13427 188Теги: компромат (20) офшор (193) розслідування (1263) ЗМІ (486) Тему создал: Цензор.НЕТ06.11.17 01:56 Paradise Papers: в офшоры выведено 7,9 трлн евроМеждународное журналистское расследование выявило в офшорах почти 8 трлн евро. читать источник x Мне нравится 7
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это коллега вот этого.
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Згинуть кляті русскоязыкаты, як роса на сонці.
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скажи, а сколько тут твоих коллег, на Цензоре сегодня, или ты один тут дежурный под несколькими никами? Ренад Амедов, это ты? У вас же там на Савушкина продвинутая техника, правда?
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"Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента - Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать оффшорной компанией - мы предпочитаем БВО, но остров Мэн также может подойти … она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)", - говорится в тексте письма.
Отмечается, что в своем расследовании журналисты "Следствие-Инфо" со ссылкой на данные "Paradise Papers", сообщили, что целью создания президентского оффшора могла быть минимизация налогов, но доказательств этого утверждения они не привели.
Сам же Порошенко ранее объяснял, что открыл оффшорную компанию на Британских Виргинских островах только для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст".
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Хоть в это верю , оно было и есть ворьё.
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Отмечается также, что Украина стала единственной европейской странной в данном перечне.
Сообщается также, что 41% украинских граждан находятся в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными.
В Южном Судане процент людей в подобном положении оценивается в 47%, а на Гаити в 43%.
Ранее сообщалось, что Украина занимает первое место в Европе по числу психических заболеваний. Также Украина возглавила список самых коррумпированных стран Европы и вошла в ТОП 10 самых коррумпированных на планете.
Украина вошла в ТОП 5 стран где каждый 3 гражданин имеет серьезное заболевание такие как рак, СПИД, гепатит С.
Также мы возглавили список стран планеты где самые богатые чиновники при том, что 70% населения живет за гранью бедности. И все это мы «здобулы» всего за 3 года правления олигарха Порошенко и его бизнес-партнера Рината Ахметова
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Но в остальном с Вами согласна.
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если такое исследование и существует, то твоя пидарашка наверняуа в лидерах
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4 октября в харьковском аэропорту во время регистрации на рейс в Объединенные Арабские Эмираты была замечена девушка, которая очень похожа на виновницу смертельного ДТП Елену Зайцеву.Соответствующий снимок был опубликован на странице «Харьков Live» в Facebook.
«Мы конечно не верим в заговоры, но это фото с сегодняшнего рейс на ОАЭ», - написано в сообщении.
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Витольд Ващиковский, пребывая во Львове с официальным визитом, отказался посетить Национальный музей-мемориал «Тюрьма на Лонцкого».«Министр спросил меня, была ли Западная Украина была оккупирована в 1918 году. Я ответил, что да, что это была оккупация. Затем он резко развернулся с порога и не зашел в музей. Это было, по моему мнению, сделано умышленно, это умышленный политический шаг», - прокомментировал директор музея Руслан Забилый.
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А Зайцева , если улитела и Это нефейк , то Государства больше не существует
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Там может сидеть уже кто-то другой.....в сети есть фото следственного эксперимента,и пользователи писали,что Зайцева сильно изменилась
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А може сама наша "пісенька" не до вподоби?
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Ти ж про нього писав. Кожного ранку бубниш одне і теж,мабуть наш славень тебе неабияк дратує.
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Така новина, що нєкоторим навіть не співається
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Да,неделя начинается очень бодро....ждёт нас немалый шухер
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Источник: https://censor.net.ua/n461801
ну так сделали бы так что мешает!!! сделать первый справедливый поступок планетарного масштаба)
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Этих денег хватит, что-бы:
1) Завалить любое государство.
2) Скупить продукты и устроить великий голод.
3) Управлять курсом валют.
...
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ЭТО НЕ ПРОСТО ВОРЫ - ЭТО УБИЙЦЫ,
НАРОДЫ ВСЕХ ЭТИХ СТРАН ВМЕСТЕ ДОЛЖНЫ ПОВСТАТЬ ПРОТИВ НИХ !!!
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