОЖЕТ СНАЧАЛА НАДО ОБСУДИТЬ КАКАЯ ТЕХНИКА, ВООРУЖЕНИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ, ЭКИПИРОВКА ИМЕЕТСЯ У ДЕСАНТНИКОВ, ОТВЕЧАЮТ ЛИ ОНИ СЕГОДНЯШНИМ ТРЕБОВАНИЯМ ВЕДЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ВОЙНЫ, А ЗАТЕМ ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ №158 О ЦВЕТЕ БЕРЕТА?
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Как то стремно звучит абревиатура-ДЭШЭВЭ.....
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....меня БОЛЬШЕ напрягает БЕСКОЗЫРКА с ленточками в ЗУБАХ по такому БОЙЦУ пулять ЗАПАДЛО !!!! только хочется в РУКОПАШНОЙ с ним СОЙТИСЬ !!!! вот такой я ((((
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цапа не завидуй так явно - и да - шо за непорядок - где революция? - раз в 100 лет ))))
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Артилерія ВДВ вчетверо збільшила вогневі «м'язи»
В этом месяце ВДВ станут Десантно-штурмовыми войсками и поменяют цвет берета - Цензор.НЕТ 1826 Серпень 11, 2017

Війна підказала, яку конфігурацію артилерії потребують сучасні десантні підрозділи
Донедавна існував стереотип, що десантники - це такі собі «поліпшені піхотинці», яких викидають із парашутами з літальних засобів і які далі мають сподіватися на Божу прихильність і вдале приземлення. А вже потім, на тверді, ці хлопці беруться виконувати поставлене завдання. Звісно, певний реальний фундамент у цього уявлення таки існує.
Але правда в тім, що українські десантники на полі бою спроможні застосовувати практично весь спектр озброєння та військової техніки. Зокрема, артилерійської
Хоч би в складі якого війська перебував артилерист, його головне завдання - вогневе ураження противника. До початку АТО в українській армії існував підхід, що в цьому процесі частка ракетників та артилеристів становить до 70%. Проте досвід бойових дій на Донбасі свідчить про таке: вирішальна частка участі гармашів у справі ураження ворога доходить до 90%. Зокрема, це стосується артвогню частин Високомобільних десантних військ.
- До 2014-го відбувалося скорочення та оптимізація артилерійської компоненти десантного війська. Із жахом згадую, як це призвело до того, що в складі аеромобільної бригади лишався гаубичний дивізіон на Д-30. І навіть його збиралися обмежити. Нині виходимо на пристойний рівень озброєння десантних бригад, у яких достатньо САУ, мінометів та й Д-30 стало значно більше, - розповідає заступник командувача - начальник управління ракетних військ та артилерії ВДВ ЗС України полковник Сергій Артамощенко.
- Війна підказала, яку конфігурацію артилерії потребують сучасні десантні підрозділи? Як на мене, на відміну від багатьох армій світу, нам бракує легкого артозброєння. Ваша думка про використання за натовським зразком 60-міліметрових мінометів, таких, як ротний М224 армії США, що перебуває на озброєнні піхоти й десантників, - цікавлюся в співрозмовника.
- Ми наближаємося до запровадження й такої зброї (перспективний міномет М60 «Камертон» київського заводу «Маяк». - Авт.). 120-міліметровий міномет «Молот» пройшов тернистий шлях узяття на озброєння, і ми ним користуємося. Так, безумовно, такі речі, як 60-міліметровий міномет, теж потрібні. Але для всього є своє краще місце й кращий час для застосування. Цей зразок має обмежені дальність стрільби та дію ураження. Якщо бій веде батальйон, то наявність таких засобів не надто підсилює ефективність вогневого ураження противника. А от якщо працює група у варіації ДРГ, мобільного спецзагону, то ці міномети надзвичайно актуальні. Виходячи з того, яке ОВТ наразі є, наш компонент номер один - це самохідні гаубиці й міномети на базі багатоцільового легкоброньованого тягача. Хотілось би, щоб у нас були артсистеми, дальність ведення вогню яких перевищує характеристики подібної техніки противника. Також слід удосконалювати засоби виявлення та позиціонування сил ворога.
Спеціально не готують артилеристів для частин ВДВ. Сюди приходять «чисті» гармаші. Відтак офіцери опановують повний цикл повітрянодесантної підготовки, адже їм треба стрибати з літака разом із підлеглими слідом за гаубицями або самохідними мінометами «Нона», що також спускаються з неба під куполами. Артилеристи-десантники мають добряче засвоїти цю специфіку. Передусім те, що рейдові загони десанту почасти залишаються сам на сам із противником: діють автономно, з мінімальним боєкомплектом. Тому артилеристів у тільниках готують так, щоб бездумно не витрачали снаряди, ракети або гранати. Інший аспект: артилерія десанту має порівняно вищу динамічність і мобільність у діях. Зазвичай їй ставлять завдання, які слід виконати за короткий час, аби завдати супротивникові відчутного вогневого ураження. Необхідні навички гармаші ВДВ закріплюють на навчаннях, яких нині не бракує. Під час одного з них було відпрацьовано переміщення за 10 діб шістьма полігонами з виконанням бойових завдань. До того ж бійці до останнього часу не знають, на яких полігонах і за якою легендою все відбудеться.
