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 Форум Украины(632866)
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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: армия (8338) Белая_Церковь (102) военнослужащие (4101) Антитеррористическая операция (17656) Ясинская Вика (189) 72 отдельная механизированная бригада (18)
Тему создал: Цензор.НЕТ

72-я ОМБр им. Черных Запорожцев в полном составе вернулась из зоны АТО домой. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 5 ноября, жители города Белая Церковь собрались возле военной части 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев, чтобы поприветствовать бойцов, которые впервые за более, чем три года, в полном составе вышли на ротацию из зоны АТО.

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Украина, о которой умалчивают российские СМИ.
В документальном фильме авторы разбивают кремлевские мифы об искусственном создании Украины и украинского языка врагами Российской Империи. ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=UBkBmTOkrgE
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Надзвичайно важливо, що повернулись цього разу У ПОВНОМУ СКЛАДІ! Хороша робота офіцерського і сержантського складу. Молодці! Вони варті України, як і Україна варта таких воїнів!
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Светлые лица украинцев не увидит только слепой...
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Дуже зворушливо.
Ми вас любимо, хлопці.
Тільки повертайтеся живими.
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Как это петю с фотиками и камерами, еще не принесло??
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Повернення "Чорних запорожців" з АТО: як Біла Церква зустрічала своїх Героїв. ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=emcAdMi6tfc
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Біла Церква зустрічає героїв 72-ї бригади, які повернулися з російсько-української війни. 5/11/2017. ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=dZU0REmArgk
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я видел их возвращение в 14, жутко...
но я был рад и счастлив, аж слезы наворачивались
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Грандіозна зустріч 72 бригади у Білій Церкві. З Авдіївської промзони повернулася 72-я бригада. Біла Церква зустрічає героївВ Білій Церкві зустріли бійців 72-ї окремої механізованої бригади. Вони були на війні з березнея 2014-го. І нарешті вдома. Кілька тисяч солдатів та офіцерів.З моменту початку війни на Донбасі вперше за 3,5 роки 72 бригада повертається на місце дислокації. До цього підрозділи доукомплектовувалися, проходили бойові навчання. Але, щоб повністю весь склад, а це кілька тисяч людей, таке відбувається вперше.Вдовж всього шляху, а це кілька кілометрів від військової частини до центральної частини міста, городяни живим ланцюгом вишикувалися по обом бокам вулиці і вітали своїх захисників.ВІдео https://www.youtube.com/watch?v=UEpTkX62jrY
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Приїхали наші захисники. І що вони бачать у країні? Свавілля кучерявих, повний розвал, гульбу сатанистів, злидні народу. Вам прямо на Банкову, захисники.
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Цензор.НЕТФорум Украины72-я ОМБр им. Черных Запорожцев в полном составе вернулась из зоны АТО домой. ФОТОрепортаж
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