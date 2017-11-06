Протесты в России: более 100 человек, задержанных накануне в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, провели ночь в полиции

399 9Теги: задержание (6374) протест (5686) Россия (72864) Тему создал: Цензор.НЕТ06.11.17 08:57 Протесты в России: более 100 человек, задержанных накануне в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, провели ночь в полицииБолее ста задержанных на акциях протеста, которые прошли в воскресенье Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону, провели ночь в полиции. читать источник x Мне нравится
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"Мы здесь власть" - яростно кричали мокшане собираясь на шествие
"Не допустим геноцид" - настороженно кричали мокшане наблюдая как их окружают полицаи.
"Позор" - жалостливо кричали мокшане, когда из толпы полицаи выхватывали активного, или зазевавшегося мокшу.
Занавес.
З.Ы. Вы ознакомились с краткой хронологией руццкой рывалюцыи 5.11.17.
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