До речі, на навчаннях зазвичай працює й наукова група командування ВДВ, яка має дослідницькі завдання. Як приклад - виконання вогневого завдання з поромної переправи взводом ракетних систем залпового вогню. Багато хто цей метод критикував: мовляв, нічого в тому немає гарного. Умовний противник діяв із протилежного боку Канівського водосховища. Треба було вплинути на противника, аби висадити на березі десант. Виникла потреба завдати вогневого ураження резервам, які підтягував «ворог». І так, щоб наші передові частини успішно закріпилися, створивши плацдарм (Ржищівський полігон). Рішення було адекватне, відповідало правилам і курсу стрільб. Пором із «Градом» вода не розхитувала, бо його фіксували катери з двох боків. Та й стрільбу тоді вели непрямою наводкою. Хоча й вона може бути ефективною.
На думку Сергія Артамощенка, перспектива десантної артилерії - у розробці мобільних мінометних та артилерійських комплексів на базі колісних автомобілів типу «Барс» або «Спартан». Вони повинні мати сучасну навігаційну апаратуру, значну автономність дій, здатність протягом короткого часу готувати належні дані й відкривати вогонь. Це загальносвітова тенденція. Наприклад, у США майже 15 років тому почали розбудову страйкер-бригад як проміжного варіанта між легкою піхотою та бронетанковими частинами. Їхня концепція імпонує командуванню українських ВДВ. У основі страйкер-бригади - восьмиколісні бронемашини Stryker. Такі частини оперативно транспортують літаки C-130, C-17 чи C-5. Страйкер-бригада озброєна понад 300 одиницями машин сімейства Stryker (широка гама моделей), має кількість 4,5 тис. бійців. Підрозділи та їхня техніка добре себе зарекомендували в Іраку та Афганістані. Але зациклюватися лише на броньовиках не варто. Українському десантові доцільно мати під боком власні комплекси РСЗВ. Артилерії слід забезпечувати повітрянодесантні сили, які вирушили в рейд, якісною вогневою підтримкою на максимально можливій дальності. Тому наразі триває розвиток цього напрямку.
- Напевно, чули про комплекс «Верба»? Це реактивна система залпового вогню на базі КрАЗу-6322 та бойової частини БМ-21 «Град», яку розробили харківські конструктори. Її ще випробовують, та ми покладаємо на неї неабиякі сподівання, - зазначає полковник Артамощенко. - Що там казати, коли її можна в сім разів швидше за «Град» перезаряджати, у неї вища точність вогню, нова захищена система зв'язку. Розмови йдуть і про розробку нової САУ калібру 155-міліметрів. Чекаємо на неї теж, як і на надходження сучасного звукометричного комплексу артрозвідки - такого, як РАЗК «Положення-2». Загалом нам удалося потужно наростити кількість артилерійських систем. Ці «м'язи» ВДВ збільшено вчетверо. Відповідно зросла й вогнева міць кожної бригади. Але потрібні сучасні технологічні «очі» та «мізки» в сенсі оперативного розуміння ситуації та швидкого впливу на неї. Завдяки волонтерам у нас є відповідні програмні комплекси, але проривом стане промисловий масштаб такого забезпечення.
Досвід початкового етапу війни довів: командирам ланок взвод - рота - батальйон придавали артилерію, але вони не могли правильно ставити їй завдання. Командування ВДВ сприяло тому, що тепер курсанти Одеського військового інституту, складаючи державний іспит, керують десантним взводом і приданим артпідрозділом.
- Коли я був за кордоном, мене вразило те, що загальновійськові командири в арміях НАТО додатково проходять ґрунтовні курси управління приданими силами - артилерією, авіацією, зв'язком тощо, - розповідає Сергій Артамощенко. - Львівська академія орієнтована на підготовку артилеристів для Сухопутних військ. Ми неодноразово піднімали питання: слід вводити до складу вишів навчальні взводи, які з першого дня готуватимуть гармашів із десантною специфікою. Приміром, раніше в Одесі вчили артилеристів з особливостями застосування в морській піхоті. Я саме так і вчився, досконало знаючи спецтехніку, про яку мої сухопутні колеги тільки чули. А ми змушені витрачати час, аби доводити до потрібної кондиції офіцерів-артилеристів. Приміром, учити правильно готувати техніку та обладнання до десантування. Ця проблема стосується й зв'язківців та інших фахівців, які приходять у ВДВ.
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У ВДВ при совку була своя ствольна арта - Д-30, крім НОНок. У бригад ДШБ у штаті були ще й Гради та прикомандировані танки. Замість БМДшок і БТРДшок бригади ДШБ із середини 80-х комплектувалися більш витривалими БМП-2.
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В совку десентників-артилеристів готували мінімум дві учебки - Гайжунай і навчальний артдивізіон Ферганської учебки. Усі ферганці йшли в ДРА.
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Это правильно.
А рюськие так останутся "крылатыми пид&расами".
Кстати, их десант, равно как и морская пехода, нигде по прямому профилю себя не проявили.
Используются рюсише пиарасы исключительно в виде затычки там, где армия обосралась.
Украинским ДШВ нужно брать пример с американцев, англичан и Иностранного легиона.
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Україні требаповністью перейти у фарвартер дорослих розвинених країн щоб вираватися з совка.
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Зеленый берет менее демаскирует бойца. А красный далека виден.
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браво. це самий класний комент на сьогодні. поки що You made my day.
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Я полностью поддерживаю всякие новшества. Меня раздражает все совковое.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ этом месяце ВДВ станут Десантно-штурмовыми войсками и поменяют цвет берета. ФОТО
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