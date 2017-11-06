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 Форум Украины(632866)
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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: Россия (72864) суд (21884) политзаключенные (732) Гриб_Павел (52)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За два месяца Павлу Грибу россияне не разрешили повидаться с родственниками и не передают лекарства, - отец

Незаконно удерживаемого в России 19-летнего украинца Павла Гриба не будут привозить на судебное заседание седьмого ноября, оно пройдет в режиме видеоконференции.

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Думать надо было головой, а не головкой.
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А написать, что осуждаешь своих сородичей за похищение невиновного слабо?
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к сожалению мальчик не знал, на сколько кацапы безжалостны и брутальны в своем подавлении инакомыслия. Не зря гестапо с них пример брало, но до таких зверств так и недоучились!
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Какого хрена сын украинского офицера погнал в Беларусь за той п...ой. Шевченко всех предупреждал "не кохатися з москалями". А теперь вместо того чтоб спасать бойцов из плена, МИД должен заниматься этим пацаном
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До этого лукашенко еще никого не сдавал )(уйловцам, так что так. Удивляет молчание наших властей.
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У мене стійке враження, що я чогось не знаю або не розумію. Ось хто такий Гриб і який інтерес він являє для кацапських спецслужб, що вони АЖ ТАААКУ!! спецоперацію провели? Якщо просто заручника хотіли взяти, то у них наших безпринципних заробітчан та недумаючих туристів сотнями тисяч шастає. Щось таке тут є, що ми не знаємо. Або малий щось таке вчудив, або батько не такий простий, як про нього пишуть. Зрозуміло, що від кацапні благородства чекати - все одно, що сподіватись від свині людської мови. І зовсім погано, коли ціла держава сповідує кіднепінг.
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не он а его отец занимает должность в армии. к тому же у ФСБ есть все данные на каждого украинца и они могут похитить даже дальнего родственника чтобы склонить к сотрудничеству нужного им человека. поетому все и предупреждают чтобы украинцы не ездили ни в крым ни на рашку ни на союзнические рашке страны. Отсюда и вой кремля и ее пособников рыгоаналов чтобы Украина не вводила визовый режим против Рашки. Ведь если бы кремлю было выгодно то они бы ввели визы для Украины еще в 2014 году.
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Так про батька не пишуть, як про діючого військового.
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а кто же теперь будет про него писать если он уже под колпаком ФСБ. и по хорошему его нужно не только уволить из армии а и взять под наблюдение потому что он ради сына выдаст все что можна и не можна. Кроме того ФСБ будут давить чтобы отец повлиял обменять етого олуха на нужного им человека в украинском плену.
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Якщо так, то погано, що офіцер, який відповідає за життя багатьог солдатів не дав собі ради з одним власним сином і дозволив поїхати в союзну кацапам Білорусь. Навіть, якщо не знав про наміри сина - все одно його вина - повинен передбачити.
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У майбутньому Фашисти будуть називати себе "антіФашистами" - В. Черчиль.
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Хоть новости про Павла Гриба и оплачены на месяц вперед, но уже дают их на Цензоре не в прайм-тайм. Ибо реакция на фейк-ньюс о Павле Грибе и его страданиях уже соответствующая. Напомним, что по русских зонах сидят (и плодотворно работают на эрэфию) от 7 до 10 тысяч молодых парней позарившихся на работу "курьером" в РФ. О них никто непишет ибо мЕдведчук платит только за Гриба.
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Тут весь смысл в прецеденте со стороны Беларуси, которая расписалась в своей полной управляемости из Мордора. И даже в официальных ответах МИДа, чересчур борзый тон Пескова-Лаврова угадыватся с первых строк.
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Честно, вот именно эта история меня абсолютно не трогает. Чтобы не сказать больше...
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чувак не в 14-м году поехал(типа по незнанию), уже 3-й год войны как-никак, куча народу взято в заложники кремлевскими пидарами тем более сын знает что папашка не простой слесарь - теперь пусть выгребает..
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А в честь чего такой кипиш,этот крендельсам полез куда небнадо.Если по каждому дурну поднимать такую бучу то и тысячалетия не хватит ведь в кацапии украинцев тысячи.
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и правильно, а то с таблетками могут яд передать, а при встрече заразить чем нибудь неизлечимым
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Тяжело болен , несколько месяцев без лекарств, без врачей , другой бы умер , а Грибы хоть бы хны, ну и крепок же этот Гриб.
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Зато наш Потрох лично мамашу Агеева у себя на Банковой принимал, как почетную гостью, чудны дела твои Господи, и это при том, что наш пацан не военнопленный!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа два месяца Павлу Грибу россияне не разрешили повидаться с родственниками и не передают лекарства, - отец
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