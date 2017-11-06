7920 69Теги: Facebook (229) офшор (455) Россия (72864) Twitter (75) Тему создал: Цензор.НЕТ06.11.17 01:11 Paradise Papers: Кремль инвестировал в Twitter и FacebookВажный инвестор Twitter и Facebook имел финансовые связи с двумя российскими государственными компаниями. читать источник x Мне нравится 1
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обычные кацапские мансы-шмансы!
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секрет полишинеля)))
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вот куда эти денежки и полились! В том числе все эти RT, савушкино-ольгинские конвееры троллей, выкуп англиского "observere" и журналюг типа той лысой английской залупы и пр и пр...
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поздравляем - в волгограде сохлан реввоенсовет!!!!
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как звучит красиво....
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P.S.
«ly» = «но»?))
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Facebook Takes That $200 Million Investment From The Russians At A $10 Billion Valuation.
Posted May 26, 2009 by Erick Schonfeld (@erickschonfeld)
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А мне из Фейсбук - ваш коммент удален потому что.... И т д.
ДА , московский офис ФБ напичкан ФСБ - и эта компашка воинственно настроена против украины
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печатного дела на Западеалгоритмов распознавания изображений, самое смачное оно. Даже тегать никого не надо, автомат сам разберется, расставит имена и построит граф связности персоналий. А кому, когда, и зачем этот граф станет в помощь - в лучшем случае вы никогда не узнаете.
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В США начали расследование в отношении российского банка ВТБ
Его, а также швейцарский банк Credit Suisse и французский BNP-Paribas, заподозрили в коррупции. Как пишет издание Wall Street Journal, дело связано с продажей долговых обязательств Мозамбика на 2 миллиарда долларов. Американский Минюст и сотрудники ФБР выясняют, взаимодействовали ли банки с местными чиновниками.
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А кто-то надеется, что в FB нет ваты?
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