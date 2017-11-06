3051 22Теги: дети (3530) железная дорога (1098) Полтавщина (546) Укрзализныця (1284) Тему создал: Цензор.НЕТ06.11.17 01:45 На Полтавщине 11-летняя девочка лишилась ступни, пытаясь с матерью пролезть под грузовым вагоном, - "Укрзализныця"В Лубнах Полтавской области переходя с матерью в неустановленном месте железнодорожную колею под грузовой вагон попала 11-летняя девочка. читать источник x Мне нравится
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А у нас в місті пішла якась мода серед велосипедистів їздити без блималок - в пасмурну погоду, коли вже темніє а вуличне освітлення вмикають їз затримкою, таких дуже важко розгледіти.
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А мамку до тюряги.
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Бывает так что переход куй знает где,а людям ходить нужно.
Хватит обсирать людей,обсирайте лучше власть которая нихрена для людей не делает,ни дорог ни нормальной инфраструктуры...
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