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Теги: задержание (6374) протест (5686) Россия (72864)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Протесты в России: более 100 человек, задержанных накануне в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, провели ночь в полиции

Более ста задержанных на акциях протеста, которые прошли в воскресенье Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону, провели ночь в полиции.

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А якщо хотіли б то спалили кремль...з пацюками місцевими....
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на ацца народав лаптем вздумали замахнуццо чернь!
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Как то нам все равно какой в вашей россии бунтует сорт дерьма. ведь все вы дерьмо.
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Рывалюцыю па руццки не спутаешь ни с чем?
"Мы здесь власть" - яростно кричали мокшане собираясь на шествие
"Не допустим геноцид" - настороженно кричали мокшане наблюдая как их окружают полицаи.
"Позор" - жалостливо кричали мокшане, когда из толпы полицаи выхватывали активного, или зазевавшегося мокшу.
Занавес.
З.Ы. Вы ознакомились с краткой хронологией руццкой рывалюцыи 5.11.17.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПротесты в России: более 100 человек, задержанных накануне в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, провели ночь в полиции
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