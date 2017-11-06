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 Форум Украины(632866)
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Ну ось вам і будь-ласка! Грошики взяли, тіпо рекламу шарабанили перед і під час виборів, а коли припекло - наввипередки побігли покази давати. Куди котиться цей світ?
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А мы не знали, судя по сворам ольгинских троллей там и заказным материалам!
обычные кацапские мансы-шмансы!
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ни хуя подобного, во всех мировых газетах, ну разве что более шире про это пишут. Во вторых Вы уважаемый аноним, больше скрываетесь.
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Кстати, именно в 2011 году, Хуйло анносировало свою глобальную программу "Информационное общество" с космической суммой финансирования, 42 миллиарда $$!!
вот куда эти денежки и полились! В том числе все эти RT, савушкино-ольгинские конвееры троллей, выкуп англиского "observere" и журналюг типа той лысой английской залупы и пр и пр...
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на когда назначены расстрелы - после народных гуляний, или до?
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" ...незаметно перечислила 191 миллион долларов..."

как звучит красиво....
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в оригинале используется - «quietly» ... возможно это ближе к нашему: «спокойно».
P.S.
«ly» = «но»?))
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Кремль вклав у Твіттер та Фейсбук більше мільярда доларів на стадії їхнього становлення через Мільнера (mail.ru)
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Теперь понятно почему Цукерберг имеет представительство в мацкве и КАТЕГОРИЧЕСКИ не хочет в Украине. Он - купленная рашкина шестерка
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Ну шо. Фліна взяли. З сином. Фб і твітер акції летять вниз. Хто з руснею поведеться - матиме проблеми. Це будуть втовкмачувати жостко
Paradise Papers: Кремль инвестировал в Twitter и Facebook - Цензор.НЕТ 9008
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Это и есть миллиардер оправивший Фейсбук? Да у него внешность спецагента , а никак не бизнесмена. Все ясно.
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РУССКИЙ СЛЕД. «Райские досье» вскрыли связи окружения Трампа с приближенными Путина
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Долгие лета вам, Иван. Рекламируя этот ресурс вы руководствуетесь целью или эмоциями?
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прекрасный ресурс. запрещённый в путлеррейхе
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Какое мощное расследование и какие неожиданные открытия! Могу посоветовать этим расследователям просто включить телевизор на любом международном футбольном матче и увидеть гигантскую рекламу GAZPROM. И такую же надпись на футболках половины команд немецкой Бундеслиги. Ну а после помечтать, что ФИФА вдруг откажется от проведения ЧМ-2018 в рашке или команда Германии туда не поедет.
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ну спортсмены это вообще животные. вы на своей свинье можете написать что угодно, даже "порошенко вадинтур" м она и не хрюкнет
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хрюкнет.. когда достанете нож, а она побежит в Госдеп вас сдавать)
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Поэтому отказался Фейсбук,делать свой офис в Украине денег не дали?) Наши миллиардеры,еще не поняли походу силу соцсетей,а службы кацапетовки понимают прекрасно сколько можно натворить *дел*!!! Чем они и воспользовались,устроив пропаганду против Украины,аннексировали Крым и устроив на Донбассе погромы против украинцев,организовав сепарские группы и наплыв троллей на Фейсбуке, Твиттере,в контакте,в одноклеточных и на всех известных форумах,в том числе и на цензоре,включая разные вбросы против Украины! Рано или поздно,надеюсь очень,что займутся РФ, за этот беспредел и будет так же расследование преступлений!
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просто они понимают что не вытянут против вложенных 42 милилардов, а раз так то и тратиться незачем, лучше вкладывать деньги в зарубежные предприятия тк на родине могут и национализировать, сменись опять власть непредсказуемо
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Подумаешь,191 млн. в твітер и всего 1-н лярд в фейсбук.За такой мизер таких не купишь-соллют,когда жареньім запахнет,а сруцня уже и варежку разинула,мол,"чё? мьі из силиконовой долиньі всем миром крутим-вертим"Ню-ню-трампец приснился незаметно и єто только начало: https://www.haaretz.com/us-news/1.821174
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Эти деятели (DST) внедрились еще в 2009 году, и соотв. имели определенное внутреннее влияние.
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Ми голосували за Пецю!Paradise Papers: Кремль инвестировал в Twitter и Facebook - Цензор.НЕТ 5564
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вот куда шли пенсии русни из вяликой мордовии и даже удмуртии.
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Это еще не все. Сегодня немецкая газета Зюдойче Цайтунг опубликовала документы, утверждающие, что близкий соратник Трампа, министр торговли Вилбур Росс тесно сотрудничает с компанией Сибур, принадлежащей зятю путина Кирилу Шамалову. Пикантность ситуации в том, что эта компания в санкционном списке. Главные оппоненты партии Трампа, демократы требуют в Сенате немедленного расследования.
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Гы. гы. А шо, это для кого-то был секрет? Все знали, и говорили еще когда мордокнига только начиналась. Вот вам, на дату посмотрите.

