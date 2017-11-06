Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ыном

2867 50Теги: КНДР (254) перемовини (1099) США (3204) Ким Чен Ин (27) Трамп (1006) Тему создал: Цензор.НЕТ06.11.17 07:58 Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР ЫномПрезидент США Дональд Трамп сказал, что не исключает личную встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. читать источник x Мне нравится
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Собака лаяла на дядю фраера (х/ф "Место встречи изменить ...
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а такие люди как хуйло, ын... как раз так и подумают.
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http://www.cnn.com/2017/05/01/politics/donald-trump-meet-north-korea-kim-jong-un/index.html
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И это не первый раз.
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В Гуантанамо..
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Теперь надо дать время этим утыркам зачать новое поколение уродов.
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23 августа и 28 сентября 1939 года краснопузый СССР и нацистская Германия подели мир пополам,дружили друг друга кормили не только хлебом,металлом и лесом с оружием.Все бы ничего,да решил СССР отобрать у Германии кусок европейского пирога,типа военные базы построиь в Европе в Средиземноморье.в Северном море и т.д.
23 ноября 1940 года в Берлин прибыл Вячеслав Молотов,второй после Сралина человек в дохлом СССРЕ,с требованиями чтобы Гитлер отдал куски Европы указанные советскими мудаками.Гитлер естесственно послал Молотова на Буй и выгнал из Берлина.
Так что по факту 27 ноября 1940 года считается началом вражды между братьями НАЦИСТАМИ ,советскими и немецкими...
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