Пьяный охотник на Николаевщине случайно выстрели в 9-летнюю девочку из ружья. Ребенок в коме, - Нацполиция. ФОТО

6151 45Теги: дети (3530) Николаевская область (897) охота (126) стрельба (2632) Тему создал: Цензор.НЕТ06.11.17 07:47 Пьяный охотник на Николаевщине случайно выстрели в 9-летнюю девочку из ружья. Ребенок в коме, - Нацполиция. ФОТОПервомайские правоохранители задержали охотника, который вызвал огнестрельные ранения 9-летней девочке читать источник x Мне нравится
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Рыбалка делится на любительскую и спортивную. В отличие от рыболовства, рыбалка - развлечение, досуг, вид отдыха, туризма и спорта.
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Из трагедии «Гамлет» Уильяма Шекспира (1564-1616), слова Гамлета (действ. 1, явл. 4).
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Значит, дебил снял ружье с предохранителя сам. Возможно, надеясь что-нибудь подстрелить по пути домой. Подстрелил, урод...
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да и в ответ могли бьі огонь открьіть
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У тебя проблемы с клавой или с головой?
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