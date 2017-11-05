27 человек погибли в результате стрельбы в баптистской церкви в Техасе

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_Не исключено, что многие видные фигуры на Западе - зомби кремля.
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или щирый американец просто так
информации пока нет
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В результате падения самолета (по другим данным вертолета) в Саудовской Аравии погиб замгубернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин, сообщают арабские СМИ. Также погиб начальник полиции города Асир, передает Аль-Джазира.
На борту находились и другие высокопоставленные чиновники. Всего было 9 человек.
Напомним, что в Саудовской Аравии развернулась ожесточенная борьба за власть. Король создал Антикоррупционный комитет под председательством кронпринца Мухаммада бин Салмана. В ночь на воскресенье по его приказу были задержаны 11 принцев.
По мнению наблюдателей, чистка направлена на устранение любой потенциальной оппозиции по отношению к наследному принцу, которому покровительствуют США.
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Цель России заставить Запад признать бесчинства России в Молдове, Грузии, Украине, Сирии и везде, где она считает сферой своего влияния. Россия пытается заставить Америку и Европу подчиниться её политике насилия над другими государствами и народами. У России в арсенале только террористические методы потому что экономических методов у неё нет.
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