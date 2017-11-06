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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: обстрел (7088) штаб (911) Антитеррористическая операция (17656) Авдеевка (1714) Водяное (72)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За прошедшие сутки 2 украинских воинов были ранены. Враг 23 раза нарушил перемирие, применяя тяжелое вооружение и БМП, - штаб АТО

В конце минувшего дня, 5 ноября, обстановка в районе проведения АТО сохраняла тенденцию к обострению. Российско-оккупационные группировки вопреки всем мирным договоренностям продолжили обстрелы позиций украинской армии с использованием тяжелого вооружения, которое не должно находиться на линии разграничения.

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Похоже что наше правительство намерено уничтожает нашу армию иначе как обяснить отсуствие на линии разграничения антиминометных,антиартелерийских и всяких там анит,анти,анти комплексов и хваленного высокоточного оружия кстати не запрещенного Минскими соглашениями.На ,,Грады,, и минометы отвечать пулеметами это идиотизм нашего командования.
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этот отчёт пресс-центра для вас-домохозяек...на самом деле там всё по другому...
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В нем был закреплен отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У")

? хваленного высокоточного оружия кстати не запрещенного Минскими соглашениям))) ? имеет сравнительно небольшой калибр 127 мм .
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Таким образом уничтожаются не только ВСУ, но и находящиеся поблизости населённые пункты. Оккупанты как бы "промахиваются" по передовой, но точно попадают в жилища, пристройки, уничтожая таким образом возможность там кому-то проживать.
Люди вынуждены оттуда уйти. А на очереди - следующая линия домов. И через время там остаются руины, и ещё часть территории зачищена от людей. Это легко делать, когда артиллерия одной стороны безнаказанно стреляет и не уничтожается ответным огнём.
Такой вариант возможен только в одном случае: - руководители об этом договорились. Или действую по общему плану. Такой вывод не напрашивался, если бы не было многочисленных КПВВ, торговли с врагом, торговли с оккупированными территориями, поставок в ОРДЛО газа, электроэнергии с самого начала войны, и пр.
Вот и получается, что в ответ на артобстрелы - ассиметричный(?!) огонь из пехотного вооружения.
Но, тогда вопрос: - с какой целью всё это? Неужели правы те, кто здесь писали, что территория зачищается от людей по сговору сторон, для дальнейшей добычи там газа опасным для экологии способом? - Пока что так. А пропаганда о какой-то там дестабилизации просто неубедительна.
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Если туда зайдут ВСУ, то орки и москали сами от туда свалят.
А что с Вашей точки зрения - "добыча газа опасным для экологии способом"?
Я к примеру такого способа не знаю. Если Вы про сланцевый газ, то вредности экологии от его добычи не более чем от обычной(классической) добычи.
Куда вреднее добывать уголь и бросать шахты.
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По другому?Да аодругому это наших солдатиков ежедневно уносят убитыми и ранеными и ежедневно из инфоцентра звучит об обстрелах наших позиций из запрещенного оружия но почемуто никогда не звучит что уничтожено запрещенное оружие.А уничтожение запрещенного оружия на линии разграничения не будет поводом обвинять ВСУ в нарушениях Минских соглашений.
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Вчера пытались уничтожать. Итог - расхренячили несколько улиц и домов в Донецке, предположительно высокоточными градами.
Или Вы думаете что орки из чистого поля стреляют?
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для будущих лидеров\менеджеров -

универсальная формула власти (как подчинить\сломать кого-то), которая работает на 65%:

запугивание + лишение голоса (н-р, лишением девственности\дефамацией\шантажом..).

сейчас обычно для этих целей работают в тандеме - кто-то занимается запугиванием, кто-то глушит.
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А какого хуя,извините за выражение,делают мирные жители в зоне боевых действий?Они должны были быть отселены их этой зоны хоть и насильно.Складывается впечатление что правительство намерено их там держит в качестве заложников и чтоб играть свои политические игры на их несчастьях и смерях.
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Куда отселять? К Вам домой? Предоставьте свою жилплощадь.
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Кацапи йдуть на загострення.Мабуть дратує тема миротворців.
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Смерть расіянським окупантам та путіну-хуйло !!!! Ось підтвержується обссе відгуки,,про те шо багато було не помічено відведеної техніки рогато-копитних....маю надію,шо наші військові на передку готувались до загострень....? А краще десь там....знайти третю силу,шоб так ювелірно.....цапів підстригла....))птх-птн! !
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Оккупанты любят параллельный и зеркальный ответ. Нужно что бы постепенно разрушались жилые дома сепаратистов.
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Уважаемый Slv,да хоть ко мне,лично знаю два полупустых лагеря для беженцев.А насчет жилых домов в Донецке скажу так,отвечать и уничтожать запрещенное вооружение где бы оно не находилось вот тогда ,,мирные,,жители городов сами начнут выгонять ,,Грады,, и другое запрещенное оружие из городов.Но перед этим нашему правительству предупредить сепаратистов и весь мир об таких ответных мерах.Вспомните Крым когда зеленые человечки щитом сделали мирных жителей и мы просрали полуостров.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа прошедшие сутки 2 украинских воинов были ранены. Враг 23 раза нарушил перемирие, применяя тяжелое вооружение и БМП, - штаб АТО
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