Facebook Takes That $200 Million Investment From The Russians At A $10 Billion Valuation.

Posted May 26, 2009 by Erick Schonfeld (@erickschonfeld)
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Та оно бы и ничего, пусть себе инвестируют. Но на фоне вмешательства в выборы президента имено через фейсбук и твитер, такие инвестиции оччень дурно пахнут
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Эти инвестиции дурно пахли с самого начала. Только непонятно было как это все выстрелит. Я, честно говоря, был уверен что это для слежки за американскими гражданами и связи с резидентурой, и поэтому мне даже в голову не приходило заводить акканут в фейсбуке с настоящей личной информацией.
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А вдруг хремль все это затеял ( взятку в фб) , чтобы добраться до информации об американцах? А теперь пищат : не сдавайте мочу- американцы собирают о вас материал.
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Да-да-да, прям нет никаких признаков влияния, в Кремле наверное добрые самаритяне сидят, поддерживают американские стартапы, чтоб демократия развивалась. А по факту имеем тотальный бан в ФБ проукраинских групп, которые выкладывали видеоматериалы с издевательствами над украинскими пленными в 2014-2015 годах, с угрозами руссо-фашистов в адрес украинских патриотов, со сценами убийств солдат ВСУ и прочие подобные факты, за которые подвергались нещадному бану, а все запросы на апелляцию попадали в лапы рашистских модераторов украинского сегмента ФБ. Многочисленные коллективные просьбы и жалобы в ФБ о том, что представитель страны-оккупанта не имеет права модерировать украинскую ветку тупо игнорировались. Надеюсь, спецслужбы США теперь раскрутят ФБ и Твиттер на круглую сумму за потворствование Кремлю, в частности во вмешательстве в выборы президента США.
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Я как-то написала, что все что придумали в мире, кацапы украли и выпустили якобы свое , но поугобее оформленным . Томущо кацапы - воры. Было это гдето в 2015
А мне из Фейсбук - ваш коммент удален потому что.... И т д.
ДА , московский офис ФБ напичкан ФСБ - и эта компашка воинственно настроена против украины
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ВК и ОК под непосредственно управляются ФСБ. Неужели в 2017 году это надо разжевывать?
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Сколько вас в 2014-15 ликвидировали с Фейсбука? Меня три, если чо. Я даж скрипт накатал - клонирование Боба Фетта за 10 минут.
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Фото, при современном развитии печатного дела на Западе алгоритмов распознавания изображений, самое смачное оно. Даже тегать никого не надо, автомат сам разберется, расставит имена и построит граф связности персоналий. А кому, когда, и зачем этот граф станет в помощь - в лучшем случае вы никогда не узнаете.
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Принцип очень простой - где собственники живут, там из спецы за яйки и держат. Выводы делайте сами.
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Что за люди таки невыгаблыви ? Им покажи палец и они уже орут - ГАНЬБА !!!! А КТО у НАС там фейсбучит и твитерит ? А почему порохоботные СМИ и сайты массово отказываются от Гугла ? Какой Вова ???!!!
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В США начали расследование в отношении российского банка ВТБ
Его, а также швейцарский банк Credit Suisse и французский BNP-Paribas, заподозрили в коррупции. Как пишет издание Wall Street Journal, дело связано с продажей долговых обязательств Мозамбика на 2 миллиарда долларов. Американский Минюст и сотрудники ФБР выясняют, взаимодействовали ли банки с местными чиновниками.
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Да все как обычно половину проводов контролирует ФСБ, половину АНБ...Стадо должно стоять в стойле, а как? Это вопрос технологиии. Собственно вот и вся гениальность Цукера-деньги расиськой федерации, провода только американские😊
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Есть фильм про Цукерберга. Он реально искал инвестиции в фб. И нашел. Слежка в сетях- это в понятиях мацовской власти .
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Я давно говорю - закрыть нафиг хуйловские соцсети.
А кто-то надеется, что в FB нет ваты?
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все сми в руках маланцев. че тут удивительного
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Цензор.НЕТФорум УкраиныParadise Papers: Кремль инвестировал в Twitter и Facebook
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