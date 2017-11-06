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Теги: КНДР (254) перемовини (1099) США (3204) Ким Чен Ин (27) Трамп (1006)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ыном

Президент США Дональд Трамп сказал, что не исключает личную встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

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Все переговоры с КНДР бесполезны, так как их хозяин россия и все делается с ее позволения. Ликвидируйте россию и пропадет КНДР.
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А представь себе, Трамп встречается с Ыном, обещает ему кучу няшек, и Ын начинает гавкать на своего настоящего хозяина, таких примеров было много, поэтому рашисты будут сопротивляться этой встрече
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Кто его знает, в отличие от Трампа и фуйла, у него есть яйца, как бы смешно он не выглядел.
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Кроме яиц у него есть голова, как бы смешно он не выглядел. И зная кто создал КНДР он понимает, кто его может ликвидировать.
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Ну Али, тот кто создавал СССР для устранения конкурента в лице империи, запарился потом ликвидировать его .
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"Я бы сел для переговоров с кем угодно. Я не думаю, что это проявление силы или слабости"
а такие люди как хуйло, ын... как раз так и подумают.
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принцип возрастания энтропии. Быть глупым и невежественным более вероятно, чем быть умным и образованным...
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Чи по причине понедельника, чи потому шо я трезвый, но я так и не понял: заголовок противоречит тексту? Или нет???
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Как часто бывает у ЦН, заголовок противоречит статье .
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От спасибочки! А то я было за пивом бежать собрался, дабы резкость навести. Отменяю!
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Андрей! Повнимательней! Пиво с утра - шаг в неизвестность..
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Как раз наоборот. Дальше все по накатанной дорожке.
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Это не статья, а Трамп себе противоречит. Сам говорит, но слышит от себя иное
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У Ына в заложниках база на Окинаве, там точно все умрут. Он уже показал, как его ракеты беспрепятственно пролетают над Японией.
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Мало того, тупоголовый Ын думает что базу сложнее эвакуировать чем КНДР.
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Американцы не смогут этого сделать по политическим причинам. Эти базы, которые они понатыкали по всему миру, призваны были защитить страны на территории которых они расположены. Теперь они сбегут и бросят Японию? На деле они просто заложники того, что США не начнёт войну.
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Ты серьезно ? Они могут просто перевезти весь персонал в Японию, такое "сложное" решение в голову не пришло ?
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Вся территория Японии перекрывается дальностью действия северокорейских ракет. Кроме того Япония очень уязвима перед цунами, которое может вызвать подводный ядерный взрыв. Подводных лодок , как средств доставки у КНДР хватает. Это всё очень большие риски и вряд-ли США что-нибудь могут сделать с КНДР, кроме санкций. Китай дал чётко понять , что не даст США спокойно отбомбиться по КНДР. Да и не решит ничего эта бомбёжка без наземной операции, а это слишком большие для США потери.
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Из всех проблем, с которыми сталкивались люди в ходе истории человечества, вероятно, наиболее запутанной является загадка самой человеческой природы. В каких только направлениях не велись поиски, какое множество различных концепций было выдвинуто, но ясный и точный ответ до сих пор ускользает от нас. Существенная трудность состоит в том, что между нами очень много различий. Люди разнятся не только своим внешним видом. Но и поступками, зачастую чрезвычайно сложными и непредсказуемыми. Среди людей на нашей планете не встретишь двух в точности похожий друг на друга. Эти громадные различия усложняют, если не делают вообще невозможным, решение задачи по установлению того общего, что объединяет представителей человеческой расы.
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Это будет главная тема встречи Трампа с Ыном? Или это по тролевской методичке х.ню писать? )
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трамп запарил, нефть не обвалил, а наоборот она в вверх поперла...
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это уже не так важно.да и что такое "вверх" на сегодняшний день??? в общем -мертвому припарка.
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Цену на нефть определяют нефтетрейдеры на Мировой бирже, :p сказочники,президенты стран мира там мертвому сковорода с котлетой...
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Куйло договорился с саудитами. Вот такой вот парадокс, кто бы мог подумать...
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Северный Кореястан это по сути рюсскае быдло и о чем с быдлом можно говорить?
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В названии этой инфы явный фейк, который не соответствует содержанию самой инфы.
И это не первый раз.
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Трамп готов лично встретиться с Ыном.
В Гуантанамо..
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У Кореи что, так много территории, чтобы проводить взрывы водородной бомбы ?
Теперь надо дать время этим утыркам зачать новое поколение уродов.
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Пример из истории.
23 августа и 28 сентября 1939 года краснопузый СССР и нацистская Германия подели мир пополам,дружили друг друга кормили не только хлебом,металлом и лесом с оружием.Все бы ничего,да решил СССР отобрать у Германии кусок европейского пирога,типа военные базы построиь в Европе в Средиземноморье.в Северном море и т.д.
23 ноября 1940 года в Берлин прибыл Вячеслав Молотов,второй после Сралина человек в дохлом СССРЕ,с требованиями чтобы Гитлер отдал куски Европы указанные советскими мудаками.Гитлер естесственно послал Молотова на Буй и выгнал из Берлина.
Так что по факту 27 ноября 1940 года считается началом вражды между братьями НАЦИСТАМИ ,советскими и немецкими...
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Интересно ,а когда Трамп посетит кремлёвского фюрера,то он у Ленина побывает на экскурсии?
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...заявил о готовности встречи. Только не в коем случае, не лично и вообще еще рано...- вся суть мировой политики.
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Завтра будет парад в честь столетия Октябрьской революции в Донецке и в Мацкве? пионары захаровцы уже на готове.
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Как по мне, то ситуация вконец дерьмовая. До бомбежки и в особенности ЯО дело точно не дойдет. Наземная операция, учитывая несколько миллионов фанатиков? Короче, ситуевина с ын-ом и нордической кореей - лишний пример того, что все надо делать вовремя, а не толерастически надеяться, что все само собой рассосется
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ыном
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