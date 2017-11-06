На акциях протеста в воскресенье в России задержали 448 человек

5421 90Теги: акция (2255) задержание (6374) протест (5686) Россия (72864) Тему создал: Цензор.НЕТ06.11.17 00:34 На акциях протеста в воскресенье в России задержали 448 человекКоличество задержанных во время несанкционированных акций протеста в России в воскресенье, 5 ноября, составило 448 человек. читать источник x Мне нравится
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СКОЛЬКО матов и вони было! Основной посыл: это не наш метод!
Мдя, у генетических рабов и революция на коленях проходит!
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мордовия не видела ещё такой коррупции
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+ наша беркутня тоже на Манежке - это чтобы не расслаблялись!
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То что свободу никто не отдаст за просто так, и ему и его команде даже в голову не пришло. А полная уверенности, что прикормленные менты возьмут и перейдут на сторону народа - это он тоже в Украине подсмотрел. Вот только забыл, что Украина - это и близко не московия!
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Но он сам бы до такого не додумался!
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Возле Ольги и Богдана во все времена ментов было не мерянно, а в те времена. как корова языком слизала. Может обосрались и смотались, а может часть и спецом не вышла. По крайней мере, ни один не попался. Сотники с патрулями ходили в основном по Михайловской и Малой Житомирской. Кстати, всегда помогали сумки поднести и говорили на каком курене продукты заканчивались...
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1) Изоляция и ликвидация(чужими руками)
неблагонадежныхактивных патриотов.
2) Использование их в качестве пушечного мяса в различных котлах.
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а сколько сегодня было в Киеве на Майдане?
на цензор что-то молчит как в рот воды набрал
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Но, его сегодняшние стримы - это 95 квартал просто отдыхает!
Если раньше и были маленькие надежды, что там не весь мозг пропит и хотя бы у 14% что-то осталось, то после сегодня - фсе Только полная изоляция что останется параши и, в лучшем случае, заповедник. Входная такса должна покрыть кормежку из китайский типа продуктов!
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Бред какой-то... в козломордии и люди... да ещё и 448! Как такое может быть?
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Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
великий русский поэт А.С Пушкин о тебе и всей прочей русне.
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І ось як показав час окрім тих 400 з гаком затриманих було ще ну нехай 600 людей, які вийшли ловити гав та кліпати очима... І це на росії де населення складає близько 140 млн. вийшло десь 1 тис. які навіть рота побоялися розкрити і як худоба слухняно йшли до тих автозаків.
То і є така унікальна чотирирічна російська арт-підготовка.
P.S. Побачив у когось: "Не ждем а расходимся".
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в отношении Украины у них идентичная позиция с хуйлом: собиратели земель руцких (по крейней мере, на словах).
так чем они для нас от хуйла отличаются, и чи не пофиг ли нам на эту их рехволюцию.
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Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним..."
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