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Теги: стрельба (2630) США (13690) убийство (5298) церковь (995)
Тему создал: Цензор.НЕТ

27 человек погибли в результате стрельбы в баптистской церкви в Техасе

В результате стрельбы в баптистской церкви в американском штате Техас погибли 27 человек, 24 получили ранения.

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Белый христианин.В этом селе в Техасе мусульманами и не пахнет.
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Шо там и как с подробностями - завтра. Пока это все,шо известно. В том селе населения 600 с лишним человек.Это жуткий случай.Через пару часов будет пресс-конференция с местным шерифом,агентами ФБР и АТФ с места. Кошмар,7% населения погибло в этом селе....
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Соболезную. Живут люди в нормальной стране и по-людски, а тут вдруг у какого-то дебила осеннее обострение... Это трудно представить, а представив - жить страшно.
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_ Запрограммировали? Современные психотехнологии способны на многое... В полевых условиях технологии отрабатывались под видом сект. Вспомните тысячи зомби т.н. Белого Братства. С гражданами США - секта Кореша, почти все зомби которой одновременно ПЖС(!) по приказу предводителя секты. Вот такие пироги с котятками, дорогие детишечки...
_Не исключено, что многие видные фигуры на Западе - зомби кремля.
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Так это не секта. Баптистская церковь в США - полноценная (протестантская) церковь с соответственными иерархами и остальными атрибутами.
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Через пару часов - пресс-конференция с шерифом и пр. с места.Шо-то будет известно.
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Бимба день! Принц Саудовской Аравии разбился,в Техасе 27 убитых,в Киеве взрыв дома,в зоне АТО Грады,у пети еще 2 камаза долларов в офшорах!
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Я рад, что хоть 2 КАМАза никто не оспаривает. Народ привыкает.
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А это не тот принц разбился, который поддержал свой Национальный антикоррупционный комитет и там арестовали дофига всяких крупных хапуг? Если это он, то пздц, коррупция рулит везде(
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авиудары, Сомали?
или щирый американец просто так
информации пока нет
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Еще кто-то захотел посмертную запись о себе в википедии...
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Это московский патриархат с "сектантами" борется. Православие или смерть!
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Пора в Америке разрешить ношение оружия. Чтобы граждане могли себя защищать.
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Вбивця прийшов до безоружних мирян в церкву.Дуже схоже на логіку хуйла.
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Надеюсь придёт тот светлый день когда со всеми эти лапшами на уши и сказочками про бога будет покончено навсегда и все эти церкви религии исчезнут как напрочь ненужные, рудиментные и бесполезные.. Ну сколько можно из за сказочек убивать друг друга ну диблизм же.
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ты нормален? а за какие сказочки погибли 40млн сов граждан? ведь они были атеисты..как ты..
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угу, а альтернативой станут учения ленина, гитлера, мао и прочих мудаков и все заживут мирно.
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РАЗБОРКА. В Саудовской Аравии стали падать самолеты с принцами на борту

В результате падения самолета (по другим данным вертолета) в Саудовской Аравии погиб замгубернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин, сообщают арабские СМИ. Также погиб начальник полиции города Асир, передает Аль-Джазира.
На борту находились и другие высокопоставленные чиновники. Всего было 9 человек.
Напомним, что в Саудовской Аравии развернулась ожесточенная борьба за власть. Король создал Антикоррупционный комитет под председательством кронпринца Мухаммада бин Салмана. В ночь на воскресенье по его приказу были задержаны 11 принцев.
По мнению наблюдателей, чистка направлена на устранение любой потенциальной оппозиции по отношению к наследному принцу, которому покровительствуют США.
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Это всё организует государство-террорист №1 в мире - Россия в ответ на санкции.
Цель России заставить Запад признать бесчинства России в Молдове, Грузии, Украине, Сирии и везде, где она считает сферой своего влияния. Россия пытается заставить Америку и Европу подчиниться её политике насилия над другими государствами и народами. У России в арсенале только террористические методы потому что экономических методов у неё нет.
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Теория насыщающего террористического воздействия. Разработана в рашке как способ одержать победу над военно и экономически более сильным противником. Найдите и ознакомьтесь - поймёте что в мире происходит.
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Ща Мордор запоёт про загнивающий капитализм. И про скрепы.
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Цензор.НЕТФорум Украины27 человек погибли в результате стрельбы в баптистской церкви в Техасе
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