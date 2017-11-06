EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632866)
  5421  90
Теги: акция (2255) задержание (6374) протест (5686) Россия (72864)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На акциях протеста в воскресенье в России задержали 448 человек

Количество задержанных во время несанкционированных акций протеста в России в воскресенье, 5 ноября, составило 448 человек.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А сам лидер геволюции где-то во Франции сидит. Захватывает власть прямо со стрима...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обычный провокатор-подстрекатель "поп Гапон" 21-го века.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
егор. ты камчадалъ или лыгъоравэтлъан, или иной северный азиат?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже Пучдемон и тот смелее оказался - он сбежал уже после леворуции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О, да) Это прям шутка-юмора - Революция в россии)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это россия. Там если, что-то и будет, то это будет бунт - кровавый и беспощадный. Для революции нужна идея и свідомість.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только что слушал Мальцева, кто-то ему посоветовал пригласить украинцев, чтобы они показали сколеновстающим "революционерам" какие яйца надо иметь.
СКОЛЬКО матов и вони было! Основной посыл: это не наш метод!
Мдя, у генетических рабов и революция на коленях проходит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну, уж только не у Украины опыт перенимать. Чтоб так же страну развалить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
чтоб так страну развалить надо им шокорыгов отправить
мордовия не видела ещё такой коррупции
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
90% рыгов вместе с главный овощем уже там, так что им есть что показать
+ наша беркутня тоже на Манежке - это чтобы не расслаблялись!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А с каких пор Украина развалена? В твоих кремлядских влажных фантазиях? А вот расейке максимум год остался - дальше распад недостраны...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да. В этом эфире мальцевский молодой сказал фразу "На Украине свобод больше". С%%%ука, так Украинцы за эти свободы умирали и умирают!!! Да, мы можем выйти под ВР и поставить там 100500 палаток, но за эту возможность Украинцы кровью и жизнями платят!!! А кацапы думают что это нам с неба нам падает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полностью согласен - в Мальцеве весь набор русского мира: от мата в эфире, до сладкого раболепия. Когда было выгодно, орал что Крым их. Пообещать выделить квартиры тем, кто придет на митинг - это, блин, очередное дно. Я молчу про весь остальной бред.
То что свободу никто не отдаст за просто так, и ему и его команде даже в голову не пришло. А полная уверенности, что прикормленные менты возьмут и перейдут на сторону народа - это он тоже в Украине подсмотрел. Вот только забыл, что Украина - это и близко не московия!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я стесняюсь спрсить, а когда это менты у нас переходили на сторону людей? С какого Х мальцев это подсмотрел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вони ж свідомі українці,а хохли до останього трималися за януковоча
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как-то слышал, что он иногда в Цензор заглядывает. Может здесь подсмотрел.
Но он сам бы до такого не додумался!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, помню, были эксцессы исполнителей, но это было не то чего мы ждали тогда на Майдане.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На майдане не стоял - здоровье не то, но каждый день маршрут обкатан: дом - Фора - Михайловская - Майдан - Офис и вечером так же обратно
Возле Ольги и Богдана во все времена ментов было не мерянно, а в те времена. как корова языком слизала. Может обосрались и смотались, а может часть и спецом не вышла. По крайней мере, ни один не попался. Сотники с патрулями ходили в основном по Михайловской и Малой Житомирской. Кстати, всегда помогали сумки поднести и говорили на каком курене продукты заканчивались...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Платить кровью за проживание в палатке? Я лучше без крови, но в квартире поживу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот шкура))) С такими взглядами будешь жить не только не в квартре, о палатке будешь мечтать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"И я скажу", я добавлю до сказанного Вами: "мальцевские молодые" путают "свободы" в Украине, с находящейся в их головах "влажной мечтой" о "вседозволенности"... Они мечтают не о "свободе выбирать работу, взгляды, место проживания, обучения", а о том, чтобы им по голове не били, когда они хулиганят и беспредельничают, гадят в подъездах и на улицах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"стоят на колнях, перед домом барина, и мерзавцы, - бунтуют!!! " что из классиков
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чужие яйца не помогут. В таком деле нужно иметь свои. А с этим в эрэфии туго...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
АТО по Порошенко.:
1) Изоляция и ликвидация(чужими руками) неблагонадежных активных патриотов.
2) Использование их в качестве пушечного мяса в различных котлах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ніхрена мокші не можуть. Навіть майданити, чи як там по їхньому - площаднічать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о,зашевелелись москали! надоело быть терпилами...
а сколько сегодня было в Киеве на Майдане?
на цензор что-то молчит как в рот воды набрал
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Переваривает, как отмазывать порошенко с новым зашкваром в офшорах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как понимаю, это была типа "Революция Мальцева"? :D

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мальцев престарелый романтик) А его сторонники - это люди с детской непоссредственностью) Какая в Ж революция??? Если кацапы не могут собраться домом и дать пиз"дюлей ЖЭКу чтобы им прочистил канализацию или провел электро проводку, то о какой революции и объединенной критической массе они все блеют?))) 5.11.17 - это самая ржачная Революция в истории Мира) нароссия, как обычно, опять заняла 1-е место по абсурду!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100500% Сотник в живую снимал эту "революция". Как по мне, так он троллил всех даже не скрываясь и не один издевательств так и не понял. Ну это и не удивительно - половина там убуханная стояла!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сотник- тоже не просто сделанный блогер) Я эту арподготовку посматриваю с 2014 года, после Крыма, так, чисто поржать с одной стороны, и врага надо знать - с другой. у меня свой взгляд на это все, но после сегодняшних стримов - я в восторге. Рашку надо добивать, однозначно. Рашка - это мыльный пузырь и нефиг ее боятся. Там ВСЕ - биоматериал на все 100%
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смотреть эти стримы от начала до конца мне не удавалось, ну плохой у меня желудок. Я хоть и в судмедке работал, но тут рвотный рефлекс побеждает
Но, его сегодняшние стримы - это 95 квартал просто отдыхает!
Если раньше и были маленькие надежды, что там не весь мозг пропит и хотя бы у 14% что-то осталось, то после сегодня - фсе Только полная изоляция что останется параши и, в лучшем случае, заповедник. Входная такса должна покрыть кормежку из китайский типа продуктов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Закончилась рЭволюция, не успев начаться. Недоразвитый "лидер" рЭволюции дрыснул в ЕС, а исполнители дрыснули в автозаки. Всё. Финита ля комедия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На акциях протеста в воскресенье в России задержали 448 человек

Бред какой-то... в козломордии и люди... да ещё и 448! Как такое может быть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не говоря уже о таких вещах, как протесты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вийшла жменька кацапів, які з тих чи інших причин угледіли в Мальцеві щось на кшалт альфа-самця. Без альфа-самця кацапи нездатні ні на що.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Почему цензор пишет только о России , вед в мире есть больше интересных новостей , чем о немитой России ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Например : РУССКИЙ СЛЕД. «Райские досье» вскрыли связи окружения Трампа с приближенными Путина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опять о россии? Вот это интересней:Расследование журналистов проекта "Слідство.Info" "Темный шоколад", основанном на материалах, которые получили название "Документы райских остовов"Источник:https://censor.net.ua/v461790
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ваню , дякуємо , ми читали ті новини на "укрнеті" .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Румынии тоже сегодня какая-то демонстрация в крупных городах... Вродь недовольны реформой юстиции...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Диктатура. Лучше бы дали на Красной Площади зажечь покрышки. И скакать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

великий русский поэт А.С Пушкин о тебе и всей прочей русне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тема Мальцевської Лєворуції і Нової Епохи на Расєї переноситься в далеке і фантастичне майбутнє.

На акциях протеста в воскресенье в России задержали 448 человек - Цензор.НЕТ 9972
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас наверное на бутылках сидят и радуются, все 448
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с кончином))) Фсе, кина не будет) русские революционеры будут ждать помощи от Запада, а потом, когда амеры сделают опять ВСЕ, на броневик выскочит какой нибудь Иван и заорет, что россия свободна и только он эту свободу отстоял)))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да в этот раз броневик , думаю, не прокатит даже если лысый на него залезет....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нимерович, так ты и так скачешь, на кукане у кремлевских жуликов уже сколько лет! Но тебе ведь так комфортнее, правда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У них революції проти путлера як у нас перемирчики проти сепарні .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Egor Elk, кацап, а что тебе наш Порох? к твоему Хуйлу у тебя вопросов нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на пример про вилоончели в офшорах, сколько он уже с вас холопов снял, уже триллиончик говорят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинцы, Вам же сказали что среди русских у Вас нет друзей - вот и забейте это себе в бошку на ближайшие десятилетия. Любой русские - это имперец, будь он олигархом или нищебродом. У них это в их лишней хромосоме заложено. Этот же Мальцев говорит "Власть возьмем - по Крыму будем спрашивать население Крыма, типа, по международным законам о самоопределении, а вот что касаемо Курил, Калининграда, Сахалина и проч. субъектов рф -это все наше и ни какое население мы спрашивать ни о чем не будем" Как то так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошие и симпатичные леди так не выражаются и не бывают такими "кровожерливими".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поп Гапон этот Мальцев. Несколько сотен придурков взяты на карандаш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
к стати смотрел сотниковский стрим из на мацквы. таки там были вполне вменяемые люди, которые очень логично говорили. Это не та дикая монголоидная мокша сегодня выходила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та той Мальцев типовий пройдисвіт та базікало. Пригадую коли його не пустили до України він погрожував особисто Порошенко, розповідаючи казки про те, що в нього в Україні є 600тис. прихільників, які готові відкрито виступити проти нашої діячої влади. Тобто це був такий натяк на новий майдан.
І ось як показав час окрім тих 400 з гаком затриманих було ще ну нехай 600 людей, які вийшли ловити гав та кліпати очима... І це на росії де населення складає близько 140 млн. вийшло десь 1 тис. які навіть рота побоялися розкрити і як худоба слухняно йшли до тих автозаків.
То і є така унікальна чотирирічна російська арт-підготовка.
P.S. Побачив у когось: "Не ждем а расходимся".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот не пойму я вас чувашей и прочую коми войтыр, типа алех мелн, как вы можете так гадить на мальцева? или в мордовском нквд такие сейчас бересты криво на украинском языке написанные вам раздают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На бересті криво написано то мабуть вже після того, як ти На мордві єю свою сраку підітреш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шайка неудачников. Ни хрена не могут, ну вот вообще - НИ ХРЕНА. Орут "мы здесь власть", как только чуть-чуть реальная власть на них строго посмотрит, тут же мокрые штаны, и скулёж. Позорище.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я еще в воскресенье утром вопрошал, как там обстоит вопрос с рэволюцыонэрами, которых полицаи несут в специальные кареты. Таки носили! Ггггг! Маскалота рабская... Максимум на что годное это стадо орков, это орать "Позор!", когда кого-то из них выдергивают из их стада мусора и, разумеется, "Чечня - круто!", когда их пиздят чеченцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да кацапов на акции было то человек пятсот,видимо эти два человека которых не забрали были агентами ФСБ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мальцев, удальцов - нацики.
в отношении Украины у них идентичная позиция с хуйлом: собиратели земель руцких (по крейней мере, на словах).
так чем они для нас от хуйла отличаются, и чи не пофиг ли нам на эту их рехволюцию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вы, кстати, знаете, чем кончилась Смута? Земским собором и воцарением Михаила Романова? Нет, подлинное окончание Смуты ознаменовано совсем другим, гораздо менее пафосным событием. В 1614 году в Москве возле Серпуховских ворот православными христианами был повешен трёхлетний мальчик. Как сказано, "за свои злые дела". Чем же он так провинился перед добрым народом московским? А виноват он был в том, что родился сыном Лжедмитрия Второго и Марины Мнишек - вот и все "злые дела". Звали его Ваня, а официально - царевич Иван Дмитриевич, но в истории он остался Иваном Ворёнком. Говорят, петля на шее мальчика не затянулась и он умер лишь спустя несколько часов - от холода. За это время, думаю, пролилась далеко не одна "слезинка ребёнка" - но почему-то никто не почитает Ваню как мученика. Совсем не похоже на сусальные картинки на тему "народного единства", не так ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да... Животные. И при чем, самое ужасное, что с тех пор ничего не изменилось. Стабильность ёптиль...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С какого вы взяли, что в России что-то менять собираются? Бунтов каких-то ждете, революций... детский сад, блин...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бійтесь кацапських "революцонєров", біду приносящих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"В степи, покрытой пылью бренной,

Сидел и плакал человек.

А мимо шёл Творец Вселенной.

Остановившись, Он изрек:

"Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу,

Я знаю много слов заветных.

Я есмь твой Бог. Я всё могу.

Меня печалит вид твой грустный,

Какой нуждою ты тесним?"

И человек сказал: "Я - русский",

И Бог заплакал вместе с ним..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сМальцев озвучил итог и суть победы революции 05.11.2017 - "Мы дожили до этой исторической эпохи. Мы победили!"
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныНа акциях протеста в воскресенье в России задержали 448 человек
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Глеб Егорович Жеглов, Паравоз, Яков1, ПРАВДИВЫЙ, Еxorcist, Casada, стальной гигант, ruscrasher King, Hamor Malec, Димитрий CrimeaBandera, Чип, геннадий иванов 2cd0f559, Arkady Korshun, frosch, Nickol Nickols, Водки нет, иди домой., регистратор, молодой рабочий, Лео Кот, Роман Іванович, grec, clexane, 4life, Sophia-Maria Duglass, Стрижов Анатолий, Дэн, Сергей Ивашин, cvthtrf, Олєкса Москаленко, Сергей Лунев, gontaruk, Гарик Лор
 Всего на сайте: 120 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти