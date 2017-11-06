За прошедшие сутки 2 украинских воинов были ранены. Враг 23 раза нарушил перемирие, применяя тяжелое вооружение и БМП, - штаб АТО

В конце минувшего дня, 5 ноября, обстановка в районе проведения АТО сохраняла тенденцию к обострению. Российско-оккупационные группировки вопреки всем мирным договоренностям продолжили обстрелы позиций украинской армии с использованием тяжелого вооружения, которое не должно находиться на линии разграничения.
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? хваленного высокоточного оружия кстати не запрещенного Минскими соглашениям))) ? имеет сравнительно небольшой калибр 127 мм .
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Люди вынуждены оттуда уйти. А на очереди - следующая линия домов. И через время там остаются руины, и ещё часть территории зачищена от людей. Это легко делать, когда артиллерия одной стороны безнаказанно стреляет и не уничтожается ответным огнём.
Такой вариант возможен только в одном случае: - руководители об этом договорились. Или действую по общему плану. Такой вывод не напрашивался, если бы не было многочисленных КПВВ, торговли с врагом, торговли с оккупированными территориями, поставок в ОРДЛО газа, электроэнергии с самого начала войны, и пр.
Вот и получается, что в ответ на артобстрелы - ассиметричный(?!) огонь из пехотного вооружения.
Но, тогда вопрос: - с какой целью всё это? Неужели правы те, кто здесь писали, что территория зачищается от людей по сговору сторон, для дальнейшей добычи там газа опасным для экологии способом? - Пока что так. А пропаганда о какой-то там дестабилизации просто неубедительна.
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А что с Вашей точки зрения - "добыча газа опасным для экологии способом"?
Я к примеру такого способа не знаю. Если Вы про сланцевый газ, то вредности экологии от его добычи не более чем от обычной(классической) добычи.
Куда вреднее добывать уголь и бросать шахты.
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Или Вы думаете что орки из чистого поля стреляют?
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универсальная формула власти (как подчинить\сломать кого-то), которая работает на 65%:
запугивание + лишение голоса (н-р, лишением девственности\дефамацией\шантажом..).
сейчас обычно для этих целей работают в тандеме - кто-то занимается запугиванием, кто-то глушит.
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