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Теги: дети (3530) железная дорога (1098) Полтавщина (546) Укрзализныця (1284)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На Полтавщине 11-летняя девочка лишилась ступни, пытаясь с матерью пролезть под грузовым вагоном, - "Укрзализныця"

В Лубнах Полтавской области переходя с матерью в неустановленном месте железнодорожную колею под грузовой вагон попала 11-летняя девочка.

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Вероятно, девочка всю жизнь будет благодарна отбитой мамаше...
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Прямо хоть обноси все ж/д пути заборами двухметровыми. Другого решения не видится.
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Зазвичай у таких випадках кажуть: "Природний добір..."
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это если б ступни лишилась мать.. потому как решение принимала она..
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Був би природний добір, якби дебiльнiй матерi голову вiдрiзало, а так дитина постраждала...
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Природний добір?В тому випадку,шось ,вообше,не в тему..
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Уже тупая и еще тупая,а девча всетаки жалко.Нихрена несчастья других никого не учит.
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Біс його зна, що у людей в голові... Смерті шукають, чи так відверто на все пофіг?
А у нас в місті пішла якась мода серед велосипедистів їздити без блималок - в пасмурну погоду, коли вже темніє а вуличне освітлення вмикають їз затримкою, таких дуже важко розгледіти.
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Те, що нас не вбиває - робить нас сильнішими.
А мамку до тюряги.
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Может и не было.
Бывает так что переход куй знает где,а людям ходить нужно.
Хватит обсирать людей,обсирайте лучше власть которая нихрена для людей не делает,ни дорог ни нормальной инфраструктуры...
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Мамаша конченная ебанатка, мягко говоря.
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Лучше бы горе-мамашке ногу отрезало. Может хоть тогда поняла бы, что она идиотка.
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Это просто пиз...ц!!! Других слов у меня просто нет!
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Может так было задумано? Сейчас чего угодно можно ожидать. Уже в массовом порядке родители от детей отказываются, оформляют опекунство на бабок-дедок, чтоб жить на детские пособия. А эта теперь оформит дочке пенсию и сама оформится "по уходу за инвалидом".
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа Полтавщине 11-летняя девочка лишилась ступни, пытаясь с матерью пролезть под грузовым вагоном, - "Укрзализныця"
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