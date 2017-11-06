72-я ОМБр им. Черных Запорожцев в полном составе вернулась из зоны АТО домой. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 5 ноября, жители города Белая Церковь собрались возле военной части 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев, чтобы поприветствовать бойцов, которые впервые за более, чем три года, в полном составе вышли на ротацию из зоны АТО.
В документальном фильме авторы разбивают кремлевские мифы об искусственном создании Украины и украинского языка врагами Российской Империи. ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=UBkBmTOkrgE
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Ми вас любимо, хлопці.
Тільки повертайтеся живими.
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но я был рад и счастлив, аж слезы наворачивались
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