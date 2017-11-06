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Теги: дети (3530) Николаевская область (897) охота (126) стрельба (2632)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пьяный охотник на Николаевщине случайно выстрели в 9-летнюю девочку из ружья. Ребенок в коме, - Нацполиция. ФОТО

Первомайские правоохранители задержали охотника, который вызвал огнестрельные ранения 9-летней девочке

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А где вы видели трезвого охотника,любая охота начинается из стограмов для согрева и повторяется каждые 15-20 минут.
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так он был почти трезв был,в некотрых странах как Великобритания с 0.8 промиле можно садится руль
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с дичью перепутал?
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Бывает...От вооружённого человека лучше держаться подальше.
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убийство является целью и сущностью охоты как вида профессиональной деятельности охотников..охота всегда связана с желанием и намеренем убивать..
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рыбаки выпускают рыбу..к тому же удочка не так страшна..как ружье..
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Зачем тогда на рыбалку ходить если рыбу отпускать?
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Рыба́лка - занятие выуживанием рыбы из водоёма с целью прокорма или просто для развлечения. В некоторых странах рыба не погибает от удушья, а отпускается обратно в водоем спустя какое-то время. Чаще всего из повреждений остаются лишь проколы от крючка в губе или жабрах рыбы.
Рыбалка делится на любительскую и спортивную. В отличие от рыболовства, рыбалка - развлечение, досуг, вид отдыха, туризма и спорта.
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молодой рабочий -вот у меня свой дом и хозяйство - держу кур... Теперь я понял для чего - это "связано с желанием и намерением убивать..". Печально....
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Есть многое на свете, друг Горацио, / Что и не снилось нашим мудрецам
Из трагедии «Гамлет» Уильяма Шекспира (1564-1616), слова Гамлета (действ. 1, явл. 4).
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за оружие в руках пьного человека надо сажать сразу лет на 5, и пожизненный запрет на владение.
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Именно так. К тому же на таких ружьях нет предохранителей.
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На всех охотничьих ружьях есть предохранители...
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"Предохранитель автоматического действия одновре­менно запирает спусковые рычаги и спусковые крючки". (из характеристик ружья ИЖ-26).
Значит, дебил снял ружье с предохранителя сам. Возможно, надеясь что-нибудь подстрелить по пути домой. Подстрелил, урод...
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Думаю это животное хотело попугать детей и выстрелило и попало в ребёнка,а сейчас отмаз идёт.Дети после такого стресса потвердят всё что угодно(что скажут) после такого стресса
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Убийца животных ради удовольствия, ранил девочку
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По населенному пункту передвигатся с незачехленным ружьем запрещено. Только разобранным и в чехле. Старый дурак должен был это знать.
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Именно. В данной модели отделяется блок стволов, цевье и приклад с УСМ. Кстати, кто то писал выше про отсутствие предохранителя. В данной модели он имеется расположен на шейке приклада сверху.
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phantom4 - вы путаете ношение с хранением....И даже хранение в сейфе не распространяется на разборку всех типов ружей....Некоторые современные ружья разбирать даже не рекомендуется из за их сложной конструкции... (например помповые)...
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В чехле да...разряженным да...но разбирать нет необходимости.....
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Хоть бы раз девочка прострелила обе ноги пьяному охотнику.
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Для этого и существуют правила поведения с оружием. И как писали выше оружие должно было быть не заряженным и зачехленным
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а бьіли бьі у детей свои ствольі, то им бьі не приходилось клянчить гильзьі,
да и в ответ могли бьі огонь открьіть
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Всі вже побачили що мєнти не здатні ні на що хороше.Тому необхідно легалізувати короткоствол а захист і правопорядок передати в руки громадян. А міліцію, прокуратуру, суди та тому подібні структури просто розпустити в зв'язку з неефективністю та як ті що принижують, що порушують Права та Свободи громадян.Тому я за те що б в примусовому порядку заставляти всіх ходити з пістолетами. Особливо- дітей. Адже здорові мужики, які стяться на вулицю без пістолета вийти, забувають про саму беззахистну частину нашого суспільства- ДІТЕЙ, в той час як навкруги маньяки та педофіли.Хоча щодо щодо зброї у дітей- ніхто не заставляє. Можеш ходити з сином в дитсадок і охороняти. Але діти мають значно більше право на безпеку ніж дорослі. Я вважаю що якщо прививати культуру зброї від народження, уже до дитячого садка дитина буде здатна не тільки себе захистити, але і не наробити дурниць.
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Когда я вижу вот такие комментbi, мне становиться понятно, почему нельзя разрешать свободную продажу оружия в Украине.
У тебя проблемы с клавой или с головой?
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Тут не п'янство, а дурість.... Не можна ходити по селу з зарядженою рушницею.... Тільки розряджена! А правильніше розібрана і в чохлі....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПьяный охотник на Николаевщине случайно выстрели в 9-летнюю девочку из ружья. Ребенок в коме, - Нацполиция. ФОТО
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