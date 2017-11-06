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 Форум Украины(632866)
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Не уверен. Но может быть. Поискать надо, кто это.
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это коллега вот этого.
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Останній бій підпілля ОУН (14 квітня 1960 року) - останній бій вояків Української Повстанської Армії. Відбувся він проти оперативної групи Тернопільського УКГБ.
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я то знаю. Я у Доры спрашивал, а то она, вероятно думает, что им по 110 лет должно быть.
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Ще нам браття українці усміхнеться мова,
Згинуть кляті русскоязыкаты, як роса на сонці.
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Не згинуть,а вивчать українську мову або просто стануть нею більше користуватися.
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Не знаю чому, але мені відомо більше гнид серед тих, які вдягають вишиванки і клянуться, що вони патріоти, ніж серед тих, що не знають нашої мови.
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пэдра липяцкий и соратники тоже вносят свой скромный вклад в развитие и процветание маленькой сраны оффшории...
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ну какой же ты агент? обычная ольгинская мандавошка!
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Гарик, понимаю что внутренне ты испытываешь дискомфорт, от осознания того, что в жизни ты сгодился только стучать клювом по клаве за миску казенной пайки, но увы, это факт, ты просто использованный гандон!
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Гарик, отвечу на все интересующие тебя вопросы, но давай сначала выясним с какой ты Украины?
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У меня к тебе один вопрос: когда сосешь губой трясешь?
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что же ты так быстро палишься, чекистик молодой?
скажи, а сколько тут твоих коллег, на Цензоре сегодня, или ты один тут дежурный под несколькими никами? Ренад Амедов, это ты? У вас же там на Савушкина продвинутая техника, правда?
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ты что то там крякнул из своего очка, кацапик?
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немецкая газета "Süddeutsche Zeitung" получила и передала журналистам документы, согласно которым в июня 2014 года юристы с украинской фирмы "Авеллум", которая представляет интересы Петра Порошенко, написали юристам из фирмы "Еплбай" с острова Мэн письмо.

"Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента - Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать оффшорной компанией - мы предпочитаем БВО, но остров Мэн также может подойти … она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)", - говорится в тексте письма.

Отмечается, что в своем расследовании журналисты "Следствие-Инфо" со ссылкой на данные "Paradise Papers", сообщили, что целью создания президентского оффшора могла быть минимизация налогов, но доказательств этого утверждения они не привели.

Сам же Порошенко ранее объяснял, что открыл оффшорную компанию на Британских Виргинских островах только для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст".
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Скажите Немецкая газета писала на русском языке ?
Хоть в это верю , оно было и есть ворьё.
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видимо пришлось этот бред срочно ночью лепить.
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У меня важное задание - провести тебе дефлорацию.
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правда?! но ты ведь по жизни только раком стоишь и отсасываешь у кремлевского жулья! не переоцениваешь ли ты свои способности?
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ты у меня не первый, вазелинь дупло, сделаю все не больно
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а до этого только тебя прапор куратор на казенной скамейке? ну тебе ведь нравится, ты ведь все-таки из лишнехромомомного народа-пидараса вышел, подставлять начальству тебе за честь!
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Гарик, может ты инвалид или даун от рождения, что пошел на такую неблагодарную работу? а я тут на тебя наезжаю! ты признайся, мы Украинцы народ милосердый, я даже извинюсь перед тобой прилюдно, если это так.
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Исследователи американского центра изучения общественного мнения Института Гэллапа назвали тройку самых несчастных стран в мире. В рейтинг вошли Южный Судан, Гаити… и Украина.
Отмечается также, что Украина стала единственной европейской странной в данном перечне.
Сообщается также, что 41% украинских граждан находятся в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными.
В Южном Судане процент людей в подобном положении оценивается в 47%, а на Гаити в 43%.
Ранее сообщалось, что Украина занимает первое место в Европе по числу психических заболеваний. Также Украина возглавила список самых коррумпированных стран Европы и вошла в ТОП 10 самых коррумпированных на планете.
Украина вошла в ТОП 5 стран где каждый 3 гражданин имеет серьезное заболевание такие как рак, СПИД, гепатит С.
Также мы возглавили список стран планеты где самые богатые чиновники при том, что 70% населения живет за гранью бедности. И все это мы «здобулы» всего за 3 года правления олигарха Порошенко и его бизнес-партнера Рината Ахметова
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Ну если 3 у нас бедный то как ни крути не может быть 41%.
Но в остальном с Вами согласна.
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Тяжелая ситуация, бедный, несчастный, богатый...это все разные термины и они оцениваются разными цифрами. Но я день назад читал это исследование и оно верно за исключением теневой экономики, которая держит значительную часть населения.
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кацап, скинь ссылку на оригинал!
если такое исследование и существует, то твоя пидарашка наверняуа в лидерах
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немецкие газеты не подтвердили это расследование, сумма была мизерная и сразу же перешли на офшоры Джеки Чана.
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ну примерно можно прикинуть сколько будет стоить биткоин)
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В аэропорту заметили убегающую Зайцеву
4 октября в харьковском аэропорту во время регистрации на рейс в Объединенные Арабские Эмираты была замечена девушка, которая очень похожа на виновницу смертельного ДТП Елену Зайцеву.Соответствующий снимок был опубликован на странице «Харьков Live» в Facebook.

«Мы конечно не верим в заговоры, но это фото с сегодняшнего рейс на ОАЭ», - написано в сообщении.
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А в обсуждении под фото люди писали, что это аэропорт Омск-2...
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Немецкая дацзыбао вышла один раз и именно с этой статьей, написанной бывшим сотрудником "штази"... Радио - Гага😕
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Вот это новость так новость.Спасибо , Дружище ! Яблочко от яблони....
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Вы не знали ? Так и Гнойсмана папа был рэкетиром.
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кацапик, не ругайся, ты не дома, расскажи нам как ты стал Ольгинской блядью?
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чмо кацапское чеченский член со рта вынь и выражайся членораздельно!
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Вопрос зачем нам деньги МВФ и выполнение каких то условий А Зайцева , если улитела и Это нефейк , то Государства больше не существует Либерия нервно курит в Углу
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Глава МИД Польши демонстративно отказался посетить музей-мемориал во Львове
Витольд Ващиковский, пребывая во Львове с официальным визитом, отказался посетить Национальный музей-мемориал «Тюрьма на Лонцкого».«Министр спросил меня, была ли Западная Украина была оккупирована в 1918 году. Я ответил, что да, что это была оккупация. Затем он резко развернулся с порога и не зашел в музей. Это было, по моему мнению, сделано умышленно, это умышленный политический шаг», - прокомментировал директор музея Руслан Забилый.
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UA Яков1
А Зайцева , если улитела и Это нефейк , то Государства больше не существует
=========
Там может сидеть уже кто-то другой.....в сети есть фото следственного эксперимента,и пользователи писали,что Зайцева сильно изменилась
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Така новина, що нєкоторим навіть не співається
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Співай сам чи тобі щось заважає?
А може сама наша "пісенька" не до вподоби?
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Ні, гімн України.

Ти ж про нього писав. Кожного ранку бубниш одне і теж,мабуть наш славень тебе неабияк дратує.
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GB RobinHood dfb9bea2
Така новина, що нєкоторим навіть не співається
========
Да,неделя начинается очень бодро....ждёт нас немалый шухер
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Замнут. Забьют какой-нибудь "сенсацией". А ми проковтнемо. Повоняют и успокоятся - як той сказав. И в этом есть доля и моей вины в том числе
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Указанных денег, как подсчитали экономисты, хватило бы, чтобы выдать каждому жителю планеты по 1 тысяче евро наличными, отправить как минимум на 4,5 года в школу всех детей, которые не имеют доступа к образованию, кормить в течение 61 года всех, кто сегодня страдает от голода.
Источник: https://censor.net.ua/n461801

ну так сделали бы так что мешает!!! сделать первый справедливый поступок планетарного масштаба)
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вот и капитализация для криптовалюты. деньги и власть перетекают от гос-ва в частные руки. это может быть началом реальной глобализации.
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Якщо бво - офшор, то чому королева британії не може ним користукатися, коли вона його королева?.... Хай мерзота і інші подонки напишуть закон про офшор в україні і користується ним.... Чи ними!.... Але закон має бути таким же, як в британії: однозначним і зрозумілим.... Але тоді нах 450 штук кусків лайна, якщо можна перекладати на українську чужі закони....
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Я не бачив ціх бумаг,а на калякати мона усе,що заманеться....оно інопланетяни вже зовсім землян дістали.....
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Зацените - в статье ни слова про Педрилу, а соесосы всем кагалом на ветке на *овно исходят))) Походу, смердов с ночи в ярмо впихнули) Опять три дня лузерам на всех ветках отгавкиваться)))
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Деньги то полукриминальные, значит управляют ими жулики или бандиты.
Этих денег хватит, что-бы:
1) Завалить любое государство.
2) Скупить продукты и устроить великий голод.
3) Управлять курсом валют.
...
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Наши доморощенные олигоф..гархи - просто нищеплеты на фоне этих сумм.
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Конфіскувати всі ці кошти, негайно. Винуватців покарати.
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ЭТО НЕ ПРОСТО ДЕНЬГИ - ЭТО ЖИЗНИ,
ЭТО НЕ ПРОСТО ВОРЫ - ЭТО УБИЙЦЫ,
НАРОДЫ ВСЕХ ЭТИХ СТРАН ВМЕСТЕ ДОЛЖНЫ ПОВСТАТЬ ПРОТИВ НИХ !!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныParadise Papers: в офшоры выведено 7,9 трлн евро
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