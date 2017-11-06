За два месяца Павлу Грибу россияне не разрешили повидаться с родственниками и не передают лекарства, - отец

826 26Материалы по теме: Украинские заложники в РФТеги: Россия (72864) суд (21884) политзаключенные (732) Гриб_Павел (52) Тему создал: Цензор.НЕТ06.11.17 00:57 За два месяца Павлу Грибу россияне не разрешили повидаться с родственниками и не передают лекарства, - отецНезаконно удерживаемого в России 19-летнего украинца Павла Гриба не будут привозить на судебное заседание седьмого ноября, оно пройдет в режиме видеоконференции. читать источник x Мне нравится
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