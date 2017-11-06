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 Форум Украины(632866)
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Теги: визит (2327) Госдепартамент США (686) НАТО (5812) суверенитет (133) США (13692) реформы (2933) территориальная целостность (131)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Представитель Госдепартамента США Митчелл посетит Украину 14-16 ноября

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл отправляется в Европейское турне, во время которого планирует посетить, в частности, Украину - для обсуждения вопросов восстановления суверенитета, а также реализации реформ.

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"Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл отправляется в Европейское турне, во время которого планирует посетить, в частности, Украину - для обсуждения вопросов восстановления суверенитета, а также реализации реформ", - лучше бы привез летальное оружие.
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когда, как, какое и сколько - этого мы не узнаем, пока оно не появится на передней линии.
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Умеров розповів, як треба було протидіяти «зеленим чоловічкам» у Криму
Українській центральній владі періоду незалежності можна дорікнути у нездатності протистояти діям Росії, яка цілеспрямовано готувала анексію Криму як мінімум 20 років.
Про це заявив заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров в інтерв'ю «Новому времени».
«Співробітники СБУ та міліції у Криму виявилися зрадниками на 100%, військовослужбовці - на 80%, прокуратура - на 70%. Про що це говорить? Що ідеологічна робота в Україні була поставлена неправильно або її не було зовсім», - сказав Умеров.
За його словами, це означає, що СБУ замість того, щоб забезпечувати безпеку України, працювала рівно навпаки. Він розповів, що під час військових навчань, що проводилися у Криму в рамках цивільної оборони, як сила, що загрожує, завжди розглядалися кримськотатарські мітинги і протести, і всі таємні циркуляри називали кримських татар організованою політичною силою, дії якої спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні.
«Ті самі есбеушники, які писали ось такі аналітичні звіти і відправляли їх до Києва, зараз роблять те саме, але відправляють вже у Москву», - сказав Умеров.
Умеров вважає, що під час окупації кожна із 300 військових частин мала відкрити вогонь у відповідь на появу «зелених чоловічків» - російських військовослужбовців без розпізнавальних знаків.
«Але жодна з військових частин не виконала своє завдання. Якби був опір з боку влади, з боку населення він теж би з'явився», - заявив Умеров.
Він вважає, що якби Україна свого часу виконала деякі політичні вимоги кримських татар, наприклад надала територіальну кримськотатарську автономію, то ніякої анексії не відбулося б.
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Як повідомлялося, у кінці вересня 2017-го суд російської окупаційної влади засудив 60-річного Умерова, екс-голову Бахчисарайського району, який не покинув півострів, до двох років колонії-поселення. Його слова про те, що Крим повинен бути українським, окупанти визнали «закликами до сепаратизму», достатніми для кримінальної справи.
Умеров, який ще у 2014 році оголосив про свою проукраїнську позицію, засудивши кримський псевдореферендум, вважає порушену проти нього справу політичною.
Відразу після анексії Криму росіяни визнали Меджліс екстремістською організацією. Його лідерам - Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову - вони заборонили в'їзд на територію Криму. А нелояльних окупаційній владі громадян стали піддавати дискримінації, змушуючи залишати півострів.
Умеров не збирався цього робити - і у підсумку отримав кримінальний термін. Разом із ним під судом опинився Ахтем Чийгоз, ще один кримськотатарський лідер, якого росіяни засудили до восьми років колонії за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України. Лише завдяки міжнародному резонансу та особистому втручанню президента Туреччини Реджепа Ердогана обох засуджених росіяни звільнили: 25 жовтня Москва передала їх Анкарі, а вже звідти вони прилетіли до Києва. http://zik.ua/news/2017/11/05/umerov_rozpoviv_yak_treba_bulo_protydiyaty_zelenym_cholovichkam_u_krymu_1199579
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если бы крымским татрам передали автономию..то не захотели бы они присоединиться к турции..
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Автономия не предполагает возможность присоединения к другому государству. По Конституции Украины лишь всеукраинский референдум может решить такой вопрос. Но кроме этого у крымских татар нет такого желания, ведь они понимают, что восстановить нормальную жизнь возможно лишь будучи в составе Украины и не зависеть от страны, которая их убивала и репрессировала.
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Навіщо ці турне? Текст Будапештського меморандуму у вас є, читайте і виконуйте.
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Захарченко отобрал магазины у Пушилина и арестовал известного террориста
6 ноября 2017 г. в 07:37+
Похоже, по мере усугубления разрухи и приближения «перевыборов» главаря ДНР внутренние репрессии в «республике» нарастают.+
Ранее мы описывали ситуацию вокруг полтора месяца «неофициально» удерживаемого «на подвале» в Донецке гражданина РФ и рашиста-критикана Романа Манекина. А также наездах людей Ташкента («министр» доходов Тимофеев) на жену и подконтрольные СМИ «народного губернатора» и «оппозиционера» Павла Губарева.+
Теперь вот появилась информация об аресте еще одного критика «властей» - террориста из Горловки Алексея Петрова (он же Изя Кацман). Обвинения, кстати, достаточно объективные (смотри скрин): человек имеет большой арсенал оружия, получает много гуманитарной помощи из РФ, но при этом фактически не воюет за ДНР. Однако таких людей в «республике» много, и «органы» большинство из них не трогают.+
Ну и на втором скрине сепаратист «Донецк Город Герой» уверяет, что террористы «у Пушилина отжали магазины дондуки»: «Посадили директора и требуют 20 лямов, чтобы вернуть сеть магазинов. Пушилина слили».+
Напомним, «председатель народного совета» ДНР и представитель «республики» в Минске Денис Пушилин недавно лишился должности главы общественного движения «донецкая республика» (аналог КПСС).+
http://kriminal.tv/news/zaharchenko_otobral_magaziny_u_pushilina_i_arestoval_izvestnogo_terrorista.html
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Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: чёрные, неестественной величины! Пришли, понюхали - и пошли прочь.(с) :D
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Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую год назад была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась
.Да если проезжающий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтоб отвечали «Всем довольны, Ваше Благородие!» А который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия!..
Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами - и правому и виноватому.
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Девин Келли, 26-летний житель из окрестностей Сан-Антонио, оказался стрелком, открывшим огонь в баптистской церкви.
Об этом сообщает ABC News.
Полиция сообщает, что парень не был связан с преступными группировками. Сейчас дом Келли обыскивают, а также проверяют его соцсети.
Как сообщают СМИ, преступник служил в Военно-воздушных силах США с 2009 по 2014 год, но был уволен по решению суда. Также он был женат. Несколько лет Девид Келли был проповедником в баптистской церкви Кингсвилля.
По данным правоохранителей, он в черной одежде и бронежилете зашел в церковь и начал стрелять по прихожанам.
Как сообщал NewsOne, мужчина открыл стрельбу в одной из баптистских церквей в американском штате Техас, недалеко от города Сан-Антонио. В результате стрельбы погибло как минимум 27 человек от пяти до 72 лет, десятки получили ранения.
https://newsone.ua/ru/strelba-v-texase-obnarodovano-imya-muzhchiny-ubivshego-27-chelovek-v-cerkvi/
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На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой!

В умилении сердечном,
Прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал!

Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!

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Когда то давно лейтенант Келли сжег деревню Сонгми во Вьетнаме,помню советские гоффно СМИ клеймили позором Американскую военщину во Вьетнаме,так называл профессор Валентин Зорин в своей 9-й Студии Останкино войну СССР и США во Вьетнаме...,но советских Крыс как всегда, ИХТАМНЕТ...
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Будет шоколадника на капитуляцию дожимать. Как раз и закончик подготовят к визиту дорого друга.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПредставитель Госдепартамента США Митчелл посетит Украину 14-16 ноября